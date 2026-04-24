Tối 24/4, xã Tiên Điền tổ chức lễ khai trương du lịch biển Xuân Thành năm 2026. Các đồng chí: Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự lễ khai trương.

Xã Tiên Điền là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; là quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, nổi tiếng với các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc như: Dân ca ví, giặm, trò Kiều cùng nhiều lễ hội dân gian truyền thống.

Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Điền phát biểu khai mạc du lịch biển Xuân Thành năm 2026.

Biển Xuân Thành (xã Tiên Điền) có bãi tắm thoải, nước trong xanh, ẩm thực phong phú, đa dạng và nhiều sản phẩm OCOP độc đáo. Khu du lịch Xuân Thành được đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông kết nối thuận tiện; hệ thống nhà hàng khang trang, sạch đẹp; hạ tầng lưu trú tăng thêm 3 khách sạn 2 - 4 sao và các homestay với 300 phòng, nâng tổng số phòng nghỉ trên địa bàn lên hơn 1.000 phòng. Tổng lượt du khách đến biển Xuân Thành ngày càng tăng, năm 2025 đạt 500.000 lượt, tăng 30% so với năm 2024; khách lưu trú đạt trên 200.000 lượt, doanh thu đạt trên 250 tỷ đồng…

Ngoài lễ khai trương, mùa du lịch biển Xuân Thành năm nay, xã Tiên Điền còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi nhằm thu hút đông đảo người dân và du khách. Thời gian tới, xã sẽ chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nông nghiệp, homestay... để đa dạng hoá sản phẩm du lịch ven biển.

Tại lễ khai trương, đại biểu và du khách được hoà cùng không gian nghệ thuật với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp quê hương Tiên Điền - vùng đất giàu tiềm năng, đậm đà bản sắc văn hóa.

Một số hình ảnh tại lễ khai trương du lịch biển Xuân Thành năm 2026:

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại lễ khai trương.

Các tiết mục đem tới không khí vui tươi, sôi động, mở màn cho mùa du lịch biển năm 2026.

Đại biểu và du khách cũng đã được thưởng thức những ca khúc trữ tình, sâu lắng...

... tôn vinh vẻ đẹp quê hương Tiên Điền - vùng đất giàu tiềm năng, đậm đà bản sắc văn hóa.

Đông đảo người dân tham dự lễ khai trương.

