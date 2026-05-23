Ca sĩ Kyo York thích thú với các trải nghiệm tại biển Thiên Cầm

Khám phá “hồn quê” giữa lòng phố thị 16/05/2026 07:51 Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật (phường Trần Phú) hiện lên như một vùng quê thu nhỏ với không gian xanh mát, trở thành điểm nhấn của du lịch ven đô Hà Tĩnh.

Hoa sen khoe sắc thu hút người dân check-in 15/05/2026 13:00 Mỗi độ hè về, những đầm sen tại Hà Tĩnh lại đồng loạt bung nở, khoe sắc hồng dịu dàng giữa nền lá xanh mướt, tạo nên không gian trong trẻo, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.

Từ CBT biển Thịnh Lộc, đến lúc định hình lại phát triển du lịch cộng đồng ở Hà Tĩnh 14/05/2026 14:56 Nhiều năm loay hoay với du lịch cộng đồng, Hà Tĩnh vẫn thiếu một điểm đến thật sự giữ chân du khách. Từ sức hút bất ngờ ở biển Thịnh Lộc, câu chuyện phát triển loại hình du lịch này đang được nhìn lại theo một hướng khác.

Đánh thức mùa hè nơi miền sóng vỗ 13/05/2026 15:47 Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), vẻ đẹp mộc mạc của làng chài cùng các hoạt động khám phá làng nghề đang biến nơi đây thành điểm hẹn thu hút du khách trong những ngày hè.

Khám phá biển Kỳ Xuân, điểm đến hoang sơ đầy mê hoặc ở Hà Tĩnh 13/05/2026 09:00 Biển Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) níu chân du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình với bãi cát trắng, làn nước xanh trong đến mê hoặc.

Thức giấc cùng đầm sen tại xã Đan Hải 11/05/2026 05:05 Khi bình minh ló rạng nơi vùng biển Đan Hải (Hà Tĩnh), đầm sen tại thôn Hội Minh lại bung cánh tỏa hương, mang đến không gian an yên và vẻ đẹp tinh khôi cho mảnh đất này.

Hương Thọ – Khi sự đồng lòng làm nên miền quê đáng sống 10/05/2026 16:19 Từ sự chung sức đồng lòng của người dân, thôn Hương Thọ, xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) đang từng bước khẳng định dáng hình của một làng quê kiểu mẫu xanh hơn, đẹp hơn và bền vững hơn.

Thích thú trải nghiệm chèo SUP trên biển Thạch Khê 10/05/2026 09:00 Hoạt động chèo ván đứng (SUP) trên biển Thạch Khê (Hà Tĩnh) mang đến không gian trải nghiệm mới mẻ, đồng thời mở ra tiền đề phát triển thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm trên địa bàn.

Trải nghiệm thú vị tại đồi chè Kỳ Văn 10/05/2026 09:00 Đồi chè Kỳ Văn (xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 40 năm, với diện tích gần 200ha. Đây là nơi du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự thoải mái và thư giãn sau những ngày lao động vất vả.

Khám phá ngôi làng duy nhất ở Việt Nam có 3 di sản được UNESCO vinh danh 08/05/2026 16:52 Tại Việt Nam, có một ngôi làng mà chỉ cần bước chân ra ngõ, bạn đã chạm tay tới 3 di sản tư liệu thế giới được UNESCO vinh danh.

Giải bài toán du lịch Hà Tĩnh nhìn từ “cháy” phòng dịp cao điểm 08/05/2026 14:30 “Cháy” phòng tại nhiều khu, điểm du lịch biển dịp cao điểm cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Hà Tĩnh, đồng thời đặt ra áp lực về hạ tầng lưu trú và bài toán phát triển du lịch bền vững.

Nhiều trải nghiệm mới về đêm khi đến với biển Thạch Hải 07/05/2026 05:03 Không chỉ đông vui vào ban ngày, biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn về đêm với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, thu hút đông đảo du khách.

Tháng 5, về thăm Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót 06/05/2026 15:30 Những ngày này, đông đảo người dân về Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dâng hương tri ân người anh hùng đã góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hanvet chính thức vận hành khách sạn 4 sao tại Khu du lịch Xuân Thành 05/05/2026 12:35 Việc vận hành Hanvet Grand Hotel tại Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền) góp phần chuẩn hóa hạ tầng lưu trú cao cấp, tạo đột phá cho diện mạo du lịch Hà Tĩnh.

