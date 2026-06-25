Sáng nay (25/6), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, bàn các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời quyết nghị một số chính sách quan trọng. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Chủ tọa kỳ họp.

Mở đầu phiên làm việc thứ 2, HĐND tỉnh nghe thông báo kết quả phiên họp nội bộ; tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được miễn nhiệm, trúng cử. Trước đó, vào cuối buổi sáng, kỳ họp đã tiến hành họp nội bộ để miễn nhiệm, bầu Ủy viên UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa các đồng chí vừa được miễn nhiệm, bổ nhiệm Ủy viên UBND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khoá XIX nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Thái Phúc Sơn - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Đại tá Hoàng Xuân Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh...

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự kỳ họp.

Tiếp đó, kỳ họp xem xét các tờ trình về: Quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh. Cùng đó, nghe báo cáo thẩm tra về lĩnh vực nội chính, pháp chế và báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở NN&MT trình bày tờ trình quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp đó, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.

Theo đó, từ ngày 20 – 28/5/2026, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và thường trực HĐND, ủy ban MTTQ các xã, phường tổ chức tiếp xúc cử tri tại 24 điểm với hơn 4.000 cử tri tham dự và 434 lượt ý kiến phát biểu.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.

Các ý kiến đề xuất kiến nghị đối với các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên môi trường, đất đai, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tài chính, ngân sách, đầu tư, giao thông, xây dựng và các chương trình, dự án; văn hóa, xã hội; nội chính, quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, một số kiến nghị cử tri đã được xem xét, trả lời tại các kỳ họp trước, tuy nhiên nhiều nội dung cử tri chưa đồng tình hoặc đến nay chưa giải quyết dứt điểm, cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm.