Sáng nay, khai mạc Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIX được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sáng nay (25/6), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 nhằm đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.
Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (25 - 26/6), HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo gồm: tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026; kết quả thực hiện nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh khóa XVIII; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp...
Kỳ họp cũng dự kiến xem xét, thông qua các nghị quyết trên các lĩnh vực, như: mức trợ cấp ngày công lao động cho người không hưởng lương từ ngân sách trong thời gian được huy động làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập; chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp; quy định ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030; phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh chi tiết theo dự án thành phần, danh mục và mức bố trí vốn thực hiện dự án, nhiệm vụ đầu tư công của từng chương trình mục tiêu quốc gia…
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh dành thời gian để các tổ đại biểu thảo luận các nội dung trình kỳ họp, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn được nắm bắt qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri. Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung thuộc lĩnh vực: công thương; GD&ĐT; xây dựng; nội vụ với tinh thần “rõ vấn đề, rõ trách nhiệm và rõ giải pháp”. HĐND tỉnh cũng tổ chức phiên nội bộ để tiến hành miễn nhiệm, bầu Ủy viên UBND tỉnh.
Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIX được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032.
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