Hơn 300 sinh viên Đại học Hà Tĩnh được tiếp cận cơ hội việc làm

Thu Hà
(Baohatinh.vn) - Ngày hội tuyển dụng là cầu nối quan trọng giúp sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp cận các vị trí thực tập và làm việc từ công ty trong và ngoài địa bàn.

Sáng 16/5, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức ngày hội tuyển dụng năm 2026.

Tham gia ngày hội có hơn 300 sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Hà Tĩnh và 12 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh.
Tại ngày hội, hơn 300 sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh, trong đó có 175 sinh viên năm cuối các ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; Luật; Công nghệ thông tin; Giáo dục tiểu học; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Tài chính - ngân hàng; Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành đã được tiếp cận thông tin, cơ hội việc làm.
Sinh viên đã được nghe đại diện Sàn giao dịch việc làm Hà Tĩnh giới thiệu, cung cấp các thông tin về nhu cầu, vị trí tuyển dụng từ các công ty, doanh nghiệp và tình hình cơ hội nghề nghiệp ở Hà Tĩnh.
Cũng tại ngày hội, 12 công ty, doanh nghiệp, trường tư thục như: Công ty CP Kinh doanh Himawari; Hệ thống giáo dục KingBee; Công ty TNHH K-star Edu; Công ty CP Viễn thông FPT; VPBank Hà Tĩnh… trực tiếp chia sẻ, trao đổi với sinh viên về nhu cầu việc làm.
Đồng thời cung cấp các tờ rơi về thông tin việc làm để sinh viên nghiên cứu.
Các công ty, doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, giới thiệu vị trí việc làm và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng của các sinh viên.

Ngày hội tuyển dụng do Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức là hoạt động quan trọng góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên định hướng nghề nghiệp, tiếp cận trực tiếp cơ hội tuyển dụng. Đồng thời, doanh nghiệp có thêm kênh tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản.

