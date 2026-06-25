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Hoành Sơn - bản hòa ca của biển và núi

Phúc Quang - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Từ biển xanh, cát trắng đến những dấu tích thời gian giữa mây trời, vùng đất phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang mở ra nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

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Biển Hoành Sơn nằm dưới chân dãy Hoành Sơn hùng vĩ, gây ấn tượng với bờ cát thoải dài và làn nước trong xanh còn giữ nguyên nét hoang sơ.
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Những triền núi vươn mình ra biển tạo nên cảnh quan đặc sắc, làm nên nét riêng hiếm nơi nào có được.
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Không gian yên bình, trong lành cùng vẻ đẹp nguyên sơ giúp bãi biển trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên.
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Những ghềnh đá tự nhiên nhấp nhô bên sóng biển tạo nên những góc nhìn độc đáo, thu hút du khách dừng chân ghi lại khoảnh khắc đẹp.
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Khung cảnh yên bình của biển Hoành Sơn.
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Biển xanh, núi biếc và không gian thanh bình tạo nên sức hút riêng cho Hoành Sơn - điểm đến còn nhiều tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm.
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Rời bãi biển, du khách tiếp tục hành trình khám phá dãy Hoành Sơn - nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa của vùng đất cửa ngõ phía nam Hà Tĩnh.
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Con đường dẫn lên Đèo Ngang mở ra khung cảnh núi non hùng vĩ, mây trời khoáng đạt và những góc nhìn bao quát.
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Hoành Sơn Quan sừng sững trên đỉnh núi, là công trình được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng nhằm kiểm soát tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam.
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Trải qua gần hai thế kỷ, Hoành Sơn Quan vẫn giữ được nhiều giá trị lịch sử, kiến trúc và trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.
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Từ khu vực Hoành Sơn Quan, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm biển trời bao la, cảm nhận sự giao hòa giữa thiên nhiên và lịch sử.
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Sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp tự nhiên và giá trị di sản văn hóa đang góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch địa phương.
Clip: Điểm hẹn Hoành Sơn - bản hòa ca của biển và núi.

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