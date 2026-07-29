Ca ghép dương vật đầu tiên từ người cho chết não tại Việt Nam

Trao đổi với báo chí, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết sau 7 ngày phẫu thuật, bệnh nhân ghép dương vật đang có diễn biến tích cực.

Mảnh ghép được tưới máu và nuôi dưỡng tốt, các bác sĩ tiếp tục theo dõi để đánh giá khả năng phục hồi chức năng trong thời gian tới.

Bệnh nhân là nam giới 43 tuổi, đã sống 4 năm trong tình trạng không có dương vật sau khi điều trị một bệnh lý.

Các bác sĩ thực hiện ca ghép dương vật (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo PGS Hùng, sau khi phải cắt bỏ dương vật, bệnh nhân được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong suốt 4 năm. Tuy nhiên, người bệnh rơi vào khủng hoảng tâm lý, luôn mặc cảm, tự ti.

"Bệnh nhân thu mình, ngại tiếp xúc, ngại đi ra ngoài vì ngay cả nhu cầu cơ bản nhất là đi tiểu bình thường cũng không thể thực hiện được", PGS Hùng chia sẻ.

Theo Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ghép dương vật là kỹ thuật rất khó. Đến nay, thế giới mới ghi nhận 5 ca ghép dương vật, trong đó ca gần nhất được thực hiện tại Mỹ vào năm 2018.

Ông cho biết nhu cầu ghép dương vật tại Việt Nam không nhỏ. Nhiều trường hợp mất dương vật do tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động, bị động vật cắn hoặc phải cắt bỏ để điều trị bệnh. Tuy nhiên, do đây là vấn đề nhạy cảm, nhiều người bệnh không bày tỏ nguyện vọng điều trị.

Trước khi quyết định phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, gồm các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, chức năng tim, phổi và các thăm dò hình ảnh.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, đánh giá về chuyên môn, miễn dịch, tâm lý và các yếu tố đạo đức, người bệnh được xác định đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để chỉ định ghép dương vật.

Theo bệnh viện, quyết định này được cân nhắc thận trọng với mục tiêu phục hồi hình thái, chức năng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, cho biết trong ca mổ, các bác sĩ đã tái lập các cấu trúc giải phẫu của dương vật, gồm niệu đạo, thể xốp và thể hang; đồng thời sử dụng kính hiển vi để khâu nối các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh có kích thước rất nhỏ.

Các kỹ thuật vi phẫu và tạo hình được phối hợp trong suốt quá trình phẫu thuật nhằm bảo đảm mảnh ghép được nuôi sống và tạo điều kiện cho việc phục hồi chức năng.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, cho biết Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có gần 20 năm kinh nghiệm nối dương vật đứt rời do tai nạn, giúp nhiều người bệnh phục hồi gần như hoàn toàn chức năng.

Ngoài ra, bệnh viện cũng thường quy thực hiện các kỹ thuật tạo hình dương vật cho người bệnh bị bỏng, dị tật bẩm sinh, không có dương vật hoặc cần tạo hình trong quá trình xác định giới tính. Theo ông Hà, những kinh nghiệm tích lũy trong lĩnh vực vi phẫu và tạo hình là nền tảng để triển khai kỹ thuật ghép dương vật.

Theo PGS Hùng, ca ghép dương vật từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực ngoại khoa và ghép mô phức hợp.

Ông cho rằng thành công của ca ghép mở ra thêm cơ hội điều trị cho những bệnh nhân mất dương vật do ung thư, chấn thương hoặc tai nạn.