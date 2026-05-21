Cử tri đề xuất nhiều giải pháp phát triển hạ tầng, ổn định bộ máy cơ sở

Chiều 21/5, tại xã Cẩm Hưng, bà Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc với cử tri các xã: Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN những tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Ông Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Cầm đại diện Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị.

Tham gia đóng góp ý kiến, cử tri đề nghị tỉnh xem xét giải pháp điều chuyển cán bộ, công chức dôi dư tại các địa phương, đơn vị hoặc cho phép tuyển dụng công chức, viên chức để bố trí cho các xã còn thiếu nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả. Sớm có giải pháp cho tuyển dụng hoặc điều chuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh để bổ sung cho trung tâm dịch vụ tổng hợp các xã, phường. Một số ý kiến đề xuất cần có chính sách phụ cấp đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế dự phòng.

Cử tri Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc cho rằng, cần có giải pháp cho tuyển dụng hoặc điều chuyển viên chức về bổ sung cho trung tâm dịch vụ tổng hợp các xã, phường.

Cử tri cũng đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu để ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng NTM, khu dân cư mẫu và giao thông nông thôn thủy lợi nội đồng; quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn, đảm bảo công tác giảng dạy, học tập; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chú trọng dạy kỹ năng sống, dạy bơi cho các em học sinh…

Nhiều ý kiến đề nghị xem xét đầu tư các tuyến đường kết nối giữa các vùng trong xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương và phục vụ đời sống Nhân dân; đầu tư, nâng cấp một số tuyến giao thông đã xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông...

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp thu kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ được tổ chuyển tới HĐND tỉnh và gửi các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết. Đối với nội dung thuộc thẩm quyền của xã, phường, đề nghị các địa phương nhanh chóng rà soát, xử lý kịp thời.

Chiều 21/5, tại xã Đức Thịnh, ông Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri xã Đức Thịnh và phường Bắc Hồng Lĩnh.

Sau khi nghe thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, tình hình phát triển KT-XH, QP-AN, cử tri bày tỏ phấn khởi trước những chuyển biến tích cực của tỉnh sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng dân sinh, sản xuất nông nghiệp và thực hiện các chính sách ở cơ sở.

Ông Nguyễn Thăng Long - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bắc Hồng Lĩnh, đại diện Tổ đại biểu số 9 báo cáo các nội dung liên quan.

Tại hội nghị, cử tri phản ánh, tình trạng một số tuyến giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng xuống cấp, ảnh hưởng đến đi lại và sản xuất. Do đó, đề nghị các cấp quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa.

Những khó khăn trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; tăng cường hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính đất đai theo mô hình mới cũng được cử tri kiến nghị.

Cử tri Phan Trung Kiên - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đức Thịnh kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực sửa chữa, khắc phục hồ đập Trốc Xối trên địa bàn.

Cử tri Phan Đình Khang - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đức Thịnh kiến nghị các nội dung liên quan đến chính sách cho các tổ chức hội.

Cử tri đề xuất tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng mô hình nông nghiệp hiệu quả gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ xã và cán bộ bán chuyên trách trong lộ trình sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Đề nghị tỉnh và địa phương ưu tiên tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; đồng thời có giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch gắn với phát huy giá trị di tích, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân.

Ông Hà Văn Hùng tiếp thu các kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung rà soát, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận và thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Chiều 21/5, tại xã Xuân Lộc, ông Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ cùng Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri trên địa bàn các xã: Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả đạt được của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh trên địa bàn.

Theo đó, cử tri mong muốn HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đồng bộ, phù hợp với thực tiễn nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH; trong đó tập trung ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ môi trường và đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng đồng bộ.

Cử tri Nguyễn Văn Hải (thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc) kiến nghị tiếp tục bố trí nguồn lực đầu tư hệ thống đường giao thông, thủy lợi, đê điều...

Cử tri kiến nghị tỉnh xem xét bố trí, tăng cường nhân lực cho các phòng, ban, đơn vị cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục bố trí nguồn lực đầu tư hệ thống đường giao thông, thủy lợi, đê điều, trạm bơm, kênh mương nội đồng; hỗ trợ kinh phí để nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý giá cả thị trường, nhất là giá nông sản.

Đề nghị các ngành chức năng sớm vào cuộc, giải quyết dứt điểm các tồn đọng về đất đai; tăng cường quản lý chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách bảo hiểm xã hội.

Cử tri Đặng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hanh kiến nghị tiếp tục bố trí, tăng cường nhân lực cho các phòng, ban, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục, cử tri kiến nghị tỉnh sớm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; tập trung xây dựng, sửa chữa các trường học đã xuống cấp.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan đã tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Ông Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ tiếp thu ý kiến cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Các ý kiến, đề xuất của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ trình HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của xã, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát, xử lý kịp thời.

Chiều 21/5, tại xã Kỳ Xuân, Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã: Kỳ Thượng, Kỳ Xuân, Kỳ Lạc.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 2 đã báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN những tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh; những nội dung chủ yếu dự kiến trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri Nguyễn Anh Ngọc (xã Kỳ Lạc) kiến nghị các nội dung về đầu tư hạ tầng nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri 3 xã bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả đạt được của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung như: tỉnh tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở nhất là đường giao thông nông thôn, hệ thống trường học; có giải pháp kết nối, đưa nông sản của người dân tiêu thụ trong các khu, cụm công nghiệp; quan tâm bố trí nguồn lực để quy hoạch xây dựng hạ tầng du lịch biển; sớm cho chủ trương tuyển dụng, bổ sung đủ số lượng công chức, viên chức tại các địa phương; tăng cường đào tạo, kết nối, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Ông Lê Ngọc Huấn – Giám đốc Sở NN&MT tiếp thu các kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh, ông Lê Ngọc Huấn – Giám đốc Sở NN&MT ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, sản xuất nông nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng.

Các ý kiến, đề xuất của cử tri sẽ được tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ trình HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp xã, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp thu, rà soát và xử lý kịp thời, thấu đáo cho cử tri.