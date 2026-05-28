Cử tri kiến nghị nâng cấp hạ tầng, mở rộng dự án nước sạch

(Baohatinh.vn) - Cử tri các xã vùng Đức Thọ cũ (Hà Tĩnh) đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, xử lý rác thải và mở rộng dự án nước sạch tập trung phục vụ đời sống Nhân dân.
Chiều 28/5, tại xã Đức Thọ, Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri xã Đức Thọ, Đức Minh, Đức Đồng, Đức Quang.
Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.
Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu đã báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN những tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh; những nội dung chủ yếu dự kiến trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.
Tại hội nghị, cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng dân sinh trên địa bàn. Trong đó, một số tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng nặng cần sớm được tu sửa; nhiều tuyến kênh mương bị bồi lấp, ảnh hưởng đến tiêu thoát nước trong mùa mưa bão; xem xét, xử lý những bất cập trong quá trình thi công các dự án trên địa bàn...
Bên cạnh đó, cử tri mong muốn tỉnh nghiên cứu điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên cho các xã sau sáp nhập theo hướng phù hợp với quy mô diện tích, dân số, số lượng thôn và khối lượng nhiệm vụ thực tế; rà soát, điều chỉnh đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp; đầu tư xây dựng quốc lộ 281 và mở rộng dự án nước sạch tập trung cho các thôn trên địa bàn xã Đức Đồng.
Thay mặt Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh, ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; giải trình các vấn đề liên quan trong thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị còn lại của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ, trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số...
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành và các phường quan tâm giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri với tinh thần: việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chủ động xử lý, không đùn đẩy, né tránh, kéo dài.
