Phường Sông Trí thu ngân sách đạt 86% kế hoạch tỉnh giao

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Sáng 2/7, HĐND phường Sông Trí tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Lãnh đạo Ban VH-XH, HĐND tỉnh; BQL KKT tỉnh tham dự kỳ họp.

Chủ tọa điều hành kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Sông Trí cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản phẩm các ngành ước đạt trên 3.183 tỷ đồng, đạt 51,16% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm trên 312 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch tỉnh giao, 67% kế hoạch phường giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí Nguyễn Hoài Sơn khai mạc kỳ họp.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch tiếp tục được quan tâm, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đảm bảo theo yêu cầu, tiến độ đề ra. Trong năm 2026, trên địa bàn phường Sông Trí triển khai thực hiện 11 dự án với tổng diện tích thu hồi 238,9 ha, ảnh hưởng 993 hộ...

Phó Chủ tịch UBND phường Sông Trí Đoàn Thị Mỹ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản ổn định, tăng trưởng khá. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cơ sở sản xuất nhỏ tiếp tục được duy trì ổn định. Công tác phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực. Toàn phường thành lập mới 265 hộ kinh doanh cá thể, nâng tổng số hộ đang hoạt động lên 1.821 hộ.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND phường Sông Trí Trần Nam Vũ báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, thứ 3 và trước khi sắp xếp đơn vị hành chính chuyển tiếp đến phường Sông Trí.

Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo đánh giá tình hình đầu tư phát triển và kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; báo cáo các ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp; xem xét thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. HĐND phường sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri quan tâm ở các lĩnh vực: quy hoạch, xây dựng, giáo dục... trong phiên làm việc buổi chiều.