Về Xuân Thành đi chợ đêm hải sản

(Baohatinh.vn) - Khi đêm xuống, chợ hải sản bên bờ biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) nhộn nhịp đón tàu thuyền trở về. Hải sản tươi sống cùng không khí mua bán sôi động đã trở thành trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách.
Mực là mặt hàng được nhiều người mong chờ nhất. Những con mực nhấp nháy dưới ánh đèn khiến nhiều du khách thích thú.
Các chuyến biển còn mang về nhiều loại hải sản như tôm tít, ghẹ, cá… đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và du khách.
Du khách thích thú quan sát ngư dân phân loại hải sản, tìm hiểu về nghề đi biển và trực tiếp lựa chọn những sản vật tươi ngon vừa được đánh bắt.
Không biển hiệu, không quầy hàng cố định, nhưng chợ đêm hải sản Xuân Thành vẫn luôn đông vui bởi sự dân dã và nét sinh hoạt đặc trưng của ngư dân miền biển.
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