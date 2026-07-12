Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Kiểm soát, ngăn chặn, bảo vệ thế hệ trẻ trước thuốc lá điện tử

Phúc Quang - Thanh Loan
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trước những nguy hại mà thuốc lá điện tử gây ra cho sức khỏe cộng đồng, người dân Hà Tĩnh đều mong muốn ngành chức năng xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh để kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá thế hệ mới.

Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đây là nội dung thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đặc biệt là đề xuất cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và siết chặt các hoạt động quảng cáo. Trong bối cảnh các sản phẩm nicotine thế hệ mới ngày càng len lỏi vào trường học và môi trường mạng, nhiều chuyên gia cho rằng cần một “hàng rào pháp lý” đủ mạnh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên.

gen-h-z8012832408362-8fdc4abd34415d45e8bbab4db87cb9c1a.jpg
Bộ Y tế tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: Internet.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá lần này đã đưa ra các nội dung như: cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới; cấm trưng bày thuốc lá tại điểm bán; mở rộng diện tích cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

Dự thảo luật cũng mở rộng khái niệm "thuốc lá" để bao quát các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, đồng thời bổ sung quy định cấm sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; cấm trưng bày tại điểm bán và bán thuốc lá trực tuyến hoặc qua máy bán hàng tự động. Bên cạnh đó, cơ sở bán lẻ thuốc lá sẽ phải có giấy phép kinh doanh, không bán cho người dưới 18 tuổi và không được kinh doanh trong phạm vi 100m tính từ cổng trường học, cơ sở y tế.

bqbht_br_image-20.jpg
Thuốc lá điện tử là mối nguy hại lớn đối với thanh thiếu niên. Ảnh minh họa.

Không còn xuất hiện chủ yếu ở các hàng quán hay khu vui chơi của người trưởng thành, thuốc lá điện tử đang dần trở thành một “trào lưu” trong một bộ phận học sinh, sinh viên. Chỉ với vài thao tác trên mạng xã hội, các em có thể dễ dàng tiếp cận những sản phẩm được quảng cáo với hương vị hấp dẫn cùng lời mời gọi đầy sai lệch là “ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống”.

Em T.M.H. (Trường THPT Thành Sen) chia sẻ: “Ban đầu em chỉ nghĩ thuốc lá điện tử ít độc hại, không gây nghiện hoặc chỉ là sản phẩm giải trí nên em theo bạn hút cho vui, nhưng sau ít lần hút em bị nghiện lúc nào không hay. May có thầy, cô khuyên bảo, giúp đỡ, em mới bỏ được thuốc lá điện tử".

bqbht_br_1783502261095-4952612318371420568-4952612318371420568-c0c48f91c8bffc4276bfec902594c4d7a.jpg
Trường THPT Thành Sen tổ chức buổi truyền thông về phòng chống thuốc lá trong năm học 2025 - 2026.

Điều đáng lo ngại là nhiều người trẻ chưa nhận thức đầy đủ về nguy cơ nghiện nicotine. Các sản phẩm này thường được thiết kế nhỏ gọn, ngụy trang tinh vi, khiến việc quản lý trong gia đình và nhà trường gặp không ít khó khăn.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: “Qua công tác giám sát và truyền thông, chúng tôi nhận thấy thuốc lá điện tử có xu hướng xuất hiện nhiều ở thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh THPT, sinh viên. Đây là nhóm dễ bị tác động bởi quảng cáo trên mạng xã hội và tâm lý muốn trải nghiệm cái mới. Thực tế, phần lớn sản phẩm đều chứa nicotine, chất gây nghiện mạnh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt đối với não bộ đang phát triển của thanh thiếu niên".

Sự phát triển của môi trường trực tuyến cùng thiết kế nhỏ gọn, dễ cất giấu của thuốc lá thế hệ mới đang là thách thức lớn đối với công tác phòng chống. Trong khi nhiều phụ huynh còn thiếu thông tin để nhận biết sớm, thì không ít giáo viên cũng thừa nhận việc phát hiện học sinh sử dụng thuốc lá điện tử khó hơn rất nhiều so với thuốc lá truyền thống.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương - Trường THPT Thành Sen cho biết: “Khó khăn lớn nhất là thuốc lá điện tử được ngụy trang dưới nhiều hình thức, dễ mua qua mạng xã hội và khó phát hiện khi học sinh mang vào trường. Bên cạnh đó, một số em còn thiếu hiểu biết, cho rằng thuốc lá điện tử ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống nên dễ bị lôi kéo sử dụng. Để ngăn chặn hiệu quả, ngoài sự vào cuộc của nhà trường, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của gia đình và các cơ quan chức năng trong quản lý, tuyên truyền và giáo dục học sinh".

Chị Nguyễn Thị Thúy (phường Trần Phú) cho hay: “Là phụ huynh, tôi rất lo khi thấy nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử được bán công khai trên mạng với hình thức bắt mắt. Tôi mong luật mới đủ mạnh để trẻ em không còn dễ dàng tiếp cận những sản phẩm này".

bqbht_br_img-8006a.jpg
Hà Tĩnh tổ chức diễu hành phòng chống tác hại của thuốc lá.

Nhiều chuyên gia nhận định, tốc độ xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới đang nhanh hơn khả năng điều chỉnh của pháp luật. Điểm đáng chú ý của dự thảo luật lần này là định hướng bổ sung các quy định mạnh mẽ nhằm chặn đứng việc tiếp cận của người chưa thành niên trước những sản phẩm đang được tiếp thị dưới vỏ bọc “phong cách sống”, “giải trí” hay “công nghệ”.

Sửa luật không chỉ là câu chuyện quản lý một loại sản phẩm mà là nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước những nguy cơ mới. Tại Hà Tĩnh, dẫu môi trường không khói thuốc đã được tích cực xây dựng nhiều năm qua, nhưng để đối phó với những nguy cơ thuốc lá điện tử xâm nhập thì một “lá chắn” pháp lý đủ mạnh là vô cùng cấp thiết. Cùng với đó, mỗi gia đình cần sâu sát đồng hành, trang bị cho con em kiến thức đúng đắn; để mỗi học sinh có thể tự tin nói "không" với thuốc lá dưới mọi hình thức, góp phần xây dựng một môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh ngăn chặn thuốc lá điện tử #Học sinh Hà Tĩnh sử dụng thuốc lá điện tử #thuốc lá điện tử

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!