Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5.​

Sáng 28/5, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5. Tham dự có các đồng chí: Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Tại phiên tiếp công dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp công dân định kỳ và tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cũng làm rõ các vụ việc, đơn thư được Bí thư Tỉnh ủy giao giải quyết tại các phiên tiếp dân kỳ trước.



Trong kỳ, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận 51 đơn, đã tham mưu chuyển cơ quan có thẩm quyền, giải quyết 14 đơn, lưu 37 đơn do không đủ điều kiện xử lý; Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 22 đơn, lưu 15 đơn do không đủ điều kiện xử lý; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận 7 đơn, lưu 3 đơn do đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý và giao 4 đơn cho các phòng chuyên môn tham mưu xử lý.

Tại phiên tiếp, công dân Nguyễn Thị An (xã Hà Linh) phản ánh vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất của gia đình. Qua nghe ý kiến từ Thanh tra tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn, giải quyết cho công dân.

Công dân Phạm Văn Hạnh (xã Mai Phụ) kiến nghị việc bán đấu giá đất, bồi thường tài sản trên đất. Sau khi nghe trả lời của sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo địa phương, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp nhận toàn bộ hồ sơ để xem xét, giải quyết; Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát kỹ các tài liệu liên quan; đồng thời, báo cáo với lãnh đạo tỉnh.

Kết luận phiên tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: “Thời gian qua, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Vì vậy, một số vụ việc phức tạp, tồn đọng đã được tập trung giải quyết. Do đó, số lượng đơn thư phát sinh không lớn, công dân đến tại trụ sở tiếp dân của các địa phương có chiều hướng giảm”.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc; nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; qua đó, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tụ tập đông người.

Các sở, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời hướng dẫn, tuyên truyền cho công dân trong quá trình xử lý các vụ việc…