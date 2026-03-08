Hotline: 02393.693.427
Du khách tham quan Hương Tích tự thích thú với... hành tăm, kiệu, cà chua

(Baohatinh.vn) - Hành tăm, kiệu, cà chua… những nông sản đặc trưng của xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang thu hút sự quan tâm của du khách khi về với Khu du lịch chùa Hương Tích.

bqbht_br_f.png
Tại Khu du lịch chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh), những ngày này thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham quan, vãn cảnh.
bqbht_br_1.png
Bên cạnh dòng người hành hương vãn cảnh, hoạt động mua bán nông sản địa phương tại khu du lịch cũng trở nên nhộn nhịp. Các sản phẩm được bày bán chủ yếu do người dân trên địa bàn xã Can Lộc trồng và thu hái, mang đến phục vụ du khách; phổ biến nhất là hành tăm, kiệu, khoai, cà chua, bầu bí và các loại rau...
bqbht_br_ok2.png
bqbht_br_ok5.png
bqbht_br_ok6.png
Mỗi du khách là một lựa chọn, nhưng phần lớn họ đều mang về cho gia đình và người thân một đặc sản quê.
bqbht_br_6.png
bqbht_br_10.png
Chị Nguyễn Thị Xuân (tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Hằng năm, mỗi dịp đầu xuân, gia đình tôi đều về vãn cảnh tại chùa Hương Tích. Trước khi ra về, tôi thường mua một vài sản vật địa phương làm quà. Riêng hành tăm ở đây, năm nào tôi cũng mua khá nhiều, vừa để dùng trong gia đình, vừa làm quà biếu người thân bởi hành tăm rất thơm và đặc trưng."
bqbht_br_5.png
Bà Đặng Thị Tân (xã Can Lộc) cho biết: “Từ sau Tết đến nay, chúng tôi mang các loại nông sản do gia đình tự trồng lên khu vực chùa Hương Tích để bán cho người dân và du khách tham quan. Những sản phẩm như hành tăm, kiệu đã được thu hoạch từ trước, còn các loại rau, cà chua, bầu bí thì hái bán trong ngày để đảm bảo độ tươi".
bqbht_br_7.png
bqbht_br_12.png
Nhiều nông dân trực tiếp mang nông sản do chính mình trồng ra bày bán, giúp du khách dễ dàng cảm nhận được sự chân thực và nguồn gốc rõ ràng của sản phẩm. Qua đó, góp phần tạo dựng niềm tin và sự yên tâm của du khách đối với các mặt hàng nông sản địa phương.
bqbht_br_9.png
Ngoài hành tăm, bà Trần Thị Xuân (xã Can Lộc) còn khá "đắt hàng" với các loại rau xanh và rau thơm
bqbht_br_ok4.png﻿
bqbht_br_8.png﻿﻿
bqbht_br_11.png
bqbht_br_2.png
Các nông sản đặc trưng không chỉ là hàng hóa mà còn mang theo câu chuyện văn hóa, tập quán sản xuất của vùng đất Can Lộc
bqbht_br_ok1.png
bqbht_br_ok3.png
Thông qua việc mua bán trực tiếp, du khách có thêm trải nghiệm về đời sống nông thôn vùng đất Can Lộc
bqbht_br_3.png
Về lâu dài, đây cũng là một hướng đi giúp phát triển nông nghiệp với du lịch, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường cho nông sản địa phương và góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Trước khi bước vào mùa lễ hội chùa Hương Tích, chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho bà con kinh doanh tại khu di tích về văn hoá ứng xử, văn hoá bán hàng, thể hiện ở thái độ thân thiện, chân thành và tôn trọng khách hàng, cùng với sự minh bạch về giá cả. Điều này, không chỉ giúp tăng giá trị nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho điểm du lịch và cho chính địa phương...

Bà Hoàng Thị Bình, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, UBND xã Can Lộc

