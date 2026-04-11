Vui Tết Bunpimay cùng lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh

Sĩ tử tăng tốc luyện đề, làm quen với áp lực phòng thi thực tế 10/04/2026 14:02 Học sinh lớp 12 ở Hà Tĩnh đang bước vào chặng “nước rút”, tăng tốc luyện đề, củng cố kiến thức trước áp lực Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra sớm hơn thường lệ.

"Bỏng rát" giữa cái nắng 40 độ C tại Hà Tĩnh 10/04/2026 11:50 Hà Tĩnh đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ chạm ngưỡng 40°C khiến sinh hoạt và công việc của người dân thêm phần vất vả.

Đề xuất giảm trừ mới: Thu nhập 28 triệu đồng/tháng có thể chưa phải nộp thuế 10/04/2026 09:39 Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu được áp dụng thêm khoản giảm trừ đối với chi phí y tế, giáo dục.

Thông tin mới nhất về sắp xếp hệ thống y tế cơ sở 10/04/2026 09:02 Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu mỗi tỉnh, thành có ít nhất 1 bệnh viện chuyên sâu, 1 bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có khoa lão khoa.

Sôi nổi các phần việc thiết thực hướng tới kỷ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 10/04/2026 05:21 Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.

62% ý kiến ủng hộ hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 09/04/2026 18:33 Công đoàn đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia khảo sát hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù.

Lập rào chắn ngăn ngừa thực phẩm “bẩn” len vào bếp ăn bán trú 09/04/2026 15:00 Trước nguy cơ thực phẩm “bẩn” len lỏi vào bếp ăn, các trường học có tổ chức ăn bán trú ở Hà Tĩnh đang siết chặt quy trình kiểm soát, nâng cao trách nhiệm trong từng khâu nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em học sinh.

Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân 09/04/2026 14:24 Tận tâm, gần gũi là những hình ảnh quen thuộc của anh Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) trong hành trình đồng hành, chăm lo cho người lao động.

Hà Tĩnh “mở luồng xanh” cho nhà ở xã hội, giảm 50% thủ tục hành chính 09/04/2026 12:00 Với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội giai đoạn 2026–2030, Hà Tĩnh tập trung cải cách thủ tục, ưu tiên “luồng xanh” cho dự án và đẩy nhanh tiến độ nhiều khu đô thị, nhà ở trên địa bàn.

Sôi nổi ngày hội đọc sách tại các trường học Hà Tĩnh 09/04/2026 11:15 Trong không gian rộn ràng của sân trường, ngày hội đọc sách do các trường học phối hợp với Thư viện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đang trở thành điểm hẹn đầy hứng khởi, nhân lên niềm yêu sách trong mỗi học sinh.

Ở nơi nóng nhất Hà Tĩnh: Lúa cháy lá, ngô khô héo 09/04/2026 11:00 Nền nhiệt nhiều ngày qua có thời điểm vượt 40°C khiến khu vực huyện Hương Khê cũ (Hà Tĩnh) như “chảo lửa”. Người dân nơi đây đang tích cực triển khai nhiều giải pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm - gỡ khó cho học sinh cuối cấp 09/04/2026 10:15 Việc Bộ GD&ĐT sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Giáo viên, học sinh ở Hà Tĩnh kỳ vọng, những điều chỉnh mới sẽ gỡ khó cho học sinh cuối cấp trong công tác ôn tập.

[Motion graphic] Những điều cần biết về bệnh sốt xuất huyết 09/04/2026 05:42 Bệnh truyền nhiễm gây dịch do vi rút Dengue gây nên. Bệnh xảy ra quanh năm và thường gia tăng vào mùa mưa, với trung gian truyền bệnh chủ yếu là muỗi Aedes Aegypti.

Hà Tĩnh phát động cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2026 09/04/2026 05:30 Cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê sách, lan tỏa thói quen đọc, góp phần bồi dưỡng tư duy, nhân cách trong mỗi học sinh, sinh viên Hà Tĩnh và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.

Chính thức nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội 09/04/2026 05:25 Theo Nghị định số 136/2026/NĐ-CP, Chính phủ nâng mức trần thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng.

Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh phối hợp TTH Group triển khai chương trình "Tài trợ học phí – Bảo trợ việc làm" 09/04/2026 05:05 Đây là cơ hội để sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh yên tâm học tập, rèn luyện và có ngay việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp.

Lấy ý kiến về 3 phương án hoán đổi ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 09/04/2026 04:47 Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chính thức lấy ý kiến người lao động trên cả nước trên Fanpage Công đoàn Việt Nam về các phương án hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ trong tháng 4 "nối" 2 kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 liền mạch 9 ngày.

Hà Tĩnh xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên năm 2026 08/04/2026 10:47 Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh khuyến cáo người dân chủ động diệt muỗi, loăng quăng tại hộ gia đình, đến cơ sở y tế khi có triệu chứng nghi ngờ.

Đề xuất nâng trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng 08/04/2026 05:06 Dự thảo đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7, đồng thời bổ sung chính sách hưu trí xã hội và đơn giản hóa thủ tục.

Hà Tĩnh tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước đối với trẻ em 08/04/2026 05:05 Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em, học sinh, Hà Tĩnh phát động phong trào toàn dân tập bơi, mở rộng các lớp dạy bơi an toàn, miễn phí cho trẻ trong dịp hè.

Công đoàn lấy ý kiến lao động về hoán đổi ngày nghỉ lễ 07/04/2026 19:01 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lấy ý kiến người lao động về các phương án hoán đổi nghỉ lễ tháng 4 do nhiều cấp cơ sở đề nghị.

Rời công sở - mở hành trình mới 07/04/2026 16:52 Rời công sở sau nhiều năm gắn bó, nhiều người ở Hà Tĩnh đã tận dụng kinh nghiệm, trí tuệ của mình để chủ động tìm công việc phù hợp, tạo thêm thu nhập và đóng góp cho xã hội.

[Infographic] Hà Tĩnh tuyển sinh vào lớp 10 THPT, những điều cần lưu ý 07/04/2026 14:05 Theo kế hoạch, Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 ở Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào ngày 25/5 và 26/5, sớm hơn so với năm trước.

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh tại gốc 07/04/2026 13:38 Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định việc chủ động tầm soát, khám sàng lọc cho người dân là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh khi các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng gia tăng.

Hành động để bảo vệ trẻ trước nguy cơ đuối nước 07/04/2026 08:45 Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu bơi lội giải nhiệt của trẻ em tăng cao. Đây cũng là thời điểm nguy cơ tai nạn đuối nước gia tăng nếu thiếu sự giám sát của người lớn và kỹ năng an toàn dưới nước.

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026 07/04/2026 06:00 Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.

Gỡ “nút thắt” quá tải rác thải bắt đầu từ mỗi gia đình 07/04/2026 05:20 Từ những mô hình sáng tạo của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh, ý thức người dân dần thay đổi trong phân loại và biến rác thải thành những giá trị hữu ích cho đời sống, góp phần giảm thải ra môi trường.

Nắng nóng gần 40 độ C, bác sĩ cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt 07/04/2026 05:15 Hà Tĩnh đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến gần 40 độ C. Theo khuyến cáo của bác sĩ, thời tiết khắc nghiệt tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt nên người dân cần chủ động các giải pháp bảo vệ sức khỏe.