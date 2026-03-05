Hotline: 02393.693.427
Khám phá di tích quốc gia chùa Am - Ngôi cổ tự hơn 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh

Thiên Vỹ - Đức Quang
(Baohatinh.vn) - Ẩn mình giữa non thiêng, chùa Am (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) không chỉ gắn với nhiều huyền sử ý nghĩa mà còn mê hoặc bởi kiến trúc “thuyền Bát Nhã” độc đáo, mang theo những giá trị văn hóa quê hương núi Hồng, sông La.

bqbht_br_x2.jpg
Theo các tư liệu lịch sử, chùa Am còn có tên là Diên Quang tự được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XV, bởi Hoàng hậu Bạch Ngọc, vợ vua Trần Duệ Tông (1337-1377). Bà tên thật là Trần Thị Ngọc Hào, quê ở xã Hương Bình ngày nay.
bqbht_br_x3.jpg
Hoàng hậu Bạch Ngọc là người khai khẩn đất hoang, lập trang trại rộng 4.000 mẫu, tại vùng Đức Thọ ngày nay. Năm 1424, bà dâng của cải giúp nghĩa quân Lam Sơn chống giặc. Kháng chiến thắng lợi, bà từ chối bổng lộc, dựng 2 ngôi chùa, trong đó có Diên Quang tự hay còn gọi là chùa Am để tu hành. Bà mất vào thời Hồng Đức.
bqbht_br_c4.jpg
Bên cạnh giá trị lịch sử, chùa Am còn là một quần thể kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Chùa nằm trên lưng chừng núi Am, giữa rừng cây u tịch, phía sau là dãy Trà Sơn, phía trước, cách chừng 1 km, là sông Ngàn Sâu đổ về sông La, chùa Am có diện tích 2,8 ha, với nhiều hạng mục như: điện thờ chính, nhà thờ Tổ, điện thờ Phật Dược sư, điện thờ Hoàng hậu Bạch Ngọc và công chúa Huy Chân, các tháp xá lị của các vị sư tổ...
bqbht_br_x4.jpg
Dù trải qua hơn 600 năm với nhiều lần trùng tu, tôn tạo nhưng chùa Am vẫn giữ được những nét đặc trưng của kiến trúc chùa, chiền thời Lê.
bqbht_br_c6.jpg
bqbht_br_c7.jpg
Trong đó có các hạng mục như: Điện thờ chính cũng là chùa gốc, gồm ngôi nhà 7 gian chính, hai gian hồi, tám vì kèo, 12 mái kiểu chồng diềm, 60 cột gỗ, hệ thống cột hiên phía trước và sau, được bố trí chiều dọc theo hình chữ “công” (工). Toàn bộ cột, kèo, xà ngang, xà dọc, hoành tải, cầu phong… đều làm bằng gỗ mít, gắn kết liên hoàn tạo thành bộ khung cực kì vững chắc, mái được lợp bằng ngói âm dương. Chính điện thờ tôn tượng Tam Thế Phật: Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật Quan Âm và các vị Bồ tát khác; bên trái đặt tượng chư vị Phật Tăng và bên phải đặt tượng Hoàng hậu Bạch Ngọc bằng đồng trong khảm gỗ sơn son thếp vàng.
bqbht_br_x5.jpg
Đặc biệt tạo hình kiến trúc của điện thờ chính mô phỏng con thuyền Bát Nhã – biểu tượng giá trị cốt lõi của Phật giáo đại thừa. Trong đó, thuyền Bát nhã chính là con thuyền trí tuệ, từ bi chuyên chở chúng sinh vượt qua "biển khổ sinh tử" để đến bờ Niết bàn, giải thoát an vui.
bqbht_br_x6.jpg
Đại đức Thích Nhẫn Nguyện – Phụ trách trông coi chùa Am cho biết: "Chùa được xây dựng theo hình thuyền Bát nhã là kiến trúc độc đáo hiếm gặp trong các ngôi chùa ở Việt Nam. Hình dáng ngôi chùa đã thể hiện tinh thần đề cao những giá trị tư tưởng: trí tuệ, từ bi, hỷ xả của đạo Phật".
bqbht_br_a10.jpg
bqbht_br_a11.jpg
Bên phải của điện thờ chính (từ ngoài vào) là điện thờ Đông Phương Giáo chủ Dược Sư Lưu ly Phật, vị Phật chủ về sức khỏe.
bqbht_br_a12.jpg
Bên trái của điện thờ chính là điện thờ Hoàng hậu Bạch Ngọc và công chúa Huy Chân, cháu gái Trang Từ, Ngọc Hoàng và các vị thần linh. Ảnh: Gian thờ Hoàng hậu Bạch Ngọc, công chúa và cháu gái - những người từng tu hành tại chùa Am.
bqbht_br_x7.jpg
Phía trên điện thờ chính là nhà thờ Tổ, thờ Phật Quan Âm và các vị Tổ sư có công lao lớn với Phật giáo Việt Nam, cùng các vị sư Tổ trụ trì chùa Am qua các đời.
bqbht_br_x8.jpg
bqbht_br_a15.jpg
bqbht_br_a16.jpg
Cùng với các công trình chính, chùa Am còn có các hạng mục nguyên gốc độc đáo, giàu giá trị lịch sử văn hóa như: 4 ngôi tháp chứa xá lị sau khi viên tịch của 10 vị tổ sư từng trụ trì chùa qua các thời kỳ; bức bình phong, bàn tế thiên...
bqbht_br_x10.jpg
Ngoài ra, trước chùa có sân rộng, lối lên xuống đi hai bên, có bãi đá mọc như người quỳ lạy, gọi là "Bái Phật - Lạy Tăng".
bqbht_br_x11.jpg
Với nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, chùa Am đã được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, theo Quyết định số 188/QĐ-BT ngày 13/2/1995 của Bộ Văn hóa - Thông tin nay là Bộ VH-TT&DL.
bqbht_br_x12.jpg
Sau thời gian dài do chiến tranh, thời gian di tích bị mai một, kể từ năm 2012, chùa Am đã được chính quyền các cấp và Nhân dân, phật tử gần xa góp công của trùng tu, tôn tạo ngày càng khang trang. Chùa trở thành địa chỉ văn hóa tâm linh thu hút đông đảo du khách mọi miền về tham quan, bái Phật, nhất là các dịp lễ quan trọng như: lễ giỗ Hoàng Hậu Bạch Ngọc vào ngày 22/6 âm lịch, lễ rằm tháng 7, tháng Giêng…
Video: Khám phá chùa Am.

