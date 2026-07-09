Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Các đồng chí: Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh, Trần Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 9/7, Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Các đồng chí: Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh; Trần Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Trọng Hiếu, Hồ Huy Thành; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Trọng Hiếu, Hồ Huy Thành và đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới, Đảng bộ UBND tỉnh đã tập trung triển khai các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương và của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức đảng, tiếp tục vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo nội dung tại hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo; kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường; công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đảng được triển khai mạnh mẽ.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; triển khai các dự án trọng điểm; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh tăng 12,79%; thu ngân sách đạt 12.066 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc; doanh nghiệp thành lập mới tăng khá.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung Quyên - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu.

Đồng chí Lê Ngọc Huấn - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở NN&MT phát biểu.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, phân tích kết quả đạt được; đề xuất các giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn đảng bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng lãnh đạo, điều hành và thực thi công vụ.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Các cấp ủy cần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình công tác năm 2026; rà soát, giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm tiến độ; triển khai đồng bộ các chủ trương của Trung ương và của tỉnh, nhất là về tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tham mưu giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Tiếp tục vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục lãnh đạo rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ và quy trình xử lý công việc; thực hiện nghiêm phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả".

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy viên, người đứng đầu. Tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chương trình khung đề ra; bảo đảm mọi chủ trương đều được triển khai bằng kế hoạch cụ thể và kết quả cụ thể.

Đồng chí Trần Báu Hà yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa kết luận hội nghị thành chương trình, kế hoạch thực hiện với lộ trình, trách nhiệm và tiến độ rõ ràng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.