Biển Thạch Hải phủ sóng wifi miễn phí, nâng tầm trải nghiệm cho du khách 04/05/2026 08:56 Khu du lịch biển Thạch Hải (Thạch Khê, Hà Tĩnh) đã phủ sóng wifi miễn phí, đồng thời mở thêm kênh quảng bá điểm đến, ẩm thực, văn hóa, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Du lịch Hà Tĩnh khởi sắc, kích hoạt mùa hè sôi động 04/05/2026 05:25 Với việc thu hút hơn 50 vạn lượt khách trong 2 kỳ nghỉ lễ vừa qua, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến và cách làm du lịch ngày càng chuyên nghiệp, bài bản.

Thôn Tân Vĩnh Cần - khi sự đoàn kết làm nên diện mạo mới 03/05/2026 15:09 Từ sự đồng lòng, chung sức của người dân, thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã thực sự trở thành một điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Biển Hải Đăng - điểm check-in mới của nhiều du khách 03/05/2026 11:07 Bãi biển Hải Đăng (xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) với vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành, nước biển trong xanh đang trở thành điểm check-in thú vị của nhiều du khách.

Mái ấm đặc biệt tại một ngôi chùa ở Hà Tĩnh 03/05/2026 10:00 Không chỉ là chốn tâm linh của người dân địa phương, chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) còn được biết đến là mái nhà chở che, nuôi dạy 22 em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa.

Theo dòng người "trốn nóng" về miền rừng Phú Lâm 02/05/2026 15:54 Là điểm “trốn nóng” giữa những ngày nắng gắt, khu du lịch cộng đồng thôn Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách mỗi dịp nghỉ lễ.

Biển Hà Tĩnh đông nghịt người dịp nghỉ lễ 01/05/2026 19:26 Trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng nghìn du khách đã đổ về các bãi biển Hà Tĩnh giải nhiệt, tạo nên không khí nhộn nhịp, sôi động.

"Tọa độ xanh" Kẻ Gỗ hút khách trong kỳ nghỉ lễ 01/05/2026 14:57 Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, nhiều du khách đã chọn điểm đến là hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) để tìm kiếm sự thư thái, yên bình.

Trang nghiêm lễ giỗ tổ họ Nguyễn Tiên Điền 01/05/2026 11:54 Lễ giỗ tổ họ Nguyễn Tiên Điền là dịp để con cháu, người dân ở Hà Tĩnh tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa.

Khám phá bãi biển Thiên Cầm phiên bản không ngủ 01/05/2026 10:15 Thiên Cầm (Hà Tĩnh) về đêm là thời điểm bãi biển trở nên sôi động với ngàn ánh đèn lung linh sắc màu, hứa hẹn mang tới những trải nghiệm mới mẻ trong mùa du lịch năm nay.

Staycation - lựa chọn mới cho kỳ nghỉ tiết kiệm 01/05/2026 08:07 Thay vì những chuyến đi xa tốn kém và đông đúc, nhiều người dân Hà Tĩnh đang lựa chọn nghỉ lễ theo xu hướng “staycation” – nghỉ ngơi tại chỗ, đảm bảo thư giãn và chi phí hợp lý.

Mô hình du lịch cộng đồng đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của Hà Tĩnh hút khách 01/05/2026 05:59 Chỉ sau 1 tuần đưa vào khai thác, mô hình du lịch cộng đồng - CBT biển Thịnh Lộc tại thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã đón hơn 500 lượt khách trong và ngoài tỉnh.

Sôi động tại trung tâm thương mại dịp nghỉ lễ 30/04/2026 17:57 Trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh thu hút đông đảo du khách đến mua sắm, trải nghiệm các dịch vụ phù hợp, hấp dẫn với nhiều lứa tuổi.

Nhiều người dân chọn du lịch sinh thái trong ngày đầu nghỉ lễ 30/04/2026 17:33 Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều du khách chọn các điểm du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh để tham quan, trải nghiệm.

Về Ngã ba Đồng Lộc tri ân các anh hùng liệt sỹ dịp 30/4 30/04/2026 11:22 Trong không khí thiêng liêng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đông đảo du khách đã về Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.