Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh được chuyển đến địa điểm mới

(Baohatinh.vn) - Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh.
Thực hiện Kết luận số 56-KL/TU ngày 13/2/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị ngày 12/2/2026; Thông báo số 74-TB/TU ngày 11/2/2026 của Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban ngày 10/2/2025; Văn bản số 1454/UBND-TH5 ngày 25/2/2026 của UBND tỉnh về việc bố trí trụ sở làm việc của một số cơ quan, đơn vị, kể từ ngày 20/7/2026, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ: số 81 đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) được chuyển đến địa chỉ mới: số 461 đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị, địa phương thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong các hoạt động chuyên ngành, hướng tới hình thành hệ sinh thái số của ngành xây dựng.
Sáng 5/7, tại tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước chủ trì hội nghị sơ kết, ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế, trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả ra sao? Đâu là bài học kinh nghiệm và giải pháp để bộ máy tiếp tục vận hành hiệu lực, hiệu quả? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn.
Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu trở thành tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò kết nối, dẫn dắt, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương trong giai đoạn mới.
Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang khẩn trương hoàn tất công tác sắp xếp, kiện toàn nhân sự, bàn giao hồ sơ, thông qua các nghị quyết liên quan để bảo đảm các thôn, TDP mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.
Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ, công chức ở Hà Tĩnh chấp nhận những bữa cơm đùm vội vàng ngay tại cơ quan, những buổi tối làm việc kéo dài để bảo đảm công việc thông suốt.
Việc HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua nghị quyết quy định chế độ đối với đội ngũ cán bộ thôn, TDP sau sắp xếp đã tạo thêm động lực cho lực lượng ở cơ sở. Đáng chú ý, lần đầu tiên các chức danh tham gia hoạt động ở tổ liên gia được hưởng hỗ trợ hằng tháng.
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