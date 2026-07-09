Tập trung tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tham dự hội nghị.

Sáng 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 7 nhằm cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên trong thời gian tới. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh chủ trì hội nghị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2026, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, 6 tháng qua, GRDP Hà Tĩnh tăng 12,79%, xếp thứ nhất cả nước; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 24,25%, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,72%, khu vực dịch vụ tăng 6,73%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,41%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt thông tin, định hướng tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 12.066 tỷ đồng, đạt 64% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 30.933 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 412,6 triệu USD.

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, gắn với các nhiệm vụ chính trị, văn hoá lớn của đất nước, của tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng cao. Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng.

Đại biểu tiếp thu các nội dung định hướng của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nâng cao quyết tâm, hành động quyết liệt; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên; bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương để đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt Đề án mở rộng KKT Vũng Áng, điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng và chủ trương xây dựng Đề án Khu thương mại tự do Vũng Áng.

Cùng đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động ổn định, hiệu quả các dự án lớn, tạo tác động lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn.

Tập trung triển khai tốt vụ hè thu, vụ đông; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao.

Tập trung nghiên cứu, xây dựng Đề án xây dựng trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều. Triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội.

Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Thành lập tiểu đội dân quân thường trực ở các xã, phường. Tập trung thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Cùng đó, tăng cường đấu tranh phòng, chống, kéo giảm bền vững các loại tội phạm, xây dựng xã, phường không ma túy, an toàn về tội phạm…

Đại biểu cũng đã được nghe thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông 6 tháng năm 2026 trên địa bàn tỉnh và một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới.

Trung tá Võ Thị Quỳnh Giang - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh thông tin tại hội nghị.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 198 vụ TNGT đường bộ làm 121 người chết, 151 người bị thương (tăng 20 vụ, bằng số người chết, tăng 60 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Hiện nay, tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và trật tự ATGT trên các tuyến giao thông vẫn diễn biến phức tạp, đáng báo động đối với xã hội, nhà trường và gia đình.

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ Ngô Thị Hoài Nam thông tin về công tác đối ngoại.

Tiếp đó, lãnh đạo Sở Ngoại vụ thông tin về tình hình kết quả triển khai công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân của tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng năm 2026, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị và định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát định hướng của Trung ương và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh kết luận hội nghị.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị và của tỉnh.

Trọng tâm là tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh. Tiếp tục quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, nhất là tuyên truyền quyết tâm chính trị của tỉnh trong giữ vững mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, tạo động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tuyên truyền kết quả bước đầu sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.​..