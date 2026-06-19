HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 3 nghị quyết quan trọng, cấp bách

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại kỳ họp.

Sáng 19/6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; các vị ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, sau phần khai mạc, đại biểu đã được nghe Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Ngọc báo cáo nội dung tờ trình về Quy định mức phụ cấp và việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; số lượng, chức danh, mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Theo tờ trình, ngoài mức khoán quỹ phụ cấp của trung ương, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm mức khoán hệ số 1,0 lần mức lương cơ sở/thôn, tổ dân phố, phụ cấp cụ thể của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (đã bao gồm hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội). Ngoài ra có một số thay đổi về mức phụ cấp đối với chức danh thôn đội trưởng; số lượng, mức hỗ trợ chức danh nhân viên y tế thôn, tổ dân phố.

Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Ngọc báo cáo nội dung tờ trình tại kỳ họp.

Giữ nguyên 5 chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố đã được quy định tại Nghị quyết số 111/2023/NQ-HĐND tỉnh, bao gồm chức danh tham gia hoạt động chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, chi hội cựu chiến binh, chức danh tham gia hoạt động ở các tổ chức xã hội và các nhiệm vụ khác. Về mức phụ cấp của các chức danh nói trên tăng đều mức hỗ trợ 0,3 lần mức lương cơ sở. Đồng thời, bổ sung chức danh tham gia hoạt động ở tổ liên gia và phụ cấp cho chức danh này.

Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo các tờ trình tại kỳ họp.

Tiếp đó, Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo các tờ trình: Thông qua chủ trương Đề án “Nâng cao năng lực thực hiện phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030”; Phê chuẩn Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030”.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Đại biểu cũng nghe Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Đại biểu Hà Văn Đàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Phố góp ý các nội dung dự thảo.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hoạch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Văn góp ý các nội dung dự thảo.

Đại biểu Nguyễn Thăng Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Hồng Lĩnh phát biểu góp ý các nội dung dự thảo.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình cao với nội dung các tờ trình, đồng thời tham gia góp ý, làm rõ thêm một số nội dung để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn. Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết với sự thống nhất cao.

Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ TƯ, HĐND TỈNH KHÓA XIX: 1. Nghị quyết quy định mức phụ cấp và việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; số lượng, chức danh, mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 2. Nghị quyết thông qua chủ trương Đề án “Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030”. 3. Nghị quyết phê chuẩn Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và hoạt động của dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030”.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này đều là những nội dung quan trọng, cấp thiết, góp phần cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của trung ương, của tỉnh và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp.

Đối với nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố, đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết được HĐND thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương triển khai đồng bộ việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng lộ trình; quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại biểu dự kỳ họp.

Đối với nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Đề nghị UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong các đề án và nghị quyết được thông qua.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh các nội dung liên quan nhằm chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 25 - 26/6/2026, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan trình tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu bảo đảm chất lượng và tiến độ. Mỗi tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, có cơ sở pháp lý và thực tiễn vững chắc; đánh giá đầy đủ tác động; xác định rõ nguồn lực thực hiện, trách nhiệm tổ chức thực hiện và tính khả thi sau khi được HĐND tỉnh thông qua.

Các ban HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm tra; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan ngay từ quá trình xây dựng chính sách; tập trung phân tích, đánh giá sâu những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những nội dung có tác động lớn đến ngân sách, môi trường đầu tư, đời sống Nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; tăng cường giám sát, khảo sát, nắm bắt tình hình thực tiễn, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; chuẩn bị kỹ các nội dung tham gia thảo luận, chất vấn, góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách của HĐND tỉnh.​