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[Motion graphic] Từ 1/7, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trường hợp nào không phải nộp thêm tiền?

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Từ ngày 1/7, các quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực, mở rộng quyền lợi cho người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.

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