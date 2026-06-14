Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

Không còn là những đợt vận động mang tính thời điểm, phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh những năm gần đây đã có bước phát triển rõ nét cả về quy mô lẫn chiều sâu. Sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã tạo nên nền tảng vững chắc để hiến máu trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục trong đời sống xã hội.

Các đợt hiến máu tình nguyện được phối hợp tổ chức bài bản, khoa học, thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia.

Dấu ấn dễ nhận thấy là công tác tổ chức ngày càng bài bản, chuyên nghiệp. Từ các chương trình quy mô lớn như “Lễ hội Xuân hồng”, “Hành trình đỏ”, “Chủ nhật đỏ” đến những đợt hiến máu lưu động tại cơ sở đều được chuẩn bị chu đáo, tạo thuận lợi tối đa cho người dân tham gia.

Từ tháng 12/2025 đến nay, Hà Tĩnh đã tổ chức 18 chương trình hiến máu tình nguyện, tiếp nhận gần 4.000 đơn vị máu. Kết quả này góp phần quan trọng bảo đảm nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại" được gửi gắm thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới khi tận dụng hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội, kết hợp vận động trực tiếp. Những câu chuyện người thật, việc thật được lan tỏa đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân. Nếu như trước đây, hiến máu còn gắn với tâm lý e ngại thì nay, nhiều người đã chủ động tham gia, coi đó là việc làm thường xuyên.

Gần 15 năm với 34 lần hiến máu, anh Phan Văn Vũ (SN 1987, cán bộ công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, phường Hà Huy Tập) là cá nhân duy nhất của Hà Tĩnh được vinh danh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Anh Vũ chia sẻ: “Hiến máu với tôi đã trở thành thói quen, như một phần của cuộc sống. Cứ đủ điều kiện sức khỏe là tôi đi hiến, không chờ vận động. Mỗi lần cho đi là một lần tôi thấy mình đang làm một điều ý nghĩa, góp phần giữ lại sự sống cho người khác”.

Với 34 lần hiến máu, anh Phan Văn Vũ là cá nhân duy nhất của Hà Tĩnh được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Ở cấp cơ sở, các mô hình như CLB hiến máu tình nguyện, CLB máu hiếm, đội tuyên truyền vận động… đã trở thành cánh tay nối dài của phong trào. Toàn tỉnh hiện có 23 CLB ngân hàng máu sống với hơn 1.700 thành viên tham gia tích cực, sẵn sàng hiến máu khi cần thiết. Chính sự chủ động từ cơ sở đã góp phần giữ nhịp cho phong trào, giúp những giọt máu không chỉ được trao đi trong các chiến dịch mà còn kịp thời trong những tình huống khẩn cấp.

Đặc biệt, trong các trường học, hiến máu tình nguyện đã trở thành một cách giáo dục lặng thầm nhưng bền bỉ về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. Chỉ riêng năm 2025, toàn tỉnh có hơn 2.500 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia hiến máu, đóng góp trên 2.000 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị.

Phong trào hiến máu tình nguyện trong học đường lan tỏa sâu rộng và hiệu quả. Trong ảnh: Buổi sinh hoạt của CLB Hiến máu tình nguyện Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Với 10 năm duy trì hoạt động đều đặn, CLB Hiến máu tình nguyện Trường THPT Lê Quý Đôn đã thu hút sự tham gia đều đặn của hơn 30 cán bộ, giáo viên. Cô Nguyễn Thị Thu Hòa - Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Chúng tôi coi hiến máu là một hoạt động giáo dục bởi khi thầy cô trực tiếp tham gia, học sinh sẽ tiếp nhận tinh thần sẻ chia một cách tự nhiên nhất. Đó là cách gieo những hạt mầm nhân ái trong môi trường học đường”.

Không chỉ lan tỏa trong đời sống, những đóng góp thầm lặng ấy còn được xã hội trân trọng ghi nhận. Năm 2025, toàn tỉnh có 1 cá nhân được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khen thưởng; 4 tập thể, 19 cá nhân được cấp tỉnh biểu dương cùng hàng chục cá nhân được khen thưởng ở cấp huyện (cũ).

Nhiều cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu được các cấp ngành biểu dương, khen thưởng.

