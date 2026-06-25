Quyết sách của HĐND tỉnh vì dân, vì sự phát triển bền vững của Hà Tĩnh

Chủ tọa kỳ họp.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh diễn ra sáng nay (25/6).

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh!



Kính thưa đồng chí Bùi Thị Quỳnh Thơ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước khu vực 2!

Kính thưa các vị ĐBQH, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa quý vị đại biểu, cử tri và Nhân dân!

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XIX khai mạc Kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định những vấn đề lớn của tỉnh trong thời gian tới và tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp.

Kính thưa quý vị đại biểu, cử tri và Nhân dân!

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; là năm khởi đầu cho chặng đường hiện thực hóa khát vọng đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, kỷ nguyên mới của dân tộc.

Kỳ họp thứ 5 diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới đang được triển khai mạnh mẽ với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp với nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Tầm nhìn phát triển đến năm 2030, Hà Tĩnh không chỉ hướng tới mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà đặt ra yêu cầu còn cao hơn, đó là: nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; từng bước chuyển từ phát triển dựa vào khai thác các yếu tố đầu vào sang phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Lấy phát triển con người, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt. Đây cũng là tinh thần để HĐND tỉnh xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách quan trọng tại kỳ họp này.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Kính thưa quý vị đại biểu, cử tri và Nhân dân!

Sáu tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển.

Điều đáng ghi nhận không chỉ là tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức cao mà quan trọng hơn là các động lực tăng trưởng mới đang từng bước được hình thành rõ nét. Khu Kinh tế Vũng Áng tiếp tục khẳng định vai trò cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ; công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt; hệ thống cảng biển, logistics, năng lượng từng bước mở rộng không gian phát triển.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều dự án quy mô lớn được nghiên cứu, triển khai. Chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từng bước tạo chuyển biến trong quản trị nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ công.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng. Chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở.

Tuy vậy, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức đang đặt ra. Một số nguồn lực phát triển chưa được khai thác hiệu quả; tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chậm được cải thiện; doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mới; năng lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế. Công tác phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực còn những khó khăn, vướng mắc; năng lực thực thi ở một số cấp, ngành chưa theo kịp yêu cầu trong bối cảnh mới.

Những vấn đề đó cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, nâng cao chất lượng quản trị công, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; khơi thông và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực xã hội; phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh nhà.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Kính thưa quý vị đại biểu, cử tri và Nhân dân!

Kỳ họp thứ 5 được tổ chức trong thời gian 2 ngày. So với các kỳ họp thường lệ giữa năm trước đây, thời lượng kỳ họp lần này được bố trí dài hơn do đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XIX, với nhiều nội dung quan trọng cần xem xét, quyết định, phục vụ yêu cầu phát triển của năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đầu tư công, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Ngoài các nội dung thường lệ theo luật định, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định 22 nội dung chuyên đề và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Trong đó có nhiều nội dung mang tính nền tảng cho giai đoạn 2026-2030, tập trung vào hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; phân bổ, sử dụng các nguồn lực đầu tư phát triển; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý, khai thác hiệu quả đất đai và nguồn lực phục vụ thu hút đầu tư; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời hoàn thiện các chính sách về an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được bố trí thời lượng thỏa đáng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nội vụ, công thương, xây dựng - những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, môi trường đầu tư kinh doanh và công tác quy hoạch, xây dựng; qua đó làm rõ trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế từ thực tiễn.

Để kỳ họp đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; nghiên cứu kỹ các tài liệu; thảo luận thẳng thắn, khách quan và xây dựng; tập trung vào những vấn đề lớn, những điểm nghẽn phát triển và những giải pháp có tính khả thi cao.

Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến thẩm tra, các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh; chủ động giải trình đầy đủ, làm rõ các nội dung còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh có cơ sở xem xét, quyết định đúng, sát thực tiễn và khả thi.

Kỳ họp được truyền hình trực tiếp để cử tri và Nhân dân theo dõi. Đây vừa là điều kiện để Nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan dân cử, vừa là yêu cầu để mỗi đại biểu HĐND tỉnh phát huy tốt hơn trách nhiệm của mình trước cử tri và Nhân dân.

Toàn cảnh kỳ họp.

Kính thưa quý vị đại biểu, cử tri và Nhân dân!

Trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh nhà, trước niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, mỗi quyết sách của HĐND tỉnh phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm trước cử tri; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh; quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

​*Tiêu đề do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đặt.