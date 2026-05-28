Cử tri kiến nghị nâng cấp hạ tầng, mở rộng dự án nước sạch

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Chiều 28/5, tại xã Đức Thọ, Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri xã Đức Thọ, Đức Minh, Đức Đồng, Đức Quang. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

Ông Nguyễn Tiến Thắng - Chủ tịch UBND xã Đức Minh đại diện Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu đã báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN những tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh; những nội dung chủ yếu dự kiến trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri Trần Sỹ Đường (xã Đức Thọ) kiến nghị một số nội dung liên quan đến hạ tầng dân sinh.

Tại hội nghị, cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng dân sinh trên địa bàn. Trong đó, một số tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng nặng cần sớm được tu sửa; nhiều tuyến kênh mương bị bồi lấp, ảnh hưởng đến tiêu thoát nước trong mùa mưa bão; xem xét, xử lý những bất cập trong quá trình thi công các dự án trên địa bàn...

Cử tri Lê Đình Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Minh đề nghị HĐND tỉnh kiến nghị một số nội dung tại hội nghị.

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn tỉnh nghiên cứu điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên cho các xã sau sáp nhập theo hướng phù hợp với quy mô diện tích, dân số, số lượng thôn và khối lượng nhiệm vụ thực tế; rà soát, điều chỉnh đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp; đầu tư xây dựng quốc lộ 281 và mở rộng dự án nước sạch tập trung cho các thôn trên địa bàn xã Đức Đồng.

Ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tiếp thu các kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh, ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; giải trình các vấn đề liên quan trong thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị còn lại của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ, trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.