Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh được chuyển đến địa điểm mới

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp 11/07/2026 12:44 Thủ tướng yêu cầu xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động và có khả năng triển khai nhanh; kiện toàn các đội chuyên trách có trình độ cao về tìm kiếm cứu nạn.

Các địa phương xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp HĐND giữa năm 10/07/2026 11:30 Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND các phường Thành Sen, Vũng Áng (Hà Tĩnh) đánh giá kết quả phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2026 và xem xét nhiều nội dung quan trọng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy 09/07/2026 18:14 Khảo sát tại các đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh), Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Nội vụ thông tin về định hướng sắp xếp lại xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn 09/07/2026 14:07 Sau sắp xếp 34 tỉnh, thành, số đơn vị hành chính cấp xã của Việt Nam giảm 67%, từ 10.035 xuống 3.321 đơn vị. Đối với những xã, phường vẫn chưa đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục sắp xếp trong thời gian tới.

Phường đầu tiên ở Hà Tĩnh ra mắt mô hình "Dịch vụ công lưu động" phục vụ tận nhà 09/07/2026 11:18 Với mô hình "Dịch vụ công lưu động" tại Hà Tĩnh, cán bộ, công chức sẽ đến tận nhà hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Chính phủ yêu cầu sắp xếp cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị 09/07/2026 08:39 Cùng với tinh gọn tổ chức bộ máy, Chính phủ yêu cầu sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Thu hồi tối đa tài sản của Nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chủ thể liên quan 08/07/2026 19:12 Chiều 8/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 08/07/2026 11:49 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1239/QĐ-TTg ngày 7/7/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tập trung thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành xây dựng 07/07/2026 18:08 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị, địa phương thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động chuyên ngành, hướng tới hình thành hệ sinh thái số của ngành xây dựng.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong tiếp xúc cử tri 07/07/2026 11:32 Tại hội nghị công tác dân nguyện và giám sát năm 2026 khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri.

Hà Tĩnh áp dụng mức hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công 07/07/2026 05:05 Từ hôm nay, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp chính thức được hưởng chế độ hỗ trợ đặc thù theo nghị quyết mới của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Nghiên cứu sáp nhập 705 xã, phường để tránh phân tán nguồn lực 06/07/2026 16:52 Theo Bộ Nội vụ, các cơ quan nghiên cứu sáp nhập 705 xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn để tránh phân tán nguồn lực đầu tư, tăng chi phí quản lý và hạn chế phát triển.

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng đất nước phồn vinh 05/07/2026 20:05 Chiều 5/7, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Chung một nếp làng, sáng miền quê mới 05/07/2026 16:13 Từ thôn Hà Thanh và Sâm Lộc trước đây, sau sáp nhập, thôn Sơn Hà, xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) hôm nay đang mở ra nhịp sống mới.

Hà Tĩnh có 5 cá nhân được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước” 05/07/2026 13:58 Sáng 5/7, tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì hội nghị sơ kết, ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”.

Những ngày đầu vận hành thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh 05/07/2026 09:35 Những ngày đầu vận hành theo mô hình mới, cán bộ thôn, tổ dân phố (TDP) ở Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiệm vụ, tạo chuyển động tích cực từ cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dự hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị 04/07/2026 15:39 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức kỳ họp chuyên đề về công tác nhân sự 02/07/2026 20:58 Chiều 2/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Vấn đề hôm nay: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn 02/07/2026 20:20 Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả ra sao? Đâu là bài học kinh nghiệm và giải pháp để bộ máy tiếp tục vận hành hiệu lực, hiệu quả? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn.

Quá trình công tác của tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu 02/07/2026 16:27 Chiều 2/7, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX bầu đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật phục vụ yêu cầu phát triển đất nước 02/07/2026 12:12 6 tháng đầu năm 2026, công tác tư pháp Hà Tĩnh đã đạt được những thành tựu tích cực, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển.

Gần dân: Dấu ấn từ chính quyền địa phương 2 cấp 01/07/2026 13:29 Một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đổi mới điều hành, gần dân, sát dân, nâng hiệu quả phục vụ và thúc đẩy phát triển bền vững.

Các địa phương công bố nghị quyết về sắp xếp thôn, tổ dân phố 30/06/2026 17:06 Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Quy định về vị trí việc làm viên chức áp dụng từ 1/7/2026 30/06/2026 14:17 Nghị định quy định rõ các nguyên tắc xác định vị trí việc làm phải bảo đảm việc xác định vị trí việc làm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

Ông Nguyễn Anh Thắng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh 30/06/2026 12:18 Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu trở thành tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò kết nối, dẫn dắt, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương trong giai đoạn mới.

Hà Tĩnh gấp rút hoàn tất các phần việc đưa thôn, TDP mới vào vận hành từ 1/7 29/06/2026 13:34 Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn tất công tác sắp xếp, kiện toàn nhân sự, bàn giao hồ sơ, thông qua các nghị quyết liên quan để bảo đảm các thôn, TDP mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Để mỗi tên thôn, tổ dân phố là một miền ký ức 29/06/2026 10:08 Sáp nhập thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh luôn gắn với bài toán về gìn giữ bản sắc cộng đồng. Mỗi tên gọi mới đều được hình thành trên cơ sở đồng thuận của người dân.

Chính quyền địa phương 2 cấp ở Hà Tĩnh: Chủ động gỡ việc từ cơ sở 29/06/2026 05:30 Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã, phường ở Hà Tĩnh đã đổi mới phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, chủ động xử lý sớm phản ánh của người dân.

Phía sau những bữa cơm đùm 27/06/2026 06:28 Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ, công chức ở Hà Tĩnh chấp nhận những bữa cơm đùm vội vàng ngay tại cơ quan, những buổi tối làm việc kéo dài để bảo đảm công việc thông suốt.