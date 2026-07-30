Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Bác sĩ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh tiến hành chụp Xquang phổi cho người dân trong đợt khám sàng lọc lưu động, miễn phí tại các xã: Mai Phụ, Lộc Hà, Hồng Lộc (7/2026).



Cách đây hơn nửa tháng, khi nhận được thông báo có các bác sĩ của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh về xã để khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, ông L.V.T (69 tuổi) ở xã Mai Phụ đã đến Trung tâm Y tế xã để được thăm, khám. Tại đây, ông T, được khám, chụp X-quang phổi, xét nghiệm sàng lọc lao tiềm ẩn và kết quả cho thấy, ông đã bị mắc lao phổi.

“Tôi hút thuốc lá từ hồi còn trẻ, ban đầu cũng chỉ là để giảm bớt căng thẳng sau những giờ làm việc mệt nhọc, hoặc vui vẻ cùng anh em bạn bè trong lúc “trà dư, tửu hậu”... Rồi dần dần tôi nghiện thuốc lá lúc nào chẳng hay. Đến nay, tôi cũng đã hơn 35 năm hút thuốc lá...”, ông T, cho biết.

Theo ông T, thời gian gần đây, bản thân ông cảm thấy sức khỏe có những dấu hiệu bất thường, như: ho nhiều, ho khan, ho có đờm, người thường xuyên cảm thấy mệt mỏi... “Từ một người đang khỏe mạnh, có thể tự làm mọi việc, thì nay nhiều sinh hoạt cá nhân, tôi phải cần đến người thân hỗ trợ. Kinh tế gia đình chẳng khá giả nay lại phải tốn thêm một khoản tiền để điều trị bệnh. Giá như, trước đây tôi chịu nghe lời của người thân, bạn bè từ bỏ thuốc lá sớm hơn...", ông T, chia sẻ.

Bác sĩ Khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) thăm khám cho bệnh nhân T.T.B

Với ông T.T.B (73 tuổi, quê ở xã Đức Thịnh) tính thời điểm này, ông đã có 4 năm sống chung với căn bệnh ung thư phổi.

Hơn 50 năm hút thuốc lá, mỗi ngày ông B. hút từ 1-2 bao. Khi còn khỏe, ông cần mẫn làm lụng trên mấy sào ruộng để nuôi gia đình nhưng cuộc sống vẫn luôn chật vật. Đến khi phát hiện mắc ung thư phổi, những chuyến điều trị kéo dài khiến nguồn thu ít ỏi nhanh chóng cạn kiệt, gánh nặng bệnh tật càng đè nặng lên cả gia đình.

Ông B. có 2 người con đều đã có gia đình nhưng điều kiện kinh tế cũng khó khăn, bởi vậy để duy trì việc chữa bệnh cho ông, vợ ông đã phải vay mượn khắp nơi. Gánh nặng nợ nần, bươn chải một mình mưu sinh để chăm sóc chồng ốm đau... đã đè nặng lên đôi vai gầy của người phụ nữ, khiến bà dần ngã quỵ. Hai năm nay, vợ ông B. bị tai biến, phải nhập viện điều trị.

Kỹ thuật viên Khu xạ trị kỹ thuật cao (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) thực hiện thiết lập tư thế cho bệnh nhân bị ung thư phổi trước khi xạ trị trên hệ thống máy gia tốc tuyến tính.

“Hoàn cảnh của tôi lúc này thật là bi đát. Hai vợ chồng đều phải nằm viện, gia đình thuộc diện hộ nghèo nên mọi chi phí đều trông chờ vào chế độ, chính sách của Nhà nước, hỗ trợ của con cái, bà con làng xóm, anh em, bạn bè thân thích đùm bọc... Không ai nghĩ một vài gói thuốc mỗi ngày lại có thể khiến cả gia đình rơi vào hoàn cảnh như hôm nay....”, ông B. chua xót.

Câu chuyện của các ông L.V.T, T.T.B, không phải là những trường hợp hiếm hoi, khi mà đang có rất nhiều người vẫn đang "làm bạn" với thuốc lá. Bởi vậy, để xây dựng được một môi trường trong lành, để giảm tỷ lệ hút thuốc lá, cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đặc biệt, mỗi người, mỗi nhà phải trở thành một "pháo đài" trong phòng, chống tác hại của thuốc lá. Bởi phía sau mỗi điếu thuốc không chỉ là sức khỏe của một cá nhân mà còn là hạnh phúc của cả gia đình.