Tập trung giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo thời hạn, đúng quy định

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7.

Sáng 15/7, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7. Cùng tham dự phiên tiếp công dân có các đồng chí: Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự phiên tiếp công dân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các phiên tiếp công dân kỳ trước, đến nay, có 8 vụ việc đã có báo cáo, trả lời công dân; 4 vụ việc giao theo dõi tiến độ.

Trong kỳ, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp định kỳ 8 trường hợp/8 vụ việc; tiếp dân thường xuyên 97 trường hợp/27 vụ việc; tiếp nhận và xử lý 136 đơn, nội dung đơn nhiều nhất thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Về kết quả đôn đốc, theo dõi các vụ việc UBND tỉnh giao, các sở, ngành đã có kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh 29/62 vụ việc đúng hạn; các xã, phường đã có kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh 38/63 vụ việc đúng hạn.

Công dân Nguyễn Minh Đức (TDP 5 phường Thành Sen) trình bày kiến nghị tại phiên tiếp.

Tại phiên tiếp, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân Nguyễn Minh Đức (TDP 5 phường Thành Sen) về đề nghị được nhận trợ cấp hằng tháng cho người có công với cách mạng. Đồng chí Phan Thiên Định giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giải quyết cho công dân theo quy định của pháp luật để được đảm bảo quyền lợi.

Công dân Nguyễn Trí Phúc (thôn Bình Sơn, xã Hương Khê) trình bày nội dung kiến nghị tại phiên tiếp.

Công dân Nguyễn Trí Phúc (thôn Bình Sơn, xã Hương Khê) đề nghị xem xét giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng chí chủ trì giao UBND xã Hương Khê kiểm tra, xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền và luật định; đồng thời giao Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, hướng dẫn công dân thực hiện trình tự, thủ tục và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

Công dân Võ Thị Thảo (thôn Phong Sơn, xã Gia Hanh) kiến nghị liên quan đến quyền sử dụng đất.

Công dân Võ Thị Thảo (thôn Phong Sơn, xã Gia Hanh) trình bày kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc một số hộ dân lấn chiếm đường đi chung gây cản trở giao thông, làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã có trách nhiệm giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho công dân; Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý đúng thời hạn quy định.

Tại phiên tiếp, các công dân cũng phản ánh một số nội dung về thi hành quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại; việc xử lý đơn của công dân; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng... và được các sở, ngành liên quan giải trình, làm rõ. Đồng chí chủ trì cũng đã tuyên truyền, giải thích về quyền, nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể.​

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên tiếp công dân.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành và công dân tại phiên tiếp, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, ​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo cần tập trung thực hiện đảm bảo thời hạn, tuân thủ đúng quy định pháp luật; đồng thời có báo cáo cụ thể UBND tỉnh và văn bản trả lời cho công dân. Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cần đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo lãnh đạo tỉnh theo thời hạn quy định.

Các đơn vị, địa phương cần tăng cường phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Người đứng đầu các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm công tác tiếp và giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng dẫn để công dân thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khiếu nại, tố cáo.​