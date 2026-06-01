Tập trung cao công tác chuẩn bị kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy định, sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Chủ trì hội nghị.

Sáng 1/6, Đảng ủy HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Các đồng chí: Dương Tất Thắng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong tháng 5/2025, Đảng ủy HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo chương trình công tác đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quản lý đảng viên; kiểm tra, giám sát; cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6.

Đảng ủy HĐND tỉnh cũng tập trung quán triệt, triển khai các chủ trương, quy định mới của Trung ương và của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, triển khai các nội dung liên quan đến xây dựng và áp dụng hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI), góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần – Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác thẩm tra và giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy HĐND tỉnh đã tham mưu tổ chức thành công 2 kỳ họp chuyên đề; theo đó, đã xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về đầu tư công, bổ sung quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền. Đồng thời, hoàn thành đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026; tổ chức 6 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai hệ thống số quản lý kỳ họp HĐND tại các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trao đổi về công tác thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực đầu tư công, ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội.

Các ban HĐND tỉnh chủ động triển khai các hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra; thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định; tập trung rà soát, chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đảng ủy HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các ban HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh.

Trong tháng 6, Đảng ủy HĐND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX; hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Các ban HĐND tỉnh tiếp tục triển khai các cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề theo kế hoạch; tăng cường công tác tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị của cử tri.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Tất Thắng - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPI) bảo đảm thực chất, khách quan, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức.

Đồng chí Dương Tất Thắng – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Dương Tất Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cao cho công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, bảo đảm các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy định, sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Các ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn hoạt động của HĐND cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính; chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền để HĐND cấp xã có điều kiện thực hiện hiệu quả chức năng quyết định và giám sát theo quy định.

