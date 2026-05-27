Vận hành bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, tầng nấc trung gian được tinh gọn, nhiều nhiệm vụ, thẩm quyền và áp lực thực tiễn chuyển mạnh về cơ sở. Trong bối cảnh đó, việc bố trí, luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ được Hà Tĩnh triển khai không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn trở thành “phép thử” về năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng của đội ngũ cán bộ trước yêu cầu mới.

Tại trụ sở UBND phường Vũng Áng, tổ công tác gồm 14 cán bộ biệt phái từ các sở, ngành cấp tỉnh đang cùng đội ngũ cán bộ, viên chức phường miệt mài rà soát từng chồng hồ sơ, xử lý những phần việc phát sinh liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và quản lý đất đai. Anh Dương Hồng Thái - chuyên viên Phòng Quản lý đất đai (Sở NN&MT) chia sẻ: “Được biệt phái về địa phương từ tháng 12/2025, dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, địa bàn xa trung tâm và ban đầu có những khó khăn trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, nhưng đến nay công việc cơ bản đã đi vào nền nếp. Quá trình bám cơ sở giúp chúng tôi hiểu thực tiễn hơn để tham mưu, xử lý kịp thời các vướng mắc về đất đai, mặt bằng, quy hoạch cho địa phương”.

Phường Vũng Áng có 14 cán bộ từ các sở, ngành cấp tỉnh được tăng cường, biệt phái về “cắm chốt” tại địa bàn từ 3 - 12 tháng (ảnh 1). Anh Dương Hồng Thái - chuyên viên Phòng Quản lý đất đai (Sở NN&MT) luôn nỗ lực hoàn thành các phần việc phụ trách, kịp thời giúp địa phương tháo gỡ những "điểm nghẽn" trong giải phóng mặt bằng (ảnh 2).

Phường Vũng Áng là địa bàn trọng điểm về KT-XH, nơi tập trung nhiều dự án lớn của tỉnh, đồng thời chịu áp lực lớn từ biến động dân cư và các vấn đề về đất đai phức tạp. Ông Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng cho biết: “Trong điều kiện địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn và nhiều vấn đề phát sinh sau sắp xếp, lực lượng cán bộ biệt phái đã góp phần quan trọng san sẻ áp lực cho bộ máy cơ sở. Không chỉ hỗ trợ chuyên môn, các đồng chí còn trực tiếp cùng địa phương xử lý nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền trong giai đoạn vận hành mô hình mới. Ngoài 14 cán bộ từ các sở, ngành cấp tỉnh được tăng cường, biệt phái về “cắm chốt” tại địa bàn từ 3-12 tháng, Đảng ủy phường cũng điều động, biệt phái 7 cán bộ, viên chức khối Đảng, đoàn thể sang nhận nhiệm vụ tại UBND phường để bổ sung nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn”.

Lãnh đạo phường Vũng Áng giải đáp những thắc mắc của người dân.

Không chỉ tăng cường cán bộ chuyên môn từ tỉnh về hỗ trợ cơ sở theo hình thức biệt phái, Hà Tĩnh còn mạnh dạn điều động, bố trí nhiều cán bộ trẻ từ cấp tỉnh, cấp huyện (cũ) về giữ các vị trí chủ chốt tại xã.

Tại xã Thạch Khê, sau gần 1 năm vận hành bộ máy mới, địa phương đã từng bước ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, qua đó góp phần tạo những chuyển biến rõ nét trong phát triển KT-XH địa phương. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ được điều động từ tỉnh, thành phố cũ về cơ sở, trực tiếp đảm nhận vai trò “đứng mũi chịu sào” ở địa bàn mới. Trong đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn được điều động, luân chuyển giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng TP Hà Tĩnh được bố trí giữ chức Chủ tịch UBND xã…

Kinh tế biển xã Thạch Khê có nhiều khởi sắc.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê chia sẻ: “Sau gần 1 năm công tác, với sự đoàn kết của tập thể và sự đồng thuận của Nhân dân, chúng tôi đã từng bước bắt nhịp yêu cầu nhiệm vụ mới. Tập thể lãnh đạo đã tập trung các giải pháp trọng tâm, những hướng đi phù hợp cho địa phương, trong đó có việc khai thác tiềm năng, lợi thế, bản sắc của địa phương, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, đồng thời quan tâm giải quyết kịp thời các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ngay từ cơ sở. Mục tiêu là vừa ổn định đời sống Nhân dân, vừa từng bước mở rộng không gian phát triển cho địa phương”.

