Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

(Baohatinh.vn) - Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Các gian hàng trưng bày đa dạng sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn như: mật ong Cường Nga, nước mắm Luận Nghiệp… cùng nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến.
Bên cạnh đó, phiên chợ còn giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp (rau, củ, quả…) do người dân trên địa bàn trực tiếp sản xuất, cung ứng.
Người dân địa phương đánh giá cao ý nghĩa của phiên chợ, không gian gần gũi, hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp, tạo sức hút đối với người tiêu dùng.
Bà Nguyễn Thị Dung (tổ dân phố Tân Học, phường Trần Phú) cho biết: "Phiên chợ được tổ chức rất ý nghĩa, không gian gần gũi, mang đậm nét quê. Các gian hàng phong phú, đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp nên thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm. Tôi rất ấn tượng với phiên chợ quê lần này".
Bên cạnh đó, các gian hàng quà tặng thủ công, viết thư pháp cũng rất thu hút người dân đến với phiên chợ.
Thông qua phiên chợ, phường Trần Phú tiếp tục tăng cường liên kết giữa người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã; từng bước xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.
