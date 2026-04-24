Khai trương du lịch biển Xuân Thành năm 2026

(Baohatinh.vn) - Ngoài lễ khai trương, mùa du lịch biển Xuân Thành năm nay, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi nhằm thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tối 24/4, xã Tiên Điền tổ chức lễ khai trương du lịch biển Xuân Thành năm 2026.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành tham dự buổi lễ.

bqbht_br_a19.jpg
Các đại biểu tham dự lễ khai trương.

Xã Tiên Điền là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa; là quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, nổi tiếng với các di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc như: Dân ca ví, giặm, trò Kiều cùng nhiều lễ hội dân gian truyền thống.

Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Điền phát biểu khai mạc du lịch biển Xuân Thành năm 2026.

Biển Xuân Thành (xã Tiên Điền) có bãi tắm thoải, nước trong xanh, ẩm thực phong phú, đa dạng và nhiều sản phẩm OCOP độc đáo. Khu du lịch Xuân Thành được đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông kết nối thuận tiện; hệ thống nhà hàng khang trang, sạch đẹp; hạ tầng lưu trú tăng thêm 3 khách sạn 2 - 4 sao và các homestay với 300 phòng, nâng tổng số phòng nghỉ trên địa bàn lên hơn 1.000 phòng. Tổng lượt du khách đến biển Xuân Thành ngày càng tăng, năm 2025 đạt 500.000 lượt, tăng 30% so với năm 2024; khách lưu trú đạt trên 200.000 lượt, doanh thu đạt trên 250 tỷ đồng…

Ngoài lễ khai trương, mùa du lịch biển Xuân Thành năm nay, xã Tiên Điền còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi nhằm thu hút đông đảo người dân và du khách. Thời gian tới, xã sẽ chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nông nghiệp, homestay... để đa dạng hoá sản phẩm du lịch ven biển.

Tại lễ khai trương, đại biểu và du khách được hoà cùng không gian nghệ thuật với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp quê hương Tiên Điền - vùng đất giàu tiềm năng, đậm đà bản sắc văn hóa.

Một số hình ảnh tại lễ khai trương du lịch biển Xuân Thành năm 2026:

bqbht_br_a3.jpg
Chương trình văn nghệ đặc sắc tại lễ khai trương.
bqbht_br_a4.jpg
bqbht_br_a6.jpg
bqbht_br_a12.jpg
bqbht_br_a9.jpg
Các tiết mục đem tới không khí vui tươi, sôi động, mở màn cho mùa du lịch biển năm 2026.
bqbht_br_a10.jpg
Đại biểu và du khách cũng đã được thưởng thức những ca khúc trữ tình, sâu lắng...
bqbht_br_a16.jpg
... tôn vinh vẻ đẹp quê hương Tiên Điền - vùng đất giàu tiềm năng, đậm đà bản sắc văn hóa.
bqbht_br_a2.jpg
bqbht_br_a14.jpg
Đông đảo người dân tham dự lễ khai trương.

Tôi luôn tự nhủ phải chăm sóc họ bằng tất cả sự tận tâm, như chăm sóc chính người thân của mình. Từng nhành cỏ được nhổ đi, từng vết bụi được lau sạch, tất cả đều được thực hiện trong sự cẩn trọng và kính cẩn.

Tôi canh “giấc ngủ” cho hàng nghìn liệt sĩ

Suốt 13 năm qua, ông Lê Đăng Minh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lặng lẽ chăm sóc hàng nghìn phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài. Sự cần mẫn và trách nhiệm của ông góp phần giữ nơi yên nghỉ của các liệt sĩ luôn sạch sẽ, trang nghiêm.
Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Du lịch biển Hải Ninh năm 2026 có gì?

Hè 2026, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) “đánh thức” du lịch biển với chuỗi sự kiện sôi động, không gian sạch đẹp, hải sản tươi ngon và nhiều trải nghiệm hấp dẫn.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.
"Bỏ túi" các điểm giải nhiệt thú vị tại Hà Tĩnh

Những địa điểm du lịch biển, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên tại Hà Tĩnh sẽ mang đến cho bạn một hành trình thú vị, nơi có thể “giải tỏa” cái nắng oi bức đầu hè, thư giãn trọn vẹn.
Theo ánh mực giữa trùng khơi

Với thâm niên hơn 10 năm lênh đênh trên sóng nước Vũng Áng, anh Võ Thanh Tuấn (ngư dân phường Sông Trí, Hà Tĩnh) đã quen với nhịp sống của biển cả. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc anh bắt đầu một hành trình mới - theo đuổi những luồng mực lấp lánh giữa khơi xa.
Xây dựng “làng” văn hoá du lịch Trường Lưu

Xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) có 3 di sản thế giới, 8 di tích được công nhận cấp quốc gia, 21 di tích cấp tỉnh... Đây là tiền đề quan trọng để địa phương hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá mang tính đặc trưng, bền vững.
Vĩnh Đại xanh từ vườn ra ngõ

Không ồn ào, không phô trương, thôn Vĩnh Đại, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) chinh phục lòng người bởi vẻ đẹp bình dị mà nên thơ, bởi sự chỉn chu trong từng hàng rào, lối ngõ, mảnh vườn.
Tôi là hậu duệ đời thứ 18 của Nghĩa Vương Nguyễn Biểu

Hơn 25 năm gắn bó với đền thờ Nghĩa Vương Nguyễn Biểu, ông Nguyễn Văn Xuân (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) - hậu duệ đời thứ 18 của Nghĩa Vương đã có công trong việc gìn giữ di tích cổ, trao truyền giá trị lịch sử, văn hóa ý nghĩa.
Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…