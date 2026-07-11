150 cán bộ xã Cẩm Bình được tập huấn nâng cao năng lực truyền thông

(Baohatinh.vn) - 150 cán bộ cấp xã và đội ngũ cán bộ thôn ở xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) được tập huấn nâng cao năng lực xử lý thông tin và khả năng giao tiếp đa kênh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Sáng 11/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác truyền thông ở cơ sở với sự tham gia của 150 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ cấp xã và cán bộ thôn.
Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở giữ vai trò là cầu nối trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Vì vậy, mỗi cán bộ cần không ngừng nâng cao kỹ năng tuyên truyền, chủ động lan tỏa thông tin chính thống, kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, tin giả trên không gian mạng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và giữ vững ổn định từ cơ sở.
Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt hai chuyên đề gồm: Kỹ năng tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội, phòng chống lừa đảo, xử lý hiệu quả tin giả, thông tin xấu độc; Kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng quay phim, chụp hình tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội.
Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông ở cơ sở được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng tổng hợp, xử lý thông tin, giao tiếp đa kênh, ứng phó với thông tin sai lệch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
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