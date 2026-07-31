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Vì sao ổ dịch sốt xuất huyết ở phường Vũng Áng vẫn chưa thể khống chế?

Phúc Quang - Thu Trang
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(Baohatinh.vn) - Đến nay, ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã ghi nhận tổng cộng 113 ca mắc, trong đó, ca bệnh gần nhất được phát hiện vào ngày 30/7.

Ngày 6/4, phường Vũng Áng ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết đầu tiên tại TDP Hợp Tiến (nay là TDP Kỳ Long). Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, ngành y tế đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra dịch tễ, khoanh vùng, xử lý ổ dịch và tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch theo quy định. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, số ca mắc không những không dừng lại mà tiếp tục gia tăng trong thời gian sau đó.

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Từ ngày 6/4 đến nay, ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng đã ghi nhận 113 ca mắc.

Theo thống kê của ngành y tế, đến nay, ổ dịch sốt xuất huyết tại tổ dân phố Kỳ Long đã ghi nhận tổng cộng 113 ca mắc. Ca bệnh gần nhất được phát hiện vào ngày 30/7. Việc xuất hiện các trường hợp mắc rải rác sau gần 4 tháng cho thấy chuỗi lây truyền của dịch bệnh vẫn chưa được cắt đứt hoàn toàn. Ngay từ khi ổ dịch xuất hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) đã nhiều lần cử cán bộ trực tiếp xuống địa phương để giám sát, hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn các biện pháp xử lý ổ dịch cũng như cấp phát hóa chất phục vụ công tác phun diệt muỗi.

Đánh giá về diễn biến của ổ dịch, ông Nguyễn Chí Trung – Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, CDC Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian qua, các giải pháp chuyên môn đã được triển khai nhưng dịch vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, điều này cho thấy đây là một ổ dịch có tính chất khá phức tạp. Qua giám sát thì khu vực TDP Kỳ Long tập trung nhiều khu nhà trọ, nhà ở công nhân với mật độ dân cư cao, tình trạng người dân thường xuyên biến động khiến việc quản lý và giám sát gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường ở một số khu vực chưa được duy trì thường xuyên, nhiều dụng cụ chứa nước, vật dụng phế thải có khả năng đọng nước vẫn chưa được xử lý triệt để, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sản và phát triển”.

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Công tác phòng, chống dịch được ngành y tế địa phương tập trung triển khai.

Ngoài ra, thời gian qua, với điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ càng làm gia tăng mật độ muỗi truyền bệnh, khiến nguy cơ lây lan dịch sốt xuất huyết luôn ở mức cao nếu các biện pháp phòng bệnh không được thực hiện đồng bộ và thường xuyên.

Trước diễn biến của dịch bệnh, Trạm Y tế phường Vũng Áng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và lực lượng cộng đồng triển khai nhiều hoạt động phòng, chống dịch trên diện rộng. Trong đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng bệnh như: ngủ màn kể cả ban ngày, chủ động vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, lật úp các dụng cụ chứa nước không sử dụng để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Lực lượng y tế cũng tăng cường giám sát tại cộng đồng để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi mắc. Khi ghi nhận ca bệnh mới, ngành y tế nhanh chóng tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng ổ dịch, tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại nhà bệnh nhân và các hộ dân xung quanh nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan.

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Lực lượng y tế tiến hành phun hóa chất diệt muỗi tại nhà các bệnh nhân.

Ông Võ Văn Phong – Phụ trách Trạm Y tế phường Vũng Áng cho biết: “Đến nay đơn vị đã triển khai 3 đợt phun hóa chất diệt muỗi trên diện rộng tại TDP Kỳ Long và các khu vực lân cận. Cùng với đó, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế được huy động xuống từng khu dân cư, đi từng ngõ, gõ từng nhà để kiểm tra, hướng dẫn người dân xử lý các vật dụng chứa nước, thu gom phế thải và tiêu diệt lăng quăng, bọ gậy. Chúng tôi xác định việc diệt lăng quăng, bọ gậy ngay tại hộ gia đình là giải pháp quan trọng nhất để cắt đứt vòng đời của muỗi truyền bệnh. Vì vậy, ngoài các đợt phun hóa chất, cán bộ y tế thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân duy trì vệ sinh môi trường hằng tuần".

Theo ngành y tế, tín hiệu tích cực là trong thời gian gần đây số ca mắc sốt xuất huyết đã có xu hướng giảm. Nếu như giai đoạn cao điểm, mỗi ngày đều ghi nhận các ca mắc thì hiện nay trung bình mỗi tuần chỉ còn phát hiện từ 1-2 trường hợp. Tuy nhiên, việc vẫn xuất hiện các ca bệnh mới sau gần 4 tháng kể từ khi ổ dịch bùng phát cho thấy mầm bệnh vẫn còn lưu hành trong cộng đồng và nguy cơ phát sinh các chuỗi lây truyền mới vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.

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Không xử lý triệt để các vật dụng, chai lọ chứa nước không cần thiết sẽ tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, phát triển.

Ông Nguyễn Chí Trung - Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, CDC Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Để xử lý dứt điểm ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng, điều quan trọng nhất là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các tổ dân phố cần duy trì thường xuyên các chiến dịch vệ sinh môi trường, huy động người dân đồng loạt ra quân diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy, không để phát sinh các ổ chứa nước. Đối với người dân, cần nâng cao hơn nữa ý thức tự phòng bệnh bằng cách ngủ mắc màn cả ban ngày lẫn ban đêm, sử dụng các biện pháp xua muỗi, diệt muỗi. Chủ động vệ sinh môi trường hằng tuần, lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết, bởi chỉ cần một số hộ gia đình chưa thực hiện tốt việc vệ sinh môi trường hoặc vẫn còn các dụng cụ chứa nước phát sinh lăng quăng, bọ gậy thì muỗi truyền bệnh vẫn có điều kiện phát triển và tiếp tục lây lan mầm bệnh”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 186 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó, 152 ca nội tại và 34 ca xâm nhập.

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Tags:

#sốt xuất huyết #Vũng Áng #dịch sốt xuất huyết

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