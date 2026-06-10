Thẩm tra dự thảo nghị quyết hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Chiều 10/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức làm việc với các cơ quan liên quan để thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần và Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Nghĩa chủ trì cuộc làm việc. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng dự.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Công Thành báo cáo, giải trình các nội dung liên quan đến tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Tại cuộc làm việc, đại diện UBND tỉnh đã trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Việc xây dựng nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương, tạo cơ sở pháp lý thống nhất để thực hiện chế độ hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà góp ý hoàn thiện các nội dung của dự thảo nghị quyết.

Dự thảo nghị quyết gồm 4 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện và chính sách hỗ trợ, nguồn kinh phí thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh và các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được hưởng chế độ hỗ trợ đặc thù hằng tháng và hỗ trợ kinh phí may đồng phục từ nguồn ngân sách địa phương.

So với quy định hiện hành, dự thảo nghị quyết có một số nội dung điều chỉnh đáng chú ý như: chuyển hình thức quy định từ quyết định của UBND tỉnh sang nghị quyết của HĐND tỉnh; bỏ đối tượng áp dụng đối với cấp huyện do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã từ 500 nghìn đồng/người/tháng lên 1 triệu đồng/người/tháng; nâng mức hỗ trợ đồng phục từ 2 triệu đồng lên 3 triệu đồng/người/năm.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết; đồng thời tập trung thảo luận về đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ hằng tháng, kinh phí may đồng phục, nguồn lực thực hiện và tính khả thi của chính sách. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các căn cứ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định hiện hành và phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát đối tượng thụ hưởng, bảo đảm chính sách hỗ trợ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công các cấp; đồng thời, đánh giá kỹ tác động của chính sách, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi triển khai thực hiện, nhất là tại cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan soạn thảo và các đại biểu tham gia góp ý đối với dự thảo nghị quyết. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc làm việc, tiếp tục rà soát các căn cứ pháp lý, đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện; làm rõ những nội dung còn có ý kiến khác nhau, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ và khả thi của chính sách. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề nghị hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và điều kiện thực tiễn của địa phương để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.