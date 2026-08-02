Đề xuất 7 nhóm người khám tại nhà vẫn được bảo hiểm y tế chi trả

Dự thảo mới của Bộ Y tế đề xuất mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT), cho phép 7 nhóm người được khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ BHYT chi trả.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với khám chữa bệnh y học gia đình, khám chữa bệnh tại nhà và khám chữa bệnh từ xa. Một trong những điểm mới đáng chú ý là đề xuất Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại nhà cho một số nhóm người bệnh có nhu cầu chăm sóc đặc biệt.
Theo dự thảo, việc khám chữa bệnh tại nhà được thực hiện khi cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng BHYT cử bác sĩ hoặc nhân viên y tế đến nơi cư trú của người bệnh để khám, điều trị. Nơi cư trú có thể là nhà riêng, trung tâm bảo trợ xã hội công lập hoặc địa điểm khác theo quy định của pháp luật.
Dự thảo đề xuất 7 nhóm đối tượng được hưởng chính sách này, gồm: người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; người từ 75 tuổi trở lên bị hạn chế khả năng đi lại; người mắc bệnh tâm thần không có khả năng tự chăm sóc; người mắc bệnh mạn tính bị hạn chế vận động hoặc liệt; người bệnh cần chăm sóc giảm nhẹ ở giai đoạn cuối đời; người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội hoặc trung tâm điều dưỡng; trẻ dưới 36 tháng tuổi và người cao tuổi không có người thân chăm sóc.
Không chỉ được bác sĩ đến tận nơi khám bệnh, các đối tượng thuộc diện này còn được Quỹ BHYT thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế, vật tư y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, hóa chất và các chi phí liên quan theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng của người tham gia BHYT.
Trong trường hợp cần thiết, nhân viên y tế được mang thuốc và thiết bị y tế từ cơ sở khám chữa bệnh đến nơi ở của người bệnh theo chỉ định. Nếu cần thực hiện xét nghiệm, nhân viên y tế có thể mang thiết bị đến tận nhà hoặc lấy mẫu bệnh phẩm tại nhà để chuyển về cơ sở y tế phục vụ chẩn đoán.
Theo Bộ Y tế, việc khám chữa bệnh tại nhà chỉ được thực hiện bởi các cơ sở khám chữa bệnh đã ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT. Người hành nghề phải được người đứng đầu cơ sở y tế giao nhiệm vụ bằng văn bản và có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với dịch vụ được cung cấp.
Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định riêng về thanh toán BHYT, giá dịch vụ, quy trình chuyên môn, hồ sơ bệnh án và kê đơn đối với hình thức khám chữa bệnh tại nhà. Nếu dự thảo được ban hành, đây sẽ là lần đầu tiên có quy định cụ thể về việc Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại nhà, tạo cơ sở pháp lý để mở rộng mô hình chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng.
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