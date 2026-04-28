Chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND tỉnh khóa XIX

Sáng 28/4, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 25-26/6/2026. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các nội dung báo cáo thường kỳ do UBND tỉnh trình, như: tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026; quyết toán ngân sách địa phương...

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kế hoạch dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Cùng với đó, xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; xem xét các báo cáo của các cơ quan tư pháp; báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; xem xét ban hành nghị quyết chuyên đề do UBND tỉnh trình; thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn và tiến hành một số nội dung quan trọng khác.

Dự kiến công tác tiếp xúc cử tri diễn ra từ ngày 20/5 - 28/5/2026...

Tiếp đó, đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Đồng thời, đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị được chu đáo, bài bản, khoa học, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến; rà soát, xem xét từng chính sách phù hợp, có tính khả thi. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban HĐND tỉnh sớm hoàn thiện các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và nội dung trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, kịp thời.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ họp quan trọng, khối lượng công việc lớn, vì vậy, các đơn vị cần chủ động, khẩn trương chuẩn bị.

Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết. Rà soát kỹ căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn, nội dung, thể thức văn bản đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Các ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan soạn thảo; phát huy trách nhiệm của từng thành viên ban, dành thời gian nghiên cứu sâu, nâng cao chất lượng thẩm tra, bảo đảm nghị quyết trình kỳ họp đúng quy định, sát thực tiễn, có tính khả thi.

Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, rà soát lại toàn bộ dự thảo kế hoạch, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, sớm ban hành kế hoạch chính thức. Tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới về hệ thống số quản lý kỳ họp; tổ chức công tác đảm bảo phục vụ tốt kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh...