Cứu sống nam sinh lớp 8 bị đuối nước

(Baohatinh.vn) - Nam sinh lớp 8 đi chơi cùng bạn tại khu vực đập nước ở thôn Trường Sơn, xã Hương Khê (Hà Tĩnh), sau đó xuống tắm thì bị đuối nước.
Ông Trần Quốc Bảo - Chủ tịch UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một nam sinh bị đuối nước nhưng may mắn được người dân phát hiện, cứu sống kịp thời.
Vào khoảng 12h30 ngày 17/3, em Phan Lê Bảo Lộc (SN 2012, trú thôn Phú Lâm, xã Hương Khê, Hà Tĩnh), học sinh lớp 8A7 Trường THCS Phú Gia, đi bắn chim cùng bạn tại khu vực đập sông Tiêm (thôn Trường Sơn, xã Hương Khê). Sau đó, khi xuống hạ lưu đập để tắm, em không may bị đuối nước.
Phát hiện sự việc, anh Lê Khắc Hà (SN 1978, trú thôn Phú Hưng, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đã nhanh chóng lao xuống nước, đưa em Lộc lên bờ. Ngay sau đó, anh tiến hành sơ cứu, hô hấp ban đầu rồi khẩn trương đưa nạn nhân đến trạm y tế để cấp cứu.
Tại đây, em Lộc được cán bộ y tế thăm khám, tiêm trợ sức và tiếp tục theo dõi sức khỏe. Hiện tình trạng của em đã ổn định.
Hành động dũng cảm, kịp thời của anh Lê Khắc Hà không chỉ cứu sống một học sinh mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, kỹ năng xử lý tình huống trong cộng đồng, rất cần được ghi nhận và biểu dương.
