Chuẩn hóa nhân lực, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hà Tĩnh xác định chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin là nhiệm vụ quan trọng. Việc bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm không chỉ giúp phát huy năng lực của cán bộ mà còn tạo nền tảng cho quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Hà Tĩnh đẩy mạnh xây dựng đội ngũ nhân lực số đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, anh Trần Hồng được phân công phụ trách công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đan Hải. Được làm việc đúng chuyên môn, anh có điều kiện tập trung xử lý các vấn đề kỹ thuật, hỗ trợ cán bộ sử dụng nền tảng số và hướng dẫn quy trình giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử.

Theo anh Trần Hồng, việc được bố trí chuyên trách giúp anh có thêm thời gian nghiên cứu, cập nhật kiến thức, chủ động xử lý các tình huống phát sinh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Được bố trí đúng công việc chuyên môn, anh Trần Hồng (áo trắng) phát huy hiệu quả vai trò cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại xã Đan Hải.

Không chỉ ở cấp xã, nhiều cơ quan, đơn vị cấp tỉnh cũng chú trọng sắp xếp nhân lực công nghệ thông tin theo đúng chuyên môn. Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đến nay có 2/7 cơ quan Đảng cấp tỉnh và 13/15 sở, ngành bố trí cán bộ chuyên trách đúng chuyên môn.

Ngành y tế là một ví dụ cho thấy hiệu quả của việc chuẩn hóa nhân lực số. Giai đoạn 2025 - 2026, việc triển khai bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế từng gặp khó khăn do thiếu nhân lực công nghệ thông tin chuyên sâu. Thực hiện tinh thần Nghị quyết 57, ngành y tế đã từng bước kiện toàn đội ngũ, bố trí cán bộ đúng vị trí việc làm.

Hiện toàn ngành có 43 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, gồm 1 cán bộ thuộc Sở Y tế và 42 cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng các trung tâm y tế. Đội ngũ này trực tiếp tham gia xây dựng hạ tầng số, quản trị hệ thống và kiến trúc dữ liệu y tế, tạo nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh.

Ngành y tế Hà Tĩnh từng bước chuẩn hóa đội ngũ công nghệ thông tin, tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, nhiều hệ thống số như HIS, LIS, PACS, hồ sơ bệnh án điện tử, chữ ký số và thanh toán không dùng tiền mặt đã được vận hành đồng bộ. Dữ liệu khám chữa bệnh được kết nối với Cổng giám định Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hồ sơ sức khỏe điện tử. Người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip, VssID hoặc VNeID để khám, chữa bệnh.

Bệnh viện đang hoàn thiện các điều kiện để thay thế bệnh án giấy từ ngày 1/1/2027. Riêng 6 tháng đầu năm, đơn vị đã liên thông lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 312 giấy khám sức khỏe lái xe, 2.961 giấy chứng sinh và 10 giấy báo tử.

Đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin được chuẩn hóa góp phần vận hành hiệu quả các nền tảng số tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Theo ông Trần Quang Huỳnh - Trưởng phòng Công nghệ thông tin (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), việc bố trí nhân lực đúng chuyên môn giúp đơn vị chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định và hỗ trợ cán bộ y tế từng bước thay đổi phương thức làm việc trên môi trường điện tử.

Cùng với sắp xếp nhân sự, Hà Tĩnh cũng chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ chuyên trách. Tại Sở Khoa học và Công nghệ, hoạt động đào tạo được triển khai theo hướng thường xuyên, chuyên sâu thông qua các lớp bồi dưỡng, seminar và tọa đàm chuyên môn.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin.

Theo ông Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thu hút 9 cán bộ trẻ về làm việc tại Trung tâm Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số. Cùng với đó, việc duy trì các hoạt động trao đổi chuyên môn, cập nhật kiến thức mới được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhân lực công nghệ thông tin ở cơ sở vẫn còn thiếu. Hiện mới có 24/69 xã, phường bố trí được cán bộ có trình độ chuyên ngành công nghệ thông tin phụ trách chuyển đổi số; phần lớn địa phương vẫn phải sử dụng cán bộ kiêm nhiệm.

Hà Tĩnh từng bước tháo gỡ khó khăn về nhân lực số bằng việc bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Tại xã Sơn Tây, dù chưa có cán bộ chuyên trách, địa phương đã bố trí công chức phụ trách riêng lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, hạn chế kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực khác. Cách làm này giúp cán bộ có thêm thời gian nghiên cứu, hỗ trợ đồng nghiệp và triển khai các nhiệm vụ số hóa.

Đến nay, xã Sơn Tây đạt 100% dịch vụ công trực tuyến, 100% hồ sơ được số hóa; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,65%. Đặc biệt, tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên cài đặt ứng dụng i-HaTinh đạt gần 40%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao trong năm 2026.

Ông Hoàng Cẩm Thạch - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây cho hay, trong điều kiện chưa có cán bộ chuyên trách, địa phương ưu tiên giảm kiêm nhiệm, đồng thời chú trọng nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và tuyên truyền để người dân tiếp cận các nền tảng số.

Giảm kiêm nhiệm, tăng cường đào tạo đang tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng đội ngũ nhân lực số ở cơ sở.

Theo Sở Nội vụ Hà Tĩnh, việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ được thực hiện trên cơ sở vị trí việc làm và năng lực thực tế. Công tác điều động, đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường kỹ năng số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, bố trí và phát triển đội ngũ nhân lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Từ việc bố trí đúng người, đúng việc đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, những chuyển biến trong công tác cán bộ đang tạo nền tảng quan trọng để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển của Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.