Niềm tin, sự hài lòng của người dân là thước đo cho hiệu quả vận hành của bộ máy chính quyền.

Song song với việc tăng cường cán bộ từ cấp trên, đội ngũ cán bộ tại chỗ cũng từng bước trưởng thành rõ nét, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong thực thi nhiệm vụ ở cơ sở trong bối cảnh mới. Từng có 29 năm công tác liên tục, trải qua nhiều vị trí từ công tác đoàn, Phó Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tây Sơn cũ và nay giữ trọng trách Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, ông Phạm Hoài An là một trong những điển hình của cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Quá trình công tác lâu dài tại địa bàn giúp ông nắm chắc tình hình thực tiễn, hiểu rõ đặc điểm dân cư và yêu cầu phát triển, qua đó nhanh chóng thích ứng với mô hình quản trị mới.

“Sơn Tây là xã miền núi còn nhiều khó khăn, muốn tạo chuyển biến và bứt phá thì trước hết phải củng cố kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức. Tôi cùng đội ngũ lãnh đạo địa phương tập trung xây dựng môi trường làm việc dân chủ, trách nhiệm, gắn kết để tạo động lực cho anh em yên tâm công tác, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cùng với đó là tăng cường bám cơ sở, nắm chắc địa bàn, kịp thời tháo gỡ các vấn đề phát sinh, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính và phát triển KT-XH” - ông Phạm Hoài An, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây chia sẻ.

Dù còn nhiều khó khăn, song môi trường và yêu cầu của mô hình chính quyền mới đã thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở nỗ lực, trưởng thành.

Ông Bùi Quang Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: “Mặc dù trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với khối lượng công việc lớn, thời gian yêu cầu nhanh, nhiều đồng chí thay đổi môi trường công tác mới so với trước đây nhưng nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã, phường đã đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, thích ứng nhanh để tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Thực tiễn cho thấy phần lớn các đồng chí đã phát huy tốt năng lực, sở trường, sâu sát cơ sở, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận. Đây chính là động lực quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở, góp phần giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời chủ trương này cũng tạo môi trường thực tế thuận lợi để đào tạo, rèn luyện và nâng cao năng lực thực chiến cho đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh trong giai đoạn mới”.

Việc linh hoạt, chủ động bố trí, sắp xếp, biệt phái cán bộ đã góp phần khắc phục tình trạng thừa - thiếu cục bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ngay từ giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy một cách đồng bộ, khoa học từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp mô hình mới và không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước. BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp tăng cường năng lực cho cấp xã thông qua thực hiện điều động công chức từ địa phương thừa đến địa phương thiếu; thực hiện tăng cường, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã, phường đang thiếu biên chế, thiếu chuyên ngành phù hợp. Thực hiện tiếp nhận viên chức vào làm công chức để bổ sung biên chế công chức cấp xã còn thiếu…

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định thành lập đảng bộ cho các tân bí thư đảng ủy các xã, phường ngày 30/6/2025. (Ảnh tư liệu).

Trong năm qua, BTV Tỉnh ủy đã thực hiện điều động, luân chuyển 24 đồng chí là cán bộ từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh về giữ các chức vụ bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy xã, phường; điều động 20 công chức từ xã, phường thừa biên chế sang xã thiếu; tiếp nhận 26 cán bộ, viên chức cơ quan cấp tỉnh vào làm công chức cấp xã; tăng cường hơn 100 công chức, viên chức ở các sở, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh biệt phái về cơ sở, kịp thời hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn; chỉ đạo địa phương thực hiện điều động công chức giữa khối Đảng và khối chính quyền trong nội bộ cấp xã; bố trí hơn 300 người hoạt động không chuyên trách cấp xã (cũ) hỗ trợ công việc cho hoạt động của hệ thống chính trị của đơn vị hành chính cấp xã mới... Các giải pháp này đã góp phần khắc phục tình trạng thừa - thiếu cục bộ, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, bảo đảm bộ máy vận hành ổn định ngay từ giai đoạn đầu.