Năm 2026, có 1 cá nhân được tôn vinh cấp trung ương; đề xuất UBND tỉnh khen thưởng 3 tập thể, 9 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào. Đó là sự tri ân của các cấp, ngành và cộng đồng xã hội dành cho những con người đã âm thầm sẻ chia một phần máu quý giá của mình để mang lại sự sống cho người khác.

Để hành trình nhân ái bền vững

Những kết quả trong phong trào hiến máu tình nguyện rất đáng ghi nhận, song để dòng máu nghĩa tình luôn được duy trì đều đặn, phong trào hiến máu tình nguyện vẫn đang đứng trước những yêu cầu mới về tính ổn định và bền vững.

Mỗi năm, Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận khoảng 9.000 đơn vị máu hiến từ các tình nguyện viên.

Trong những năm gần đây, cũng như nhiều cơ sở y tế trên cả nước, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn máu cho cấp cứu, điều trị. Trung bình mỗi năm, bệnh viện cần hơn 10.000 đơn vị máu, trong khi số lượng tiếp nhận chỉ đủ đáp ứng khoảng 85%. Một số thời điểm, kho máu dự trữ rất khan hiếm, chỉ đủ sử dụng trong một thời gian ngắn, gây khó khăn không nhỏ cho công tác chuyên môn.

Bà Bùi Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Trong nhiều thời điểm, chúng tôi phải mua nguồn máu ngoại viện; chủ động kêu gọi từ người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên và cộng đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là giải pháp tình thế, không thể thay thế nguồn hiến máu ổn định, lâu dài”.

Thành viên Nhóm Máu hiếm Hà Tĩnh thường xuyên tham gia hiến máu cứu người trong trường hợp khẩn cấp.

Không chỉ thiếu về số lượng mà nguồn máu hiếm cũng đang là một thách thức lớn. Anh Phạm Hồng Minh - Trưởng nhóm Máu hiếm Hà Tĩnh chia sẻ: “Hiện nay, nhóm chúng tôi có 30 thành viên. Số lượng vốn đã ít, các thành viên lại sống và làm việc phân tán; phần lớn là thành viên nữ, không thể hiến máu khi mang thai hoặc gặp các vấn đề sức khỏe; chế độ hỗ trợ còn hạn chế… Khi cần máu gấp, kết nối rất khó khăn, phụ thuộc nhiều vào điều kiện công việc và tinh thần sẵn sàng của từng cá nhân nên khá bị động”.

Một nguyên nhân quan trọng của việc thiếu hụt nguồn máu hiến thời gian qua là việc tổ chức các đợt hiến máu chưa đồng đều giữa các địa phương. Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện một số xã, phường chưa được kiện toàn hoặc đã kiện toàn nhưng còn lúng túng trong quá trình triển khai hoạt động.

Hiến máu theo cụm liên xã là sự linh hoạt trong cách thức tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện của hội chữ thập đỏ các cấp.

Phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh, thời gian gần đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo ban vận động các xã, phường đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động; linh hoạt tổ chức hiến máu theo các cụm xã; hỗ trợ, đồng hành những xã vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa trong quá trình triển khai…

Bà Lê Thị Mai Hoa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhấn mạnh: “Việc kiện toàn ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện cấp xã có ý nghĩa then chốt, quyết định hiệu quả tổ chức và khả năng bảo đảm nguồn máu ổn định. Về lâu dài, phong trào cần được phát triển theo hướng bền vững, hình thành lực lượng hiến máu thường xuyên, tổ chức hiến máu định kỳ; đồng thời, chú trọng chăm lo, biểu dương, tôn vinh người hiến máu. Sự ghi nhận kịp thời không chỉ tạo động lực cho cá nhân mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, thu hút ngày càng nhiều người tham gia, góp phần bảo đảm nguồn máu an toàn, ổn định cho cộng đồng”.

Để "Hành trình đỏ" bền vững cần có sự chung tay của các cấp ngành và cộng đồng xã hội.

Những giọt máu âm thầm cho đi mỗi ngày đang góp phần giữ lại sự sống cho nhiều người bệnh và bồi đắp giá trị nhân ái trong cộng đồng. Để “hành trình đỏ” ấy không bị ngắt quãng, cần sự tổ chức chặt chẽ, điều hành chủ động và trên hết là sự tiếp nối của những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia. Khi hiến máu trở thành một nếp sống, sự tôn vinh lớn nhất không chỉ nằm ở những danh hiệu mà sẽ hiện hữu trong từng sự sống được gìn giữ mỗi ngày.