Khám phá di tích quốc gia chùa Am - Ngôi cổ tự hơn 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại 20/02/2026 05:27 Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.

Chuyện về những nghệ nhân làm tỏa sáng di sản văn hóa cha ông 19/02/2026 13:37 Những nghệ nhân của các loại hình di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Tĩnh đang giữ nhịp cho nghệ thuật truyền thống tỏa sáng trong đời sống hiện đại.

Người nước ngoài háo hức đón Tết tại Hà Tĩnh 19/02/2026 05:29 Đối với những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Tĩnh, Tết là trải nghiệm đặc biệt, nơi họ trực tiếp cảm nhận sự ấm áp, nghĩa tình và bản sắc văn hóa Việt Nam.

20 hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc chờ đón du khách dịp đầu xuân ở Hà Tĩnh 19/02/2026 05:17 Theo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, từ hôm nay (mùng 3 Tết) đến Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), trên địa bàn tỉnh diễn ra 20 hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc giúp du khách khám phá, trải nghiệm.

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam 17/02/2026 14:01 Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm 17/02/2026 10:00 Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.

Định vị du lịch Hà Tĩnh 17/02/2026 09:00 Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới? 17/02/2026 05:30 Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.

Để Giao thừa trọn niềm vui 16/02/2026 14:49 Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh 15/02/2026 13:30 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.

"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh 10/02/2026 15:30 Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.

Nét quê trong những phiên chợ phố 07/02/2026 14:32 Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.

Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng 07/02/2026 08:11 Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.

Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân 04/02/2026 09:10 Khi những nhịp cày đầu tiên xé đất, khi mạ non bén rễ vào phù sa, ruộng đồng Hà Tĩnh bừng lên không chỉ bởi sắc xuân, mà còn bởi tiếng cười của người nông dân bước vào vụ mùa mới.

Nguyễn Huy Lung - khí phách người cộng sản kiên trung trong buổi đầu thành lập Đảng 03/02/2026 09:38 Hơn 9 thập kỷ kể từ khi Đảng ta ra đời nhưng tên tuổi, khí phách anh dũng của người chiến sỹ Xô viết kiên trung Nguyễn Huy Lung (1908-1931) vẫn sáng ngời trên mảnh đất Hà Tĩnh.

Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng 03/02/2026 05:15 Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những khối trầm “độc bản” giá hàng trăm triệu đồng ở Hà Tĩnh 26/01/2026 15:00 Như nghệ sĩ điêu khắc trên từng mạch dầu, thợ xoi trầm Phúc Trạch (Hà Tĩnh) kiên nhẫn gọt giũa lớp vỏ sần sùi, tỉ mẩn “giải phóng” từng khối trầm đang bị "giam cầm" trong lòng gỗ.

Lan ghép trên lũa gỗ ở Hà Tĩnh: Giá chục triệu vẫn “cháy hàng” 22/01/2026 13:36 Vườn lan của Công ty TNHH Trí Đức ở xã Thạch Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đang "khuấy đảo" thị trường hoa Tết bởi những tác phẩm lan ghép trên lũa gỗ có giá trị lên tới hàng chục triệu đồng.

Chuyện những người mưu sinh nơi không gian di sản 20/01/2026 14:47 Chỉ một quán hàng nhỏ hay những chuyến đò chở khách nhưng bằng tâm huyết, nhiều người Hà Tĩnh đã đưa công việc mưu sinh thành "sứ giả" lan tỏa di sản văn hóa quê hương.

Người ươm mầm dân ca ví, giặm cho tuổi thơ Hà Tĩnh 16/01/2026 12:32 Bằng tâm huyết, nghệ nhân Lê Quang Thế đã bền bỉ lan tỏa dân ca đến với nhiều thế hệ học trò Hà Tĩnh bằng những cách làm gần gũi.

Vượt khó, “giữ lửa” nghệ thuật truyền thống 15/01/2026 09:29 Tập thể cán bộ, nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh luôn bền bỉ “giữ lửa” nghề, nỗ lực sáng tạo, tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, tạo dấu ấn quan trọng.

Phát hiện 2 đạo sắc phong cổ tại một dòng họ ở Hà Tĩnh 12/01/2026 14:03 Trong quá trình kiểm kê di tích tại thôn Thái Hòa, xã Can Lộc, cán bộ Bảo tàng Hà Tĩnh phát hiện 2 đạo sắc phong quý giá có niên đại cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII.

Trò chuyện cùng nhạc sĩ “Gửi người em Hà Tĩnh” 07/01/2026 14:59 Phạm Tôn Tẫn (SN 1989, quê xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng và là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện lớn trong nước và cả nước ngoài. Nhân dịp anh về quê, chuẩn bị cho một dự án bảo tồn dân ca ví, giặm, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện cùng anh.

Nâng tầm di sản văn hóa Hà Tĩnh 03/01/2026 05:08 Năm 2025 ghi dấu ấn về những nỗ lực bền bỉ của ngành VH-TT&DL trong bảo tồn, phát huy di sản. Từ những lễ kỷ niệm lớn, công trình tu bổ di tích quy mô đến việc gìn giữ di sản phi vật thể, mạch nguồn văn hóa Hà Tĩnh tiếp tục được nối dài, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.

Thiếu tá Công an lan tỏa tinh thần "khỏe để phục vụ Nhân dân" 31/12/2025 15:00 Ngoài chủ động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá Trần Văn Thị - Phó Trưởng Công an xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) còn lan tỏa tinh thần “khỏe để phục vụ Nhân dân”.

"Nhịp cầu" cảm xúc kết nối du khách với Hà Tĩnh 28/12/2025 09:22 Từ những giai điệu quê hương quen thuộc, Hà Tĩnh hiện lên gần gũi, sâu lắng trong cảm nhận của du khách. Âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối hành trình khám phá Hà Tĩnh đầy cảm xúc.

Có một Hà Tĩnh quen mà lạ 27/12/2025 08:06 Xuyên suốt hành trình ghé thăm, “chạm” vào từng điểm đến, Hà Tĩnh trong tôi hiện lên không ồn ào, không hào nhoáng mà sâu lắng, mộc mạc và giàu bản sắc. Đó là miền quê để đến chậm, cảm lâu và khi rời đi vẫn còn muốn trở lại.

Bồi đắp giá trị gia đình, xây dựng văn hóa con người Hà Tĩnh 24/12/2025 05:30 Công tác gia đình ở Hà Tĩnh được triển khai đồng bộ từ các cấp, ngành, địa phương đã góp phần quan trọng bồi đắp các giá trị truyền thống tốt đẹp, tạo nền tảng xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng.

Chữ “tâm” sáng mãi muôn đời... 21/12/2025 05:32 Lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du đã khép lại nhưng dư âm về nhân cách, tài năng của danh nhân văn hóa thế giới sẽ còn lắng đọng mãi trong lòng người dân Hà Tĩnh cũng như du khách muôn phương. Trong đó, chữ “tâm” như ngọn hải đăng để hậu thế soi chiếu, làm hành trang cho sự phát triển của quê hương, đất nước.