Hà Tĩnh khuyến khích cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Nguyễn Hà
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường chủ động thực hiện nội dung về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Trong văn bản vừa ban hành về việc “Tăng cường triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”, cùng với nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu tăng cường triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP và các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là nội dung rất quan trọng trong tình hình hiện nay (Ảnh minh họa).﻿

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các nội dung quan trọng tại văn bản số 465/TTg-TCCV, ngày 2/5/2026 về việc tăng cường triển khai thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo đột phá trong cải cách công vụ, công chức, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn hệ thống hành chính nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm theo Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Mô hình &quot;Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà&quot; được xã Cẩm Lạc triển khai để nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị từ cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành chủ động hoàn thiện quy trình nội bộ. Kịp thời phát hiện, đánh giá đúng các đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ. Mạnh dạn áp dụng cơ chế cho phép đổi mới trong phạm vi thẩm quyền, gắn với kiểm soát rủi ro phù hợp.

Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không hình thức hóa việc triển khai, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu việc lấy kết quả đổi mới sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung được xem xét là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, phù hợp với yêu cầu cải cách công vụ.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 73/2023/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

