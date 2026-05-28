Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân

Thuỳ Dương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương Hà Tĩnh nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; qua đó, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5.​

Sáng 28/5, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5.

Tham dự có các đồng chí: Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5.

Tại phiên tiếp công dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp công dân định kỳ và tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cũng làm rõ các vụ việc, đơn thư được Bí thư Tỉnh ủy giao giải quyết tại các phiên tiếp dân kỳ trước.

bqbht_br_a20.jpg
Đồng chí Trịnh Công Minh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh báo cáo tại phiên tiếp công dân.

Trong kỳ, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận 51 đơn, đã tham mưu chuyển cơ quan có thẩm quyền, giải quyết 14 đơn, lưu 37 đơn do không đủ điều kiện xử lý; Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 22 đơn, lưu 15 đơn do không đủ điều kiện xử lý; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận 7 đơn, lưu 3 đơn do đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý và giao 4 đơn cho các phòng chuyên môn tham mưu xử lý.

bqbht_br_a30.jpg
Đồng chí Hoàng Cẩm Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tây báo cáo tại phiên tiếp công dân.

Tại phiên tiếp, công dân Nguyễn Thị An (xã Hà Linh) phản ánh vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất của gia đình. Qua nghe ý kiến từ Thanh tra tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn, giải quyết cho công dân.

Công dân Phạm Văn Hạnh (xã Mai Phụ) kiến nghị việc bán đấu giá đất, bồi thường tài sản trên đất. Sau khi nghe trả lời của sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo địa phương, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp nhận toàn bộ hồ sơ để xem xét, giải quyết; Công an tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát kỹ các tài liệu liên quan; đồng thời, báo cáo với lãnh đạo tỉnh.

bqbht_br_a90.jpg
Công dân Phạm Văn Hạnh (xã Mai Phụ) trình bày kiến nghị về đất đai.

Kết luận phiên tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: “Thời gian qua, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Vì vậy, một số vụ việc phức tạp, tồn đọng đã được tập trung giải quyết. Do đó, số lượng đơn thư phát sinh không lớn, công dân đến tại trụ sở tiếp dân của các địa phương có chiều hướng giảm”.

bqbht_br_a10.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm kết luận phiên tiếp công dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc; nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; qua đó, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tụ tập đông người.

Các sở, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời hướng dẫn, tuyên truyền cho công dân trong quá trình xử lý các vụ việc…

Tin liên quan

Tags:

#Tiếp công dân #Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm #Giải quyết khiếu nại tố cáo #Giải quyết đất đai #Kiến nghị phản ánh

Chủ đề Tiếp công dân định kỳ tại Hà Tĩnh

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết quan trọng

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt 4 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, đảm bảo phát huy hiệu quả trong thực tiễn.
Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Bài 1: Khi chính quyền gần dân, vì dân phục vụ

Khi nhiều thẩm quyền được phân cấp mạnh về cơ sở, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, đối thoại được tăng cường, chuyển đổi số tham gia sâu vào quản lý, điều hành…, khoảng cách giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh được rút ngắn, đặc biệt là hình thành phương thức quản trị địa phương mới.
Tình nghĩa Việt - Lào trong hành trình đưa liệt sỹ về đất mẹ

Tình nghĩa Việt - Lào trong hành trình đưa liệt sỹ về đất mẹ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình Việt – Lào vẫn được gìn giữ vẹn nguyên qua từng nén hương tri ân, từng cuộc tiễn đưa đầy xúc động. Sự hy sinh của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam không chỉ được Tổ quốc ghi công, mà còn được nhân dân nước bạn Lào trân trọng, gìn giữ bằng lòng biết ơn sâu nặng và tình thủy chung son sắt.
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Kỳ họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng phát triển đất nước 100 năm tiếp theo và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tiếp sức mùa thi

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tiếp sức mùa thi

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.
Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11

Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11

Khép lại Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11, các đoàn đánh giá Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch; ghi nhận nỗ lực của Chủ tịch trong điều hành hội nghị và thương lượng văn kiện theo hướng tăng cường minh bạch, cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả, thích ứng với tình hình mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!