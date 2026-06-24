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Về Xuân Thành đi chợ đêm hải sản

Đình Nhất - Ngân Giang
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(Baohatinh.vn) - Khi đêm xuống, chợ hải sản bên bờ biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) nhộn nhịp đón tàu thuyền trở về. Hải sản tươi sống cùng không khí mua bán sôi động đã trở thành trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách.

Khi trời về khuya, chợ hải sản tại biển Xuân Thành (xã Tiên Điền) sáng đèn, trở thành điểm đến được nhiều du khách tìm đến khám phá.
Khi trời về khuya, chợ hải sản tại biển Xuân Thành (xã Tiên Điền) sáng đèn, trở thành điểm đến được nhiều du khách tìm đến khám phá.
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Từ khoảng 22 giờ, những chiếc thuyền đánh bắt gần bờ bắt đầu cập bến, mang theo các loại hải sản tươi ngon.
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Mực là mặt hàng được nhiều người mong chờ nhất. Những con mực nhấp nháy dưới ánh đèn khiến nhiều du khách thích thú.
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Sự hấp dẫn của những chú mực tươi ngon khiến loại hải sản này gần như luôn trong tình trạng "cháy hàng".
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Các chuyến biển còn mang về nhiều loại hải sản như tôm tít, ghẹ, cá… đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và du khách.
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Hải sản được đưa lên bờ và bán ngay khi thuyền cập bến.
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Khung cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp, tấp nập, mang theo nét mộc mạc, gần gũi của vùng biển Xuân Thành.
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Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ trải nghiệm không khí chợ đêm sau khi tắm biển, thưởng thức ẩm thực cùng các hoạt động giải trí ven biển.
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Du khách thích thú quan sát ngư dân phân loại hải sản, tìm hiểu về nghề đi biển và trực tiếp lựa chọn những sản vật tươi ngon vừa được đánh bắt.
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Không biển hiệu, không quầy hàng cố định, nhưng chợ đêm hải sản Xuân Thành vẫn luôn đông vui bởi sự dân dã và nét sinh hoạt đặc trưng của ngư dân miền biển.
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Những nụ cười của người bán và người mua hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên bức tranh sinh động về cuộc sống nơi vùng biển Nghi Xuân.
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Chợ đêm hải sản không chỉ là nơi mua bán mà còn trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ khi đến với biển Xuân Thành.

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