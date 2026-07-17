Hà Tĩnh ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

Lãnh đạo tỉnh tiếp dân vào ngày 15 và 25 hàng tháng

Tổ chức, cá nhân tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (gọi tắt là Trụ sở Tiếp công dân) có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Đảng, Nhà nước, HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6.

Hình thức tiếp công dân bao gồm tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và tiếp công dân trực tuyến.

Thời gian làm việc, tiếp công dân trong ngày tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (từ thứ 2 đến thứ 6, trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo chế độ quy định). Về thời gian tiếp công dân, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

Đối với tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 15 hàng tháng, Bí thư Tỉnh ủy vào ngày 25 hàng tháng (nếu trùng vào ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo). Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện tiếp dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tại phiên tiếp công dân định kỳ vào sáng 15/7.

Nghiêm cấm công dân mang vũ khí, hung khí, chất gây cháy, nổ, khẩu hiệu hoặc băng rôn và những vật cồng kềnh vào Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối ANTT tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ hoặc cản trở, gây phiền hà cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Trách nhiệm của công dân

Các công dân khi đến làm việc phải cung cấp đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có), số căn cước, giấy chứng nhận căn cước, số định danh cá nhân hoặc hộ chiếu (trường hợp được người khiếu nại ủy quyền, bắt buộc phải có văn bản ủy quyền hợp pháp); có thái độ đúng mực, tôn trọng, tuân thủ sự hướng dẫn của cán bộ, công chức tiếp công dân và nhân viên bảo vệ.

﻿ Công dân được tiếp phải trình bày trung thực sự việc, nêu rõ yêu cầu.

Công dân được tiếp phải trình bày trung thực sự việc, nêu rõ yêu cầu; có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung vụ việc và tôn trọng sự hướng dẫn của cán bộ, công chức tiếp công dân.

Công dân không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất trật tự trong Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và khu vực xung quanh hoặc có hành động xâm hại, xúc phạm, cản trở cán bộ, công chức tiếp công dân làm nhiệm vụ và các hoạt động của tổ chức, cá nhân tham gia tiếp công dân.

Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung, phải cử đại diện trình bày với cán bộ, công chức tiếp công dân. Từ 5 đến 10 người, cử 1 hoặc 2 đại diện; trường hợp có trên 10 người, có thể cử thêm người đại diện nhưng không quá 5 người. Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện và văn bản cử người đại diện.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Người khiếu nại, tố cáo có quyền rút toàn bộ hoặc một phần nội dung khiếu nại, tố cáo tại bất cứ thời điểm nào thông qua đơn rút hoặc biên bản ghi nhận ý kiến rút khiếu nại, tố cáo có chữ ký hoặc điểm chỉ.

Công dân không được tự ý mang điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và mọi loại thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng tiếp công dân để ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp (livestream) khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, công chức tiếp công dân.

Giữ gìn vệ sinh, trật tự, đảm bảo mỹ quan trước và trong khuôn viên Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; không được tự ý di chuyển hoặc làm hư hỏng tài sản. Hết giờ làm việc, mọi công dân phải ra khỏi Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, không được lưu lại dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc được người có thẩm quyền cho phép.

Các tổ chức, cá nhân đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc nội quy. Nếu vi phạm, công chức tiếp công dân có quyền yêu cầu chấm dứt hành vi, lập biên bản hoặc từ chối tiếp công dân. Công dân vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải chấp hành những quy định của cơ quan, đơn vị chủ quản về trang phục, thẻ công chức.

Mô hình "Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà" được xã Cẩm Lạc triển khai để nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị từ cơ sở (ảnh minh họa).

Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ, số căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; trường hợp được người khiếu nại ủy quyền thì phải kiểm tra văn bản ủy quyền hợp pháp; yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà công dân trình bày.

Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

Trong phạm vi trách nhiệm trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và những thông tin cá nhân khác của người tố cáo và các thông tin thuộc phạm vi bảo mật theo quy định.

Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có người ốm hoặc bị tai nạn đột xuất cần phải cứu chữa, báo cáo ngay cho người phụ trách Trụ sở Tiếp công dân tỉnh biết và điện thoại cho Trung tâm cấp cứu 115 đến cấp cứu kịp thời. Người được cấp cứu hoặc người đại diện phải nghiêm chỉnh chấp hành những quyết định của cán bộ y tế làm nhiệm vụ cấp cứu dưới sự giám sát của cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Trường hợp nào từ chối tiếp và lập biên bản?

Công dân trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình do dùng chất kích thích; người đã được cơ quan có thẩm quyền xác định mắc bệnh tâm thần hoặc một số bệnh khác dẫn đến mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật dân sự.

Công dân khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ; có hành vi cản trở các hoạt động bình thường của Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, của người thi hành công vụ hoặc vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, xúi giục, kích động người khác nhằm gây rối, xuyên tạc, nói xấu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.