Ca sĩ Kyo York thích thú với các trải nghiệm tại biển Thiên Cầm

(Baohatinh.vn) - Với nhiều hoạt động thú vị tại biển Thiên Cầm, ca sĩ Kyo York đã có một hành trình đáng nhớ và đầy ý nghĩa về thiên nhiên, văn hóa và con người Hà Tĩnh.
Sau khi nhận phòng, ca sĩ Kyo York và bạn đồng hành cùng dạo quanh phố đi bộ bằng xe điện. Khi đêm xuống, không khí bên bờ biển mát mẻ, dễ chịu. Với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ, biển Thiên Cầm về đêm ngày càng hấp dẫn.
Giữa không gian biển trời mênh mông, hành trình lênh đênh trên sóng nước mang đến cho nam ca sĩ nhiều cảm xúc mới mẻ về cuộc sống lao động của ngư dân. Lần đầu trải nghiệm câu mực đêm, Kyo York được ngư dân địa phương tận tình hướng dẫn kỹ thuật buông câu, cảm nhận tín hiệu khi mực cắn câu và cách thu dây khéo léo.
Chỉ sau một thời gian ngắn, nam ca sĩ người Mỹ và MC Lam Giang đã có “chiến lợi phẩm” đầu tiên là con mực tươi ánh lên sắc bạc. Với cả hai, một trong những trải nghiệm đáng nhớ là thưởng thức mực tươi ngay trên thuyền. Vị ngọt tự nhiên của hải sản vừa đánh bắt cùng không khí mát lành giữa biển khơi đã mang đến cho Kyo York và bạn đồng hành cảm giác đặc biệt, khó quên.
Cảng cá Cửa Nhượng là nơi hàng trăm tàu thuyền của ngư dân các xã Thiên Cầm, Cẩm Trung cập bến sau những chuyến vươn khơi. Thuyền về tôm cá đầy khoang mang theo niềm vui của ngư dân, tạo nên không khí nhộn nhịp mỗi buổi sớm mai.
Dạo quanh chợ cá, hai người bạn đồng hành được hòa mình vào nhịp sống sôi động của người dân làng biển, cảm nhận không khí mua bán tấp nập...
Tiếp tục hành trình, từ 9 giờ sáng, Kyo York cùng đoàn lên tàu khám phá đảo Bớc, nằm cách bờ biển khoảng 1,5 hải lý (15 phút di chuyển).
Màu xanh trong của nước biển cùng vẻ đẹp hoang sơ của những ghềnh đá đã trở thành "phông nền" lý tưởng để Kyo York cất cao tiếng hát, hòa mình vào không gian thiên nhiên khoáng đạt giữa biển trời.