Việc phân cấp, ủy quyền cho cấp xã một số nội dung trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức đã giúp cơ sở chủ động rà soát, bố trí đội ngũ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện tối đa cho cơ sở trong công tác quản lý cán bộ, công chức, BTV Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có chủ trương phân cấp, ủy quyền cho cấp ủy, chính quyền các địa phương. Theo đó, các địa phương được quyết định các nội dung trong công tác cán bộ đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Đảng xã Cẩm Xuyên cho biết: “Việc phân cấp, ủy quyền cho cấp xã một số nội dung trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức đã giúp cơ sở chủ động rà soát, bố trí đội ngũ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Chủ trương này đã tháo gỡ được những vướng mắc, bất cập lâu nay, giúp địa phương bố trí cán bộ hợp lý, đáp ứng yêu cầu bộ máy mới. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để cấp xã điều hành công việc một cách thông suốt và hiệu quả hơn”.

Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ cơ sở gần dân, sát dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Sự vận hành ổn định của mô hình chính quyền 2 cấp thời gian qua còn ghi nhận dấu ấn rõ nét từ việc đổi mới tư duy quản trị, chuyển từ đánh giá định tính sang định lượng bằng sản phẩm cụ thể thông qua bộ công cụ đo lường hiệu quả công việc (KPI). Cơ chế đánh giá này giúp phân định rõ trách nhiệm, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, cào bằng; đồng thời tạo cơ sở khách quan cho công tác đề bạt, bổ nhiệm và khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công việc.

Những giải pháp đồng bộ về công tác cán bộ mà Hà Tĩnh triển khai thời gian qua đã góp phần quan trọng giúp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp nhanh chóng ổn định, vận hành thông suốt.

Tại xã Thạch Lạc - một trong những địa phương tiên phong áp dụng KPI trong hệ thống chính quyền từ đầu năm nay, hiệu quả đã được chứng minh rõ nét qua tỷ lệ hồ sơ công việc được giải quyết đúng hạn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức. Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết: “Khi đưa KPI vào vận hành, thuận lợi lớn nhất là mọi nhiệm vụ của cán bộ, công chức đều được cụ thể hóa bằng số liệu, mốc thời gian và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Bản thân tôi trên cương vị điều hành cũng dễ dàng theo dõi, đánh giá tiến độ công việc hằng ngày của từng bộ phận mà không còn mang tính cảm tính, nể nang như trước. Chính áp lực từ các tiêu chí định lượng này đã buộc mỗi cán bộ phải tự sắp xếp công việc khoa học hơn, chủ động giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng”.

Tiếp tục chú trọng nội dung này, ngày 31/12/2025, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/TU, đảm bảo các điều kiện để vận hành thử nghiệm hệ thống đánh giá hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh; mới đây, ngày 21/5/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Văn bản số 488-CV/TU về triển khai thực hiện hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công việc. Trong đó yêu cầu các cơ quan liên quan xây dựng phần mềm đo lường đánh giá kết quả, hiệu quả công tác (KPI) trên toàn tỉnh để triển khai thử nghiệm tại một số đơn vị từ ngày 1/7/2026, triển khai thử nghiệm trên phạm vi toàn tỉnh từ 1/10/2026 và theo dõi, cập nhật, hoàn thiện, nâng cấp phần mềm KPI để đưa vào ứng dụng chính thức từ ngày 1/1/2027.

Việc đổi mới tư duy quản trị, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo động lực quan trọng thúc đẩy KT-XH tỉnh nhà phát triển.

Ngoài ra, tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ để sắp xếp, bố trí lại (nếu có) đảm bảo theo quy định...

Những giải pháp đồng bộ về công tác cán bộ mà Hà Tĩnh triển khai thời gian qua đã góp phần quan trọng giúp bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp nhanh chóng ổn định, vận hành thông suốt, hiệu quả. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030 là phát triển, thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, có uy tín, trình độ lý luận, năng lực thực tiễn và tinh thần hành động quyết liệt, hiệu quả. Đây cũng là định hướng xuyên suốt để Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu quản trị mới, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

(còn nữa)