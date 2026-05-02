Bước tiến mới của bộ máy cấp xã

Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, khu vực Đông Yên (cũ) có 177 hộ dân thuộc phường Hoành Sơn đang sinh sống trên địa bàn phường Vũng Áng (do chưa di dời đến khu tái định cư mới). Là địa bàn cách xa trung tâm hành chính phường (gần 30 km), việc tiếp cận các dịch vụ hành chính công của người dân gặp không ít khó khăn. Để hỗ trợ bà con, vừa qua, chính quyền địa phương đã triển khai mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân phục vụ”.

Người dân khu vực Đông Yên (cũ) được cán bộ phường Hoành Sơn hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính ngay tại địa bàn.

Theo đó, vào ngày thứ Bảy hằng tuần, cán bộ, công chức phường trực tiếp đến tận địa bàn để tiếp nhận hồ sơ lưu động. Đồng thời, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Bà Mai Thị Tuyền - người dân khu vực Đông Yên (cũ) phấn khởi cho biết: “Tôi đã cao tuổi nên việc đi lại khó khăn. May mắn được cán bộ về tận nơi hướng dẫn, hỗ trợ nên tôi đã sớm hoàn thành thủ tục hành chính (TTHC) cần thiết”.

Cùng với Hoành Sơn, từ khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ tháng 7/2025), nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã linh hoạt, sáng tạo các mô hình về tận cơ sở để hỗ trợ giải quyết TTHC. Cách làm này cũng khẳng định sự chủ động “đi đến với dân” của chính quyền cấp xã. Thay vì chờ người dân đến trụ sở, những buổi làm việc được tổ chức ngay tại khu dân cư, tạo điều kiện cho người dân dễ tiếp cận. Cán bộ, công chức không còn khoảng cách hành chính mà trở nên gần gũi, trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, giải thích từng nội dung cụ thể, dễ hiểu.

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cấp xã cũng từng bước khẳng định vai trò trong phát triển KT-XH tại cơ sở. Nhiều địa phương đang từng bước trở thành “đầu mối tổ chức” các hoạt động sản xuất, kết nối nguồn lực và định hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Tại xã Mai Hoa, những ngày này, nông dân thôn 1 Văn Giang đang khẩn trương san lấp mặt bằng, làm giàn che, lắp đặt hệ thống lưới và nguồn nước tưới để trồng thử nghiệm nấm linh chi đỏ dưới tán rừng. Trước mắt, bà con sẽ trồng thử khoảng 14.000 bịch phôi nấm. Dự kiến sau 3 tháng, nấm sẽ bắt đầu cho thu hoạch. Trước đó, địa phương cũng đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết như: trồng ngô ngọt, bí đỏ, bí xanh nova, dưa leo, nho mẫu đơn; phát triển các mô hình chăn nuôi mới như: ốc bươu đen, lươn không bùn… Qua đó, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, có sự tham gia của hợp tác xã và doanh nghiệp trong liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Mô hình trồng nho mẫu đơn của anh Nguyễn Thế Hoàn (thôn Bình Phong, xã Mai Hoa) cho hiệu quả kinh tế cao.

Theo ông Phạm Ngọc Tạo - Chủ tịch UBND xã Mai Hoa, việc triển khai đồng bộ các mô hình sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ không chỉ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân mà còn hướng tới thay đổi căn bản tư duy sản xuất ở cơ sở. Đây là hướng đi lâu dài để phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.

Cùng đó, Mai Hoa cũng đang đẩy mạnh dồn điền đổi thửa để phát triển nông nghiệp hiện đại. Toàn xã đang phấn đấu cải tạo, san ủi gần 26 ha đất sản xuất tại thôn 3 và thôn 4 (Ân Phú cũ), giảm số thửa bình quân xuống còn 1-2 thửa/hộ, trong đó trên 75% số hộ chỉ còn một thửa, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất quy mô lớn, áp dụng cơ giới hóa.

Từ thực tiễn triển khai tại cơ sở, có thể thấy rõ chính quyền cấp xã không chỉ gần dân hơn về khoảng cách, mà đóng vai trò tạo động lực phát triển. Qua đó cho thấy bước tiến mới của bộ máy cấp xã, không chỉ ở sự tinh gọn về tổ chức, mà còn ở chất lượng vận hành, ở tinh thần phục vụ và ở vai trò ngày càng rõ nét trong phát triển KT-XH.

Ông Bùi Quang Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá: “Sau gần 1 năm hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cấp xã mới đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, không bị gián đoạn. Việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp cơ sở theo hướng rõ cơ quan, rõ người, rõ việc. Nhờ đó, đã rút ngắn quy trình xử lý TTHC, tăng tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm gần dân, sát dân, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn”.

Gần 1 năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân ở cơ sở đã dần thích ứng, chủ động hơn trong tổ chức thực hiện. Những chuyển động từ thực tiễn không chỉ giúp củng cố niềm tin, mà còn cho thấy rõ hiệu quả của cách làm mới, nơi tư duy gần dân, sát dân được đặt ở vị trí trung tâm, gắn với trách nhiệm phục vụ và mục tiêu phát triển chung của địa phương. Đây cũng chính là nền tảng để bộ máy cấp xã tiếp tục phát huy vai trò, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới.