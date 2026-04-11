Vui Tết Bunpimay cùng lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức lễ hội Bunpimay cho lưu học sinh Lào với nhiều hoạt động và các nghi lễ truyền thống đặc sắc.

Đại biểu dự buổi lễ.

Chiều 11/4, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức lễ hội chào đón Tết cổ truyền Bunpimay (nước CHDCND Lào) cho các lưu học sinh đang học tập tại trường.

Tết Bunpimay là Tết cổ truyền của nước CHDCND Lào, diễn ra từ 13 - 15/4 dương lịch hằng năm. Vui Tết Bunpimay là hoạt động được nhà trường tổ chức thường niên, dành cho 252 lưu học sinh Lào đang theo học.
Tại buổi lễ, các lưu học sinh đã được đón nhận những lời chúc mừng và những món quà từ Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh, Ban Giám hiệu nhà trường, các đơn vị kết nghĩa, Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh Hà Tĩnh.
Buổi lễ cũng diễn ra với các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các lưu học sinh Lào biểu diễn.
Đặc biệt là tục tế lễ truyền thống đón mừng Tết Bunpimay.
Các lưu học sinh và đại biểu cùng nhau tham gia lễ buộc chỉ cổ tay - một nét đẹp trong văn hóa Tết Bunpimay...
... Và cùng tham gia tục té nước với ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, ấm no, hạnh phúc và cầu may mắn, bình yên cho cả năm.

