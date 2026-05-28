Cử tri kiến nghị sớm khai thác tiềm năng du lịch Vườn Quốc gia Vũ Quang

Ông Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Sáng 28/5, tại xã Vũ Quang, ông Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri xã Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức.

Bà Phan Thị Hồng Yến - Chủ tịch UBND xã Vũ Quang đại diện Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị.

Sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, tình hình phát triển KT-XH, QP-AN, cử tri bày tỏ phấn khởi trước những chuyển biến tích cực của tỉnh sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng dân sinh, phát triển sản xuất, thực hiện các chính sách ở cơ sở...

Cử tri Trần Thị Hồng Đường - Trạm Y tế xã Vũ Quang kiến nghị nâng cấp trụ sở và trang thiết bị để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Theo đó, nhiều trạm y tế xây dựng từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng, diện tích sử dụng chật hẹp, trang thiết bị lạc hậu gây khó khăn cho công tác khám, chữa bệnh; quan tâm đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị phục vụ xử lý công việc và phục vụ Nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền cơ sở... Trước diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao và tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Cử tri Nguyễn Thị Thư - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Đức mong muốn tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí tôn tạo các di tích lịch sử cấp tỉnh đã xuống cấp.

Cử tri cũng đề nghị có nguồn lực hỗ trợ để phục vụ tốt hơn công tác truyền thông ở cơ sở; mong muốn tỉnh quan tâm xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia Vũ Quang; bổ sung biên chế cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thượng Đức; trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử cấp tỉnh đã xuống cấp; đồng thời sớm có giải pháp xử lý tình trạng sạt lở ven sông Ngàn Sâu...

Ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tiếp thu các kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung rà soát, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.