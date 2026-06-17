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Tập trung hoàn thiện nội dung trình các kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, từng nội dung, khẩn trương đôn đốc các cơ quan soạn thảo hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính khả thi của từng nội dung trình 2 kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

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Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 4 để soát xét các nội dung thuộc thẩm quyền

Sáng 17/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 4 để soát xét công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 HĐND tỉnh khóa XIX và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

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Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX sẽ diễn ra vào sáng 19/6. Kỳ họp xem xét ban hành 3 nghị quyết, trong đó 2 nghị quyết về nội dung thuộc lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương và 1 nghị quyết về quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời, xem xét báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

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Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo tại phiên họp.

Trong khi đó, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến diễn ra trong 2 ngày: ngày 25, ngày 26/6.

Kỳ họp sẽ xem xét 15 báo cáo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan hữu quan; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh có báo cáo về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2026.

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Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.
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Đồng chí Đào Thị Anh Nga, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Kỳ họp dự kiến xem xét 33 tờ trình, dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó có các nghị quyết đáng chú ý như: Kinh phí cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp;

Chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo; quy định ngành, lĩnh vực cần ưu tiên sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030; một số chính sách thúc đẩy phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030; ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh...

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Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Hiện UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp đang tập trung hoàn thiện các báo cáo, tài liệu. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 theo kế hoạch.

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Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại phiên họp
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Đồng chí Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, đại biểu đã báo cáo tiến độ xây dựng dự thảo các nghị quyết; góp ý các nội dung trình 2 kỳ họp sắp tới.

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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, sở, ngành liên quan đã tập trung cao chuẩn bị các nội dung, chương trình 2 kỳ họp. Đồng thời cho ý kiến chi tiết đối với một số dự thảo chính sách dự kiến trình xem xét, thảo luận tại các kỳ họp sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phải tập trung cao độ, tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, từng nội dung, khẩn trương đôn đốc các cơ quan soạn thảo hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính khả thi của từng nội dung; yêu cầu cao nhất là phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng từng báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Các ban HĐND tỉnh tiếp tục bám sát lĩnh vực được phân công; chủ động làm việc với các cơ quan soạn thảo; nâng cao chất lượng thẩm tra, nhất là đối với các nghị quyết chính sách.

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Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

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