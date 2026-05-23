Ca sĩ Kyo York thích thú với các trải nghiệm tại biển Thiên Cầm

Phan Cúc
(Baohatinh.vn) - Với nhiều hoạt động thú vị tại biển Thiên Cầm, ca sĩ Kyo York đã có một hành trình đáng nhớ và đầy ý nghĩa về thiên nhiên, văn hóa và con người Hà Tĩnh.

Tiếp tục hành trình khám phá mảnh đất núi Hồng, sông La, ca sĩ người Mỹ - Kyo York đã dành thời gian trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại biển Thiên Cầm. Đây là điểm du lịch biển nổi tiếng của Hà Tĩnh, hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, làn nước trong xanh cùng nhịp sống yên bình, giàu bản sắc.
Cách trung tâm Hà Tĩnh khoảng 40 phút di chuyển, từ khoảng 17 giờ, ca sĩ Kyo York, MC Lam Giang (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) và ê-kíp đã có mặt tại khách sạn ở biển Thiên Cầm, bắt đầu hành trình trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại đây.
Sau khi nhận phòng, ca sĩ Kyo York và bạn đồng hành cùng dạo quanh phố đi bộ bằng xe điện. Khi đêm xuống, không khí bên bờ biển mát mẻ, dễ chịu. Với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ, biển Thiên Cầm về đêm ngày càng hấp dẫn.
Sau khi trải nghiệm các hoạt động trên bờ, khoảng 20 giờ, Kyo York cùng bạn đồng hành tiếp tục có chuyến đi thú vị cùng ngư dân để trải nghiệm câu mực đêm.
Giữa không gian biển trời mênh mông, hành trình lênh đênh trên sóng nước mang đến cho nam ca sĩ nhiều cảm xúc mới mẻ về cuộc sống lao động của ngư dân. Lần đầu trải nghiệm câu mực đêm, Kyo York được ngư dân địa phương tận tình hướng dẫn kỹ thuật buông câu, cảm nhận tín hiệu khi mực cắn câu và cách thu dây khéo léo.
Chỉ sau một thời gian ngắn, nam ca sĩ người Mỹ và MC Lam Giang đã có “chiến lợi phẩm” đầu tiên là con mực tươi ánh lên sắc bạc. Với cả hai, một trong những trải nghiệm đáng nhớ là thưởng thức mực tươi ngay trên thuyền. Vị ngọt tự nhiên của hải sản vừa đánh bắt cùng không khí mát lành giữa biển khơi đã mang đến cho Kyo York và bạn đồng hành cảm giác đặc biệt, khó quên.
Đêm xuống, bên cạnh trải nghiệm câu mực đêm, nhiều du khách còn lựa chọn hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động tại Beach Club ven biển. Sau những phút giây thư giãn, tận hưởng không khí nhộn nhịp về đêm, du khách trở về khách sạn nghỉ ngơi để tiếp tục hành trình khám phá trong ngày hôm sau.
Từ khoảng 4 giờ sáng, Kyo York cùng MC Lam Giang tiếp tục chuỗi hoạt động trải nghiệm tại biển Thiên Cầm - tham quan cảng cá Cửa Nhượng.
Cảng cá Cửa Nhượng là nơi hàng trăm tàu thuyền của ngư dân các xã Thiên Cầm, Cẩm Trung cập bến sau những chuyến vươn khơi. Thuyền về tôm cá đầy khoang mang theo niềm vui của ngư dân, tạo nên không khí nhộn nhịp mỗi buổi sớm mai.
Dạo quanh chợ cá, hai người bạn đồng hành được hòa mình vào nhịp sống sôi động của người dân làng biển, cảm nhận không khí mua bán tấp nập...
... và tận mắt thấy nhiều loại hải sản tươi ngon vừa được đưa vào bờ sau chuyến biển đêm.
Khi ánh bình minh dần ló rạng cũng là thời điểm thích hợp để du khách chạm chân trần rảo bước trên bờ cát, tận hưởng làn gió biển sớm mai trong lành. Đây cũng là khoảnh khắc đẹp, giúp du khách lưu lại những bức ảnh ấn tượng trong hành trình khám phá biển Thiên Cầm.
Tiếp tục hành trình, từ 9 giờ sáng, Kyo York cùng đoàn lên tàu khám phá đảo Bớc, nằm cách bờ biển khoảng 1,5 hải lý (15 phút di chuyển).
Màu xanh trong của nước biển cùng vẻ đẹp hoang sơ của những ghềnh đá đã trở thành "phông nền" lý tưởng để Kyo York cất cao tiếng hát, hòa mình vào không gian thiên nhiên khoáng đạt giữa biển trời.
Với nhiều trải nghiệm thú vị tại biển Thiên Cầm, ca sĩ Kyo York chia sẻ: “Biển Hà Tĩnh sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, khác biệt so với nhiều vùng biển khác. Những kỷ niệm tuyệt vời tại đây sẽ là trải nghiệm rất ý nghĩa đối với tôi. Hy vọng sẽ có thêm nhiều du khách đến với Hà Tĩnh để khám phá thiên nhiên, văn hóa và con người thân thiện nơi đây".
Kết thúc chuyến đi tại biển Thiên Cầm, Kyo York và MC Lam Giang đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Từ nhịp sống sôi động nơi cảng cá, hành trình câu mực đêm đến vẻ đẹp hoang sơ của đảo Bớc, tất cả đã góp phần tạo nên một hành trình đầy cảm xúc tại Hà Tĩnh.

Hoa sen khoe sắc thu hút người dân check-in

Mỗi độ hè về, những đầm sen tại Hà Tĩnh lại đồng loạt bung nở, khoe sắc hồng dịu dàng giữa nền lá xanh mướt, tạo nên không gian trong trẻo, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.
Đánh thức mùa hè nơi miền sóng vỗ

Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), vẻ đẹp mộc mạc của làng chài cùng các hoạt động khám phá làng nghề đang biến nơi đây thành điểm hẹn thu hút du khách trong những ngày hè.
Thức giấc cùng đầm sen tại xã Đan Hải

Khi bình minh ló rạng nơi vùng biển Đan Hải (Hà Tĩnh), đầm sen tại thôn Hội Minh lại bung cánh tỏa hương, mang đến không gian an yên và vẻ đẹp tinh khôi cho mảnh đất này.
Thích thú trải nghiệm chèo SUP trên biển Thạch Khê

Hoạt động chèo ván đứng (SUP) trên biển Thạch Khê (Hà Tĩnh) mang đến không gian trải nghiệm mới mẻ, đồng thời mở ra tiền đề phát triển thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm trên địa bàn.
Trải nghiệm thú vị tại đồi chè Kỳ Văn

Đồi chè Kỳ Văn (xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 40 năm, với diện tích gần 200ha. Đây là nơi du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự thoải mái và thư giãn sau những ngày lao động vất vả.
Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
