Thợ rèn "múa búa" trong lò lửa giữa ngày hè nóng bức

Thợ rèn "múa búa" trong lò lửa giữa ngày hè nóng bức

(Baohatinh.vn) - Trong không gian hầm hập, ngột ngạt giữa ngày hè, những người thợ rèn ở làng Trung Lương (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ quai búa, miệt mài mưu sinh.

Những ngày này, thời tiết tại Hà Tĩnh liên tục nắng nóng gay gắt, có thời điểm ngoài trời lên tới hơn 40 độ C khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. Giữa c﻿ái nắng như đổ lửa, tại làng rèn Trung Lương (phường Bắc Hồng Lĩnh), những người thợ vẫn miệt mài làm việc bên những lò than đỏ rực.
Bước chân vào các xưởng rèn, cảm giác oi nóng lập tức bao trùm. Tiếng búa chan chát vang lên liên hồi xen lẫn tiếng quạt phì phò và ánh lửa đỏ rực từ những thanh sắt nung nóng. Những người thợ chỉ mặc áo mỏng, mồ hôi nhễ nhại, tập trung cho từng công đoạn tạo hình sản phẩm.
Để giảm bớt áp lực từ nhiệt độ, nhiều hộ phải bố trí thời gian làm việc từ sáng sớm hoặc kéo dài tới tối muộn. Từ 4 giờ sáng, gia đình anh Cao Đức Hiếu (SN 1975, trú TDP Tiên Sơn) đã đỏ lửa làm việc. Gần 30 năm gắn bó với nghề, mùa hè là khoảng thời gian làm việc vất vả nhất đối với anh và nhiều thợ rèn khác.
“Mùa hè nếu nhiệt độ ngoài trời khoảng 39, 40 độ C thì khu vực bếp lò có thể lên tới 45 -46 độ C do hơi nóng từ lửa và kim loại nung đỏ tỏa ra. Đứng cạnh lò rèn mồ hôi vã ra như tắm, cái nóng hầm hập khiến công việc vốn đã nặng nhọc càng trở nên vất vả. Nhiều khi vừa nóng vừa mệt đến khó thở, cứ làm được chút lại phải nghỉ” – anh Hiếu chia sẻ.
Cách xưởng rèn của gia đình anh Hiếu không xa, hai vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Quý (SN 1973, trú TDP Tiên Sơn) vẫn đang cặm cụi làm việc. Thời tiết nắng nóng cộng với bụi than khiến vợ chồng anh liên tục tạm dừng để lấy sức.
Anh Quý chia sẻ: “Mùa này để hạn chế nắng nóng, buổi sáng chúng tôi làm việc từ 4 - 9 giờ, buổi chiều từ 16 giờ mới vào làm. Để thích nghi với thời tiết, tôi bố trí thêm quạt, chuẩn bị sẵn nước chè, nước lọc... Làm nghề này mùa hè rất cực nhưng quen rồi, bỏ thì không đành nên vẫn cố gắng quai búa mỗi ngày".
Không những đàn ông miệt mài với công việc mà nhiều phụ nữ làm nghề rèn cũng luôn bận rộn. Chị em ở làng rèn thường tham gia ở công đoạn làm nguội như: mài, gọt...
Mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt những người thợ bám trụ bên lò rèn.
Hiện làng rèn Trung Lương có gần 60 hộ gia đình bám trụ với nghề. Ước tính mỗi ngày, làng rèn sản xuất khoảng 2.000 sản phẩm và cho thu nhập khoảng 1 triệu đồng/hộ/ngày. Dù vất vả, thời tiết khắc nghiệt nhưng làng vẫn luôn đỏ lửa trong điều kiện đảm bảo cao nhất về an toàn cháy nổ.
Giữa cái nắng bỏng rát của miền Trung, hình ảnh những người thợ rèn cần mẫn bên lò lửa đỏ rực đã trở thành nét đặc trưng của làng nghề Trung Lương. Ngọn lửa trong các lò rèn không chỉ tôi luyện những thanh sắt thép mà còn thể hiện sự bền bỉ, chịu thương chịu khó của những người dân gắn bó với nghề truyền thống. Tiếng búa vang lên giữa mùa hè oi ả như nhịp sống quen thuộc, tiếp nối hành trình giữ nghề của nhiều thế hệ người dân nơi đây.

