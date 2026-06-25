Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chính quyền

Live HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Nhóm PV
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (25/6), Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX bước sang phiên làm việc thứ 2 với nội dung trọng tâm gồm thảo luận tại hội trường, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm.

Sáng nay (25/6), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, bàn các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời quyết nghị một số chính sách quan trọng.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

bqbht_br_aimg-0093-chu-tri.jpg
Chủ tọa kỳ họp.

Mở đầu phiên làm việc thứ 2, HĐND tỉnh nghe thông báo kết quả phiên họp nội bộ; tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được miễn nhiệm, trúng cử. Trước đó, vào cuối buổi sáng, kỳ họp đã tiến hành họp nội bộ để miễn nhiệm, bầu Ủy viên UBND tỉnh.

bqbht_br_aimg-0107-tang-hoa.jpg
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa các đồng chí vừa được miễn nhiệm, bổ nhiệm Ủy viên UBND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khoá XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Thái Phúc Sơn - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Đại tá Hoàng Xuân Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

bqbht_br_aimg-0128-bi-thu.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh...
bqbht_br_aimg-0143-chu-tich.jpg
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự kỳ họp.

Tiếp đó, kỳ họp xem xét các tờ trình về: Quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh. Cùng đó, nghe báo cáo thẩm tra về lĩnh vực nội chính, pháp chế và báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh.

bqbht_br_aimg-0118-huan.jpg
Đồng chí Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở NN&MT trình bày tờ trình quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp đó, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.

Theo đó, từ ngày 20 – 28/5/2026, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và thường trực HĐND, ủy ban MTTQ các xã, phường tổ chức tiếp xúc cử tri tại 24 điểm với hơn 4.000 cử tri tham dự và 434 lượt ý kiến phát biểu.

bqbht_br_aimg-0180-ho-thanh.jpg
Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.

Các ý kiến đề xuất kiến nghị đối với các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên môi trường, đất đai, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tài chính, ngân sách, đầu tư, giao thông, xây dựng và các chương trình, dự án; văn hóa, xã hội; nội chính, quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, một số kiến nghị cử tri đã được xem xét, trả lời tại các kỳ họp trước, tuy nhiên nhiều nội dung cử tri chưa đồng tình hoặc đến nay chưa giải quyết dứt điểm, cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm.

Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIX được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032.

Tin liên quan

Tags:

#Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 #Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hà Tĩnh #HĐND tỉnh Hà Tĩnh #HĐND tỉnh khoá XIX

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khai mạc Hội báo toàn quốc 2026

Khai mạc Hội báo toàn quốc 2026

Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng từ ngày 19 - 21/6/2026.
Định hướng phát triển xã Toàn Lưu thành địa bàn năng động, giàu tiềm năng của tỉnh

Định hướng phát triển xã Toàn Lưu thành địa bàn năng động, giàu tiềm năng của tỉnh

Chiều 18/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng Toàn Lưu trở thành địa bàn phát triển năng động của tỉnh

Huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng Toàn Lưu trở thành địa bàn phát triển năng động của tỉnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Toàn Lưu đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn nữa, chủ động nắm bắt thời cơ, huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng xã trở thành địa bàn phát triển năng động của tỉnh.
Tập trung hoàn thiện nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới

Tập trung hoàn thiện nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, từng nội dung, khẩn trương đôn đốc các cơ quan soạn thảo hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính khả thi của từng nội dung trình 2 kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh.
Bài cuối: Sắp xếp thôn, tổ dân phố - Tinh gọn bộ máy, nâng tầm quản trị cơ sở

Bài cuối: Sắp xếp thôn, tổ dân phố - Tinh gọn bộ máy, nâng tầm quản trị cơ sở

Sau khi hoàn thành sắp xếp, các thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026. Việc giảm đầu mối, mở rộng quy mô dân cư và địa bàn quản lý không chỉ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở mà còn đòi hỏi đổi mới phương thức quản trị, điều hành rõ nét hơn. Đây là yếu tố then chốt để các đơn vị mới vận hành hiệu quả, phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân.
Bài 2: Tạo đồng thuận từ cơ sở

Bài 2: Tạo đồng thuận từ cơ sở

Trong quá trình sắp xếp đơn vị cấp thôn, những băn khoăn về tên gọi thôn mới, địa điểm sinh hoạt cộng đồng hay tâm tư của đội ngũ cán bộ trước yêu cầu kiện toàn tổ chức đều được các địa phương chủ động nắm bắt, giải quyết trên tinh thần công khai, minh bạch, phát huy dân chủ. Cách làm ấy đã tạo sự đồng thuận cao từ cơ sở, góp phần bảo đảm quá trình triển khai chủ trương diễn ra thuận lợi, đúng lộ trình.
Bài 1: Sắp xếp thôn, tổ dân phố - nền tảng cho hành trình mới

Bài 1: Sắp xếp thôn, tổ dân phố - nền tảng cho hành trình mới

Nhiều năm qua, Hà Tĩnh đã thực hiện thành công các đợt sắp xếp thôn, tổ dân phố, khẳng định hiệu quả của chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ thực tiễn đó, nhiều kinh nghiệm quý đã được đúc kết, tạo nền tảng quan trọng cho những bước đi tiếp theo trong giai đoạn mới.
Những “mắt xích số” ở cơ sở

Những “mắt xích số” ở cơ sở

Đằng sau những hồ sơ trực tuyến và tiện ích số ngày càng phổ biến là sự đồng hành thầm lặng của cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh. Họ là những “mắt xích số” đưa chính quyền số đến gần người dân.
Sắp xếp 1.823 thôn, tổ dân phố, Hà Tĩnh hình thành 749 đơn vị mới

Sắp xếp 1.823 thôn, tổ dân phố, Hà Tĩnh hình thành 749 đơn vị mới

Hà Tĩnh sẽ sắp xếp, tổ chức lại 1.823 thôn, tổ dân phố để thành lập 749 thôn, tổ dân phố mới; 78 thôn, tổ dân phố không sắp xếp. Sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn tỉnh có 827 thôn, tổ dân phố; giảm 1.074 thôn, tổ dân phố so với hiện nay (tỷ lệ giảm 56,50%).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!