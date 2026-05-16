i-HaTinh vượt mốc 70.000 tài khoản sau gần 2 tháng vận hành

Trung tâm Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số Hà Tĩnh rà soát phản ánh của người dân.

Theo số liệu cập nhật từ Trung tâm Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có hơn 70.000 lượt cài đặt ứng dụng i-HaTinh.

Qua ứng dụng i-HaTinh và tổng đài 19009038, hệ thống đã tiếp nhận hơn 2.000 lượt phản ánh, góp ý từ người dân (phản ánh hiện trường qua ứng dụng là gần 1.400 lượt; góp ý qua ứng dụng là hơn 350 lượt; phản ánh, góp ý qua tổng đài là hơn 400 lượt).

Đến nay, đã có 945 phản ánh đủ điều kiện được tiếp nhận, phân phối tới các cơ quan xử lý.

Riêng đối với phản ánh hiện trường qua ứng dụng, đã có gần 1.000 nội dung đủ điều kiện được tiếp nhận, phân phối tới các cơ quan xử lý; gần 800 phản ánh đã được các đơn vị xử lý, 150 nội dung đang trong quá trình xử lý và không có phản ánh quá hạn.

Bên cạnh đó, có hơn 400 phản ánh chưa đủ điều kiện tiếp nhận, chủ yếu do thiếu thông tin, hình ảnh hoặc nội dung chưa bảo đảm theo yêu cầu hệ thống.

Ứng dụng i-HaTinh hiện đã có hơn 70.000 tài khoản đăng ký.

Cùng với phản ánh hiện trường, chức năng khảo sát mức độ hài lòng trên ứng dụng cũng ghi nhận hơn 500 lượt đánh giá của người dân, trong đó có hơn 400 lượt hài lòng và hơn 100 lượt không hài lòng.

Việc ứng dụng i-HaTinh nhanh chóng thu hút hơn 70.000 tài khoản đăng ký sau thời gian ngắn vận hành cho thấy nhu cầu tương tác số của người dân ngày càng lớn, đồng thời phản ánh hiệu quả bước đầu trong quá trình chuyển đổi số từ chính quyền đến cơ sở.