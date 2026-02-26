Hotline: 02393.693.427
Câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai liệt hai chân

(Baohatinh.vn) - Từ biến cố gặp tai nạn, bị liệt hai chân đến thành công trong nhiều lĩnh vực, Đoàn Ngọc Chiến (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng tích cực.

Sinh năm 1989 tại xã Sơn Hồng, Đoàn Ngọc Chiến lớn lên giữa bạt ngàn rừng keo, rừng tràm của gia đình. Tuổi thơ anh gắn với mùi nhựa cây, với những chuyến theo cha mẹ lên rừng, vun trồng từng gốc cây nhỏ. Tình yêu đất đai, rừng núi lớn dần theo năm tháng, để rồi năm 2007, anh thi đỗ vào Trường Đại học Vinh, theo học ngành Quản lý đất đai, mang theo ước mơ sau này trở về quê hương, góp sức làm giàu từ chính mảnh đất mình sinh ra.

bqbht_br_hoai-1-ok.jpg
Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc cho Đoàn Ngọc Chiến vượt qua mọi biến cố, để bước tiếp trên hành trình của mình

Nhưng cuộc đời không đi theo con đường đã định sẵn. Khi đang là sinh viên năm thứ hai, trong một lần theo người thân vào rừng, Chiến không may gặp tai nạn. Một cây lớn bất ngờ đổ xuống, đè trúng anh. Chấn thương cột sống quá nặng khiến đôi chân vĩnh viễn không còn khả năng đi lại.

Từ một chàng trai đầy hoài bão, quen với những bước chân băng rừng lội suối, anh buộc phải làm quen với chiếc xe lăn và một thực tại hoàn toàn khác. Tai nạn không chỉ làm thay đổi thân thể, mà còn đặt ra trước mắt anh những thử thách khắc nghiệt về tinh thần, nghị lực và niềm tin vào tương lai.

bqbht_br_4.jpg
Hiện nay, VC Pet Shop mang lại cho Đoàn Ngọc Chiến doanh thu đạt 200- 300 triệu đồng/ tháng.

"Những năm đầu sau tai nạn là khoảng thời gian thật sự rất khó khăn. Khi ấy, tôi cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại, tương lai mù mịt. Có những ngày chỉ muốn khép cửa phòng, không tiếp xúc với ai. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, nếu cứ mãi chìm trong suy nghĩ tiêu cực thì sẽ không bao giờ bước tiếp được" - Chiến chia sẻ.

Với sự động viên, hỗ trợ của gia đình, bạn bè và các tổ chức đoàn thể, anh quyết định ra Hà Nội để khởi nghiệp với lĩnh vực marketing online. Sau 7 năm tích lũy kiến thức và kinh nghiệm, Chiến đã có một cửa hàng chuyên kinh doanh thức ăn, phụ kiện và đồ dùng cho thú cưng mang tên VC Pet Shop tại Hà Nội.

Không chỉ dừng lại ở kinh doanh, anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội – cộng đồng, công tác truyền thông và đặc biệt là thể dục thể thao. Đó là những điều tưởng chừng như không thể với một người ngồi xe lăn.

Chiến là 1 trong 6 vận động viên của đội tuyển Para Golf Việt Nam tham gia Giải Golf công viên quốc tế người khuyết tật lần thứ 3 tổ chức tại Hàn Quốc.

Chiến là 1 trong 6 vận động viên của đội tuyển Para Golf Việt Nam tham gia Giải Golf công viên quốc tế người khuyết tật lần thứ 3 tổ chức tại Hàn Quốc.

Anh Nguyễn Xuân Khánh - thành viên CLB Thể thao người khuyết tật Việt Nam, cho biết: "Tôi có cơ duyên đồng hành với Chiến từ những năm đầu ra Hà Nội để lập nghiệp và học tập. Với những người khuyết tật, những thành quả Chiến đạt được thật sự đáng khâm phục. Những năm gần đây, Chiến thay đổi rõ rệt, tự tin và chủ động hơn; không chỉ tích cực tham gia mà còn đóng góp cho phong trào thể thao trong cộng đồng người khuyết tật".

Đoàn Ngọc Chiến từng đảm nhiệm vai trò phụ trách truyền thông tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Phát triển năng lực người khuyết tật Việt Nam; hiện là Giám đốc Marketing của Công ty Cổ phần Doanh nghiệp xã hội Khát vọng tại Hà Nội.

5.jpg
Đoàn Ngọc Chiến là 1 trong 10 thanh niên khuyết tật Việt Nam được tham dự Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam 2025

Ông Phạm Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Phát triển năng lực người khuyết tật Việt Nam khẳng định: "Đoàn Ngọc Chiến là người năng động, sáng tạo, có tầm nhìn; là tấm gương tiêu biểu, truyền cảm hứng và tạo động lực để những người cùng hoàn cảnh nỗ lực vượt lên, tự tin lập thân, lập nghiệp".

Chưa bằng lòng với những gì bản thân đã đạt được, Đoàn Ngọc Chiến vẫn miệt mài theo học ngành thương mại điện tử tại Trường Đại học Thương mại. Với Chiến, đó không chỉ là cánh cửa mở ra con đường tri thức mà còn là nền tảng vững chắc để hiện thực khát vọng khẳng định bản thân và hơn tất cả, đó là hành trình lan tỏa thông điệp sống chủ động, bản lĩnh và đầy cảm hứng tới cộng đồng và những người cùng hoàn cảnh.

Nhìn lại hành trình của mình, Đoàn Ngọc Chiến bộc bạch: “Điều quan trọng nhất đối với người khuyết tật là biết chấp nhận bản thân. Chấp nhận không có nghĩa là đầu hàng số phận, mà là nhìn thẳng vào thực tế để tìm ra con đường, hướng đi phù hợp. Từ trải nghiệm của chính mình, tôi nhận ra rằng ai cũng có những khiếm khuyết riêng; chỉ khác là với người khuyết tật, những khiếm khuyết ấy dễ nhìn thấy hơn.”

Đoàn Ngọc Chiến: Viết ước mơ bằng nghị lực và đam mê

