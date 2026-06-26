Phường Hoành Sơn thông qua các nghị quyết quan trọng về sắp xếp tổ chức bộ máy

Chiều 26/6, HĐND phường Hoành Sơn tổ chức Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tọa điều hành kỳ họp.

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND phường Hoành Sơn đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Từ 19 tổ dân phố, phường Hoành Sơn đã xây dựng đề án, lấy ý kiến cử tri, sắp xếp lại còn 10 tổ dân phố, trong đó có 9 tổ dân phố hình thành sau sắp xếp và 1 tổ dân phố không thực hiện sắp xếp (đặc thù).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoành Sơn Nguyễn Quốc Hương phát biểu tại kỳ họp.

Tiếp đó, kỳ họp cũng thông qua nghị quyết thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

Hoành Sơn là phường loại I, nên UBND phường được bố trí 5 phòng, bao gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn Trần Quang Hạnh báo cáo các đề án, tờ trình về sáp nhập tổ dân phố và thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị.

Mặt khác, Hoành Sơn là địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, nhu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ngày càng tăng, đặc biệt là đất đai, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Vì vậy, việc thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường thuộc UBND phường Hoành Sơn là yêu cầu khách quan, cần thiết nhằm chuyên môn hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng tham mưu trong các lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Việc hình thành phòng chuyên môn mới nhưng sẽ không làm gia tăng tổng số biên chế theo quy định.