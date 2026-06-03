Hà Tĩnh có 4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong bầu cử

Theo Quyết định số 970/QĐ-TTg ngày 1/6/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

2 tập thể gồm: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh; Nhân dân và cán bộ phường Hoành Sơn; 2 cá nhân gồm: Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác tổng hợp số liệu bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Sở Nội vụ tối 15/3/2026.

Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu triển khai bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Hà Tĩnh, đảm bảo tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng tiến độ, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương. Kết thúc việc bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri tham gia so với tổng số cử tri trong danh sách đạt 99,99% trên toàn tỉnh; trong đó có 57 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia. Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri bầu đủ số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh; không có khu vực bỏ phiếu nào phải bầu lại, bầu thêm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 10 (TDP Hồng Hải) thuộc phường Hoành Sơn tháng 3/2026.

​Phường Hoành Sơn là cửa ngõ chiến lược, đóng vai trò trọng điểm trong phát triển đô thị công nghiệp - du lịch của tỉnh. Phường có quy mô dân số hơn 21 nghìn người, trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp, dự án đầu tư với số lượng người lao động đông. Để đảm bảo công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, UBND phường đã ban hành quyết định thành lập 4 đơn vị bầu cử; 4 ban bầu cử và 20 tổ bầu cử với 20 khu vực bỏ phiếu.

Các bước hiệp thương, lập và niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách người ứng cử, công tác tiếp xúc cử tri... được thực hiện đảm bảo quy trình chặt chẽ, bài bản. Trong ngày diễn ra bầu cử, các khu vực bỏ phiếu đảm bảo an toàn, cử tri đi bỏ phiếu đạt 10.686/10.686, đạt tỷ lệ 100%, bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu thành phần.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 12 (thôn Yên), xã Tùng Lộc, tháng 3/2026.

Về cá nhân, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, với trách nhiệm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, chỉ đạo triển khai, quán triệt công tác bầu cử linh hoạt bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến hiệu quả; ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử; chỉ đạo thành lập Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự; chỉ đạo triển khai, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử... Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, đồng bộ, cuộc bầu cử trên địa bàn Hà Tĩnh đã diễn ra dân chủ, đảm bảo quy định; là tỉnh xếp thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu; an ninh trật tự được giữ vững; được trung ương và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao cả trước, trong và sau bầu cử.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Phạm Thị Thu Hà với vai trò là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh; Phó Trưởng Ban bầu cử ĐBQH khoá XVI số 3 tỉnh Hà Tĩnh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đạt được nhiều kết quả.

Trong đó, tham mưu ban hành nhiều văn bản góp phần lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử đảm bảo quy định; trực tiếp tham gia công tác kiểm tra, giám sát bầu cử tại các đơn vị phụ trách. Đồng thời, tích cực thực hiện công tác nắm tình hình Nhân dân liên quan bầu cử: tiếp nhận phản ánh, tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền; phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động, các hoạt động an sinh xã hội.