Chính trị

Rà soát, hoàn thiện các nghị quyết quan trọng trình kỳ họp HĐND tỉnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh lưu ý các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị phải bảo đảm đúng thẩm quyền, chặt chẽ về hồ sơ, đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành và phù hợp thực tiễn.

Sáng 12/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để nghe, thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Dương Tất Thắng, Nguyễn Thị Việt Hà; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan tham dự buổi làm việc.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga và Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính đã trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết: Bãi bỏ toàn bộ các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực phát triển TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh và TX Hồng Lĩnh; Thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2026 - 2030 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026; Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 để bổ sung vốn điều lệ cho các quỹ tài chính ngoài ngân sách và ủy thác thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Sửa đổi các nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Đức Đàn trình bày về tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình, làm rõ thêm về sự cần thiết, căn cứ pháp lý và bổ sung thêm các báo cáo, đánh giá liên quan để có cơ sở xem xét, thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Các đại biểu cơ bản thống nhất việc bãi bỏ các nghị quyết về cơ chế đặc thù tạo nguồn lực phát triển TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh do đối tượng áp dụng trực tiếp của các chính sách này đã kết thúc hoạt động từ ngày 1/7/2025; đồng thời đề nghị bổ sung việc đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn trước và xem xét, nghiên cứu điều khoản chuyển tiếp đối với các nội dung đã thực hiện.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2026 - 2030 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, các đại biểu cho rằng danh mục đề xuất còn mang tính dàn trải, cần soát xét để lựa chọn những lĩnh vực ưu tiên trong giai đoạn hiện nay, gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với nội dung bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 với tổng số vốn 105 tỷ đồng để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Bảo vệ môi trường và nguồn vốn ủy thác thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các đại biểu đề nghị thêm nguồn vốn, cơ quan soạn thảo cần xây dựng phương án tổng thể trình HĐND tỉnh.

Đối với 2 tờ trình, dự thảo nghị quyết về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện, xem xét trình đồng thời với việc sửa đổi Nghị quyết số 132/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân hơn 660 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng của thời tiết, thủ tục đầu tư kéo dài và tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng nhấn mạnh, các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị phải bảo đảm đúng thẩm quyền, chặt chẽ về hồ sơ, đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành và phù hợp thực tiễn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách tiếp tục phối hợp với cơ quan soạn thảo để hoàn thiện báo cáo thẩm tra, bảo đảm các nghị quyết khi ban hành có tính khả thi, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Sở Tài chính.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga kết luận buổi làm việc.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến tham gia tại buổi làm việc, nhất là những nội dung còn có ý kiến khác nhau hoặc cần bổ sung căn cứ, số liệu, đánh giá thực tiễn. Ban sẽ tiếp tục hoàn thiện báo cáo thẩm tra, bảo đảm các nội dung trình HĐND tỉnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, đủ điều kiện xem xét, quyết nghị tại kỳ họp tới.

