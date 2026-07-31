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Rác thải "bủa vây" bờ sông La

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Dọc tuyến sông La qua địa bàn các xã Đức Thọ và Đức Minh (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng rác thải dạt về, ùn ứ với số lượng lớn gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân ven sông.

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Tại bờ sông La thuộc địa phận xã Đức Thọ, rác sinh hoạt như túi ni lông, chai nhựa, hộp xốp, cành cây... bám đặc thành từng dải ven bờ sau nhiều ngày nước lên xuống.
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Trong khi đó, phía bờ thuộc xã Đức Minh, tình trạng rác thải ùn ứ thành từng bãi lớn xảy ra nghiêm trọng hơn. Tại khu vực thôn Đức Tân, gần bến khai thác và chế biến hến, rác chất thành từng đống lớn ở ven sông.
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Xen lẫn rác sinh hoạt là thùng xốp, vật liệu xây dựng, gỗ mục, thuyền bè hư hỏng và nhiều loại phế thải khác. Không chỉ gây mùi hôi, lượng rác lớn còn ảnh hưởng đến cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.
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Người dân địa phương cho biết, mỗi khi xuất hiện mưa lớn hoặc nước từ thượng nguồn đổ về, lượng rác theo dòng sông trôi xuống ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, một phần rác, đặc biệt là các thùng xốp phát sinh từ hoạt động khai thác, chế biến hến ven sông nhưng không được thu gom, xử lý kịp thời.
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Khu vực dưới chân cầu Văn Hội là nơi rác tập trung nhiều nhất. Theo tìm hiểu, đoạn sông này có địa hình bờ cong lõm vào phía trong, tạo thành vùng nước xoáy và dòng chảy chậm. Vì vậy, khi mực nước sông dâng lên hoặc rút xuống, rác thải theo dòng nước đều bị cuốn và giữ lại tại khu vực này. Theo thời gian, lượng rác tích tụ ngày càng lớn.
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Tình trạng này không phải mới xuất hiện, những năm trước, khu vực dưới chân cầu Văn Hội cũng từng xảy ra hiện tượng tương tự. Do lượng rác từ thượng nguồn ngày càng nhiều, cộng với việc chưa có giải pháp thu gom thường xuyên nên tình trạng này liên tục tái diễn sau mỗi đợt nước lớn.
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"Địa phương đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức thu gom toàn bộ lượng rác tồn đọng trong cuối tuần này và vận chuyển đến nơi xử lý. Do đặc điểm dòng chảy, khi nước lên hay rút xuống, rác từ thượng nguồn đều bị dồn và mắc lại tại khu vực này. Đối với phản ánh về lượng thùng xốp, rác phát sinh từ khu vực Bến Hến, trong tuần tới, UBND xã sẽ làm việc với các hộ khai thác, chế biến hến để xác minh, đồng thời yêu cầu ký cam kết không xả rác xuống sông", ông Lê Đình Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Minh cho biết.
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Tình trạng rác thải ùn ứ bên bờ sông La không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Bên cạnh việc khẩn trương thu gom lượng rác tồn đọng, các địa phương cần tăng cường kiểm soát nguồn rác phát sinh, xử lý nghiêm hành vi xả rác xuống sông để hạn chế tình trạng này tái diễn.

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Tags:

#rác thải tại Hà Tĩnh #Rác thải

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

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