Tập trung thảo luận, góp ý các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh

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Chiều 18/6, tại xã Thiên Cầm, Tổ đại biểu số 3 - HĐND tỉnh khóa XIX tổ chức hội nghị thảo luận tổ trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu các xã Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Cẩm Hưng, Yên Hòa đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát với tình hình thực tiễn tại địa phương. Trong đó, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp, nông thôn và các cơ chế, chính sách phục vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu dự hội nghị.

Góp ý vào dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, nhiều đại biểu đề nghị làm rõ hơn vai trò chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; bổ sung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số; kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời đánh giá toàn diện hơn hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau thời gian đi vào hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh định hướng, gợi ý nội dung thảo luận.

Đối với dự thảo nghị quyết về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, các đại biểu đề xuất nâng mức hỗ trợ đối với dịch vụ mạ khay, cấy máy nhằm khuyến khích cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; lựa chọn phương án hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở mức cao hơn để phù hợp với chi phí đầu tư thực tế hiện nay; nghiên cứu nâng mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương nội đồng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ cấp xã làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công.

Thảo luận về dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030, các đại biểu thống nhất với việc bổ sung các tiêu chí về dân số, diện tích tự nhiên và trình độ phát triển. Đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung tiêu chí ưu tiên đối với các địa phương được quy hoạch phát triển thành đô thị hoặc giữ vai trò trung tâm phát triển vùng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Phan Trọng Bình - Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên đề xuất một số chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, khoa học công nghệ...

Liên quan đến các dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công, nhiều ý kiến đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ cấp xã; đồng thời tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với khối lượng công việc ngày càng tăng của đội ngũ cán bộ, công chức sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng kiến nghị bổ sung cơ chế hỗ trợ nguồn lực cho địa phương trong thực hiện các chính sách mới; tăng mức hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích hỏa táng; bổ sung quy định về phân cấp ngân sách trong thực hiện chính sách hỗ trợ người tham gia phòng chống thiên tai; có giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong công tác sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố sau sáp nhập...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến phát biểu trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu; đồng thời đề nghị tổ đại biểu, thư ký hội nghị tổng hợp đầy đủ các ý kiến để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp thường lệ giữa năm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số là nhiệm vụ trọng tâm của toàn tỉnh trong năm 2026, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển, chủ động xác định dư địa tăng trưởng, những khó khăn, điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hệ thống cơ chế, chính sách trình kỳ họp lần này đều hướng tới phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, quá trình hoàn thiện chính sách cần tiếp tục bám sát thực tiễn, rà soát kỹ đối tượng thụ hưởng, điều kiện áp dụng, mức hỗ trợ và hiệu quả thực hiện; bảo đảm giải quyết được những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, tạo động lực mới cho phát triển nhưng phải phù hợp khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với bố trí nguồn lực, đào tạo cán bộ và nâng cao năng lực thực thi của chính quyền cấp xã; rà soát kỹ các nội dung liên quan đến đầu tư công, quản lý đất đai, ngân sách và dự án để bảo đảm thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch, dịch vụ, kinh tế biển, góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng trong thời gian tới.​

