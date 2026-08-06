Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Hưởng ứng Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026 (từ ngày 1 - 7/8) với chủ đề "Nuôi con bằng sữa mẹ cho một khởi đầu bền vững: Phát huy những thực hành tốt sẵn có", các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Tĩnh đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng các bà mẹ trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ. Từ những giờ đầu sau sinh đến quá trình chăm sóc, sự đồng hành của đội ngũ y tế góp phần giúp trẻ được tiếp cận nguồn sữa mẹ sớm, tạo nền tảng cho sự phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm tháng đầu đời.

Chị Trần Thị Thanh (ngoài cùng bên phải) được các y, bác sĩ tư vấn cách chăm sóc trẻ sơ sinh, hỗ trợ cho con bú sớm.

Dù sinh con thứ hai bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, chị Trần Thị Thanh (SN 1997, xã Hương Phố) vẫn cố gắng cho con bú ngay sau khi em bé chào đời. “Lần sinh đầu, tôi thấy con khỏe mạnh, ít ốm vặt nhờ được bú mẹ nên đến bé thứ hai càng quyết tâm duy trì. Dù sinh mổ còn khá đau nhưng được các bác sĩ, điều dưỡng hỗ trợ cho con bú sớm nên tôi rất yên tâm. Tôi mong con được hưởng nguồn dinh dưỡng tốt nhất ngay từ những giờ đầu sau sinh”, chị Thanh chia sẻ.

Với sự tư vấn, hướng dẫn nhiệt tình của các y, bác sĩ, chị Nguyễn Thị Hà Giang đã duy trì tốt việc cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, việc hỗ trợ trẻ bú mẹ trong giờ đầu sau sinh đã trở thành nội dung được đội ngũ y, bác sĩ đặc biệt quan tâm. Chị Nguyễn Thị Hà Giang (SN 1997, xã Cẩm Xuyên) cho biết: "Trong thời gian chờ sinh, các bác sĩ giải thích rất kỹ về lợi ích của sữa mẹ, hướng dẫn cách kích thích sữa và cho con bú đúng cách. Nhờ vậy, dù lần đầu làm mẹ nhưng tôi không quá bỡ ngỡ và cố gắng duy trì cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ”.

Việc trẻ được bú mẹ trong vòng một giờ đầu sau sinh không chỉ giúp trẻ tiếp nhận nguồn sữa non giàu kháng thể, tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn mà còn hỗ trợ ổn định thân nhiệt, đường huyết và hệ tiêu hóa... Đối với người mẹ, việc cho con bú sớm giúp tử cung co hồi tốt, giảm nguy cơ băng huyết, đồng thời kích thích tiết sữa và tăng sự gắn kết giữa mẹ với con...

Việc bú sớm giúp trẻ hấp thu nguồn sữa non giàu kháng thể, tăng cường miễn dịch...



Tuy nhiên, trên thực tế, hành trình nuôi con bằng sữa mẹ cũng khiến không ít người mẹ bối rối, đặc biệt trong những ngày đầu sau sinh. Nhiều người vội cho rằng mình ít sữa hoặc mất sữa khi thấy con quấy khóc, bú chưa hiệu quả. Theo các bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu lại nằm ở việc trẻ chưa được bú đúng cách, mẹ chưa nắm vững kỹ thuật cho con bú hoặc chưa duy trì việc cho bú thường xuyên theo nhu cầu của trẻ…

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng - Đơn nguyên Sản gói - Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Phần lớn các trường hợp như ít sữa, tắc tia sữa... đều có thể khắc phục nếu người mẹ được hướng dẫn đúng cách ngay từ đầu. Điều quan trọng là cho trẻ bú sớm, đúng tư thế, thường xuyên cả ngày lẫn đêm và hạn chế cho trẻ sử dụng sữa công thức khi chưa thật sự cần thiết. Bên cạnh đó, người mẹ cũng cần được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và giữ tinh thần thoải mái để duy trì nguồn sữa lâu dài”.

Sự đồng hành của anh Nguyễn Văn Ngọc Anh đã giúp vợ tự tin hơn trên hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Cùng với việc hỗ trợ sản phụ, các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Tĩnh còn chú trọng hướng dẫn người nhà cách chăm sóc, động viên và đồng hành cùng người mẹ sau sinh. Sự sẻ chia của người chồng và các thành viên trong gia đình được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp người mẹ vượt qua áp lực trong những ngày đầu sau sinh, từ đó thêm tự tin để nuôi con bằng sữa mẹ.

Có mặt tại Trung tâm Y tế Thành Sen để chăm sóc vợ sau sinh, anh Nguyễn Văn Ngọc Anh (SN 1999, phường Trần Phú) luôn chủ động san sẻ việc chăm con và chăm sóc vợ trong những ngày đầu sau sinh. Từ những chia sẻ của nhân viên y tế và quá trình trực tiếp chăm sóc vợ, anh càng hiểu rằng nuôi con bằng sữa mẹ không phải là việc của riêng người mẹ. Anh Ngọc Anh bày tỏ: “Sau sinh, vợ còn đau và khá mệt nên tôi cố gắng làm hết những việc mình có thể để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Tôi nghĩ khi người mẹ được chia sẻ, động viên và giữ tinh thần thoải mái thì sẽ yên tâm hơn trong việc cho con bú. Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ là trách nhiệm của người mẹ mà cả gia đình cũng cần đồng hành”.

Nhân viên y tế hỗ trợ sản phụ cho con bú sữa mẹ đúng cách. Ảnh: Trạm Y tế phường Hà Huy Tập.

Việc hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ còn được các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì sau khi sản phụ trở về nhà. Thông qua hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, hệ thống y tế cơ sở còn lồng ghép tư vấn về nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn các bà mẹ cách duy trì nguồn sữa, đồng thời kịp thời hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn trong quá trình cho con bú…

Nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện truyền thông về Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2026 trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Bà Lê Thị Anh - Hộ sinh tại Trạm Y tế xã Đức Thọ cho biết: “Bên cạnh việc tư vấn trực tiếp cho các bà mẹ sau sinh, chúng tôi còn thường xuyên đăng tải các nội dung về lợi ích của sữa mẹ, cách cho trẻ bú đúng và những lưu ý khi nuôi con bằng sữa mẹ trên fanpage của trạm. Đây là kênh giúp nhiều gia đình dễ dàng tiếp cận thông tin, đồng thời có thể trao đổi với cán bộ y tế khi gặp những băn khoăn trong quá trình chăm sóc trẻ”.

Mỗi giọt sữa mẹ là sự kết tinh của tình yêu thương, sự hy sinh và cả quá trình đồng hành của gia đình cùng đội ngũ y tế. Khi người mẹ được trang bị kiến thức, được chăm sóc đúng cách và nhận được sự sẻ chia từ những người thân, hành trình nuôi con bằng sữa mẹ sẽ bớt đi những áp lực. Đó cũng là nền tảng để ngày càng nhiều trẻ em có một khởi đầu khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số trong tương lai.