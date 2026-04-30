Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Phan Cúc - Nguyễn Liễu
(Baohatinh.vn) - Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

Trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, UBND phường Trần Phú tổ chức "Phiên chợ quê lần thứ I năm 2026" tại Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật (TDP Liên Nhật, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh).
Phiên chợ được tổ chức trong 2 ngày, từ 29 - 30/4. Không gian phiên chợ được bố trí dọc 2 bên tuyến đường thuộc TDP Liên Nhật và Liên Thanh với 12 gian hàng, tạo không gian tham quan, trải nghiệm và mua sắm thuận tiện cho người dân, du khách.
Các gian hàng trưng bày đa dạng sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn như: mật ong Cường Nga, nước mắm Luận Nghiệp… cùng nhiều mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến.
Bên cạnh đó, phiên chợ còn giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp (rau, củ, quả…) do người dân trên địa bàn trực tiếp sản xuất, cung ứng.
Người dân địa phương đánh giá cao ý nghĩa của phiên chợ, không gian gần gũi, hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp, tạo sức hút đối với người tiêu dùng.
Bà Nguyễn Thị Dung (tổ dân phố Tân Học, phường Trần Phú) cho biết: "Phiên chợ được tổ chức rất ý nghĩa, không gian gần gũi, mang đậm nét quê. Các gian hàng phong phú, đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp nên thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm. Tôi rất ấn tượng với phiên chợ quê lần này".
Anh Trần Văn Hoàng (chủ cơ sở Nhang sạch Hoàng Linh Hương, phường Trần Phú) chia sẻ: “Tham gia phiên chợ quê, bên cạnh hoạt động buôn bán, chúng tôi kỳ vọng có thể góp phần lan tỏa, quảng bá các sản phẩm đặc trưng từ trầm như: nụ trầm, vòng trầm, tinh dầu trầm… của cơ sở đến đông đảo người dân và du khách. Đây cũng là dịp ý nghĩa để các hộ sản xuất địa phương giao lưu, kết nối, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm”.
Các gian hàng ẩm thực với nhiều món ăn chế biến sẵn hấp dẫn đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc, đặc biệt thu hút các em nhỏ.
Đan xen trong hoạt động mua bán là các chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tái hiện nét đẹp sinh hoạt truyền thống.
Bên cạnh đó, các gian hàng quà tặng thủ công, viết thư pháp cũng rất thu hút người dân đến với phiên chợ.
Việc tham gia phiên chợ là cơ hội để các chủ cửa hàng quảng bá sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.
Thông qua phiên chợ, phường Trần Phú tiếp tục tăng cường liên kết giữa người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã; từng bước xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.
“Phiên chợ quê lần thứ I năm 2026” góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương, quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương. Đồng thời, sự kiện còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh

Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

