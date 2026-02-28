Hotline: 02393.693.427
Thành kính Lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ

(Baohatinh.vn) - Lễ báo ân là dịp để cấp ủy, chính quyền, Nhân dân phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và con cháu họ Bùi thành kính, tưởng nhớ công ơn của quan Ngự sử Bùi Cầm Hổ đối với đất nước, Nhân dân.

Sáng 28/2, UBND phường Nam Hồng Lĩnh và con cháu họ Bùi thành kính tổ chức Lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ.

bqbht_br_dt-dsc5980.jpg
Đại biểu dự lễ báo ân
bqbht_br_dt-dsc7520.jpg
Bùi Cầm Hổ sinh năm 1390, mất năm 1483. Tương truyền, lúc thân mẫu Bùi Cầm Hổ chuyển dạ thì bỗng dưng từ núi Hồng Lĩnh xuất hiện một con hổ đi ra và thét lên mấy tiếng, sau đó đứa bé được sinh ra, đặt tên Bùi Cầm Hổ với ý nghĩa “họ Bùi bắt được Hổ”. Ông từng giữ nhiều chức vụ như: Ngự sử Trung thừa, An Vũ sứ Lạng Sơn, Tham tri chính sự, Tước Á trí tự qua ba triều vua Lê (Lê Thái Tổ, Lê Thái Tôn, Lê Nhân Tôn); từng 2 lần đi sứ nhà Minh và có đóng góp công trạng to lớn cho đất nước, muôn dân...
bqbht_br_dt-dsc5985.jpg
bqbht_br_dt-dsc6003.jpg
bqbht_br_dt-dsc5987.jpg
Sau 30 năm làm quan, về hưu, ông chọn làng Kẻ Treo xã Đậu Liêu (nay thuộc phường Nam Hồng Lĩnh) để vui thú cảnh điền viên và cho đắp đập ngăn khe đưa dòng nước từ núi Hồng Lĩnh về tưới cho cánh đồng Kẻ Treo.
bqbht_br_dt-dsc5988.jpg
bqbht_br_dt-dsc5982.jpg
bqbht_br_dt-dsc5984.jpg
bqbht_br_dt-dsc5983.jpg
Nét độc đáo của Lễ báo ân là lễ tam sinh, theo truyền thống tam sinh dâng lên cúng Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ phải gọi là ba “ông” bò, lợn, dê.
bqbht_br_dt-dsc6013.jpg
bqbht_br_dt-dsc6014.jpg
bqbht_br_dt-dsc6016.jpg
Khi mất, ông được phong Bỉnh quân Đại vương, Thượng đẳng phúc thần. Để tỏ lòng thành kính, tri ân với công đức của ông, sau khi Bùi Cầm Hổ mất, Nhân dân đã lập đền thờ ông ngay tại chân núi Bạch Tỵ, phường Nam Hồng Lĩnh.
bqbht_br_dt-dsc6021.jpg
bqbht_br_dt-dsc6022.jpg
bqbht_br_dt-dsc6025.jpg
Lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ được tổ chức hằng năm vào ngày 12 tháng Giêng.
bqbht_br_dt-dsc6018.jpg
bqbht_br_dt-dsc6026.jpg
bqbht_br_dt-dsc6027.jpg
Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền, Nhân dân phường Nam Hồng Lĩnh và con cháu họ Bùi thành kính, tưởng nhớ công ơn của quan Ngự sử Bùi Cầm Hổ đối với đất nước, Nhân dân.
bqbht_br_dt-dsc6031.jpg
bqbht_br_dt-dsc6035.jpg
bqbht_br_dt-dsc6033.jpg
Đại diện lãnh đạo một sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo phường Nam Hồng Lĩnh và con cháu họ Bùi thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn quan Ngự sử Bùi Cầm Hổ